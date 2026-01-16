Υψηλά επιτόκια, ανθεκτική ανάπτυξη: Tο νέο οικονομικό μοντέλο που τρομάζει τις αγορές

Για χρόνια, το αφήγημα ήταν απλό: όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν και μένουν ψηλά, κάποια στιγμή “σπάει” η ανάπτυξη, έρχεται ύφεση, μετά αρχίζουν οι μειώσεις και ο κύκλος ξαναγυρίζει. Μόνο που μπαίνοντας στο 2026, αυτό το σενάριο δείχνει να αποτυγχάνει να επαναληφθεί όπως το ξέραμε.

Η διεθνής οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα ακόμη και μέσα σε ένα περιβάλλον «higher for longer», με κεντρικές τράπεζες που δεν βιάζονται να χαλαρώσουν και με μια γεωπολιτική πραγματικότητα που κρατά τις κυβερνήσεις σε διαρκή δημοσιονομική ένταση. Το ΔΝΤ, στις επικείμενες εκτιμήσεις του, περιγράφει μια εικόνα αντοχής απέναντι σε εμπορικούς και άλλους κραδασμούς.

Αυτό δεν είναι “καθαρή” καλή είδηση. Είναι αλλαγή καθεστώτος. Και, όπως πάντα, όταν αλλάζει καθεστώς, αλλάζουν και οι νικητές με τους χαμένους.

Τι σημαίνει «ακριβό χρήμα χωρίς ύφεση»

Σε απλά ελληνικά: τα επιτόκια μένουν σε επίπεδα που ιστορικά θα “έπνιγαν” την κατανάλωση και τις επενδύσεις, αλλά η πραγματική οικονομία δεν καταρρέει. Συνεχίζει να κινείται — με πιο αργό ρυθμό, με περισσότερες τριβές, αλλά κινείται.

Αυτό δημιουργεί μια περίεργη νέα ισορροπία:

Οι αποτιμήσεις στις αγορές δεν έχουν πια το “αερόσακο” της άμεσης χαλάρωσης.

Το κόστος κεφαλαίου είναι μόνιμα υψηλότερο, άρα οι επιχειρήσεις πρέπει να βγάζουν πραγματικά κέρδη, όχι “ιστορίες”.

Η ανάπτυξη γίνεται πιο άνιση: κάποιοι κλάδοι πετάνε, άλλοι σέρνονται.

Αν το περιβάλλον αυτό παγιωθεί, τότε το 2026–2027 δεν θα είναι «απλώς μια φάση». Θα είναι η νέα κανονικότητα.

Γιατί δεν έρχεται η ύφεση που “έπρεπε” να έρθει

Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που εξηγούν αυτή την ανθεκτικότητα.

1) Οι κυβερνήσεις δεν κάνουν πραγματική λιτότητα — κάνουν στοχευμένη επέκταση

Σε ΗΠΑ και Ευρώπη, η δημοσιονομική πολιτική δεν έχει γυρίσει σε σκληρή πειθαρχία. Αντίθετα, έχουμε συνεχή δαπάνη σε άμυνα, ενεργειακή μετάβαση, επιδοτήσεις βιομηχανίας, υποδομές, και πλέον και σε ψηφιακές/AI υποδομές. Αυτό λειτουργεί σαν “αντιστάθμισμα” στο ακριβό χρήμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι διεθνείς οργανισμοί καταγράφουν τη δυσκολία των οικονομιών να μπουν σε ουσιαστική δημοσιονομική σύσφιγξη, παρότι οι πιέσεις στα ελλείμματα παραμένουν.

2) Η αγορά εργασίας δεν έχει σπάσει — απλώς «κρυώνει»

Αντί για ανεργία που εκτοξεύεται, βλέπουμε πιο ήπια προσαρμογή: λιγότερες προσλήψεις, μικρότερη ένταση αυξήσεων, περισσότερη προσοχή στις δαπάνες. Αυτό κρατά την κατανάλωση ζωντανή.

Στην Ευρωζώνη, το βασικό “αγκάθι” δεν είναι η κατάρρευση της ζήτησης, αλλά το πόσο αργά υποχωρεί ο πληθωρισμός υπηρεσιών (που συνδέεται με μισθολογικές πιέσεις). Γι’ αυτό και η νομισματική πολιτική δεν “ανοίγει” εύκολα.

3) Το investment cycle της AI και της ενέργειας δουλεύει σαν νέος κινητήρας

Η επένδυση σε data centers, δίκτυα, chips, ηλεκτρικές υποδομές, αποθήκευση ενέργειας και ασφάλεια εφοδιαστικών αλυσίδων δημιουργεί μια “δομική” ζήτηση κεφαλαίου που δεν εξαρτάται 100% από τα επιτόκια. Είναι στρατηγική δαπάνη: γίνεται επειδή πρέπει να γίνει, όχι επειδή είναι φθηνή.

Και εδώ είναι η μεγάλη λεπτομέρεια: αυτή η δαπάνη δημιουργεί ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα κρατά και τον πληθωρισμό «ζωντανό» σε ορισμένα κομμάτια της οικονομίας. Άρα, η κεντρική τράπεζα δυσκολεύεται να πάει σε επιθετικές μειώσεις.

Οι κεντρικές τράπεζες: γιατί δεν “γυρίζουν” εύκολα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στέλνει μήνυμα σταθερότητας: αν δεν υπάρξει σοκ, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει γραμμή άμεσα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά: η ΕΚΤ δεν βλέπει μια οικονομία να σκάει. Βλέπει μια οικονομία που αντέχει — αλλά σε μια ισορροπία που θέλει προσοχή.

Ταυτόχρονα, η ίδια η συζήτηση για πιθανή ένταση ή πολιτική πίεση στη Fed δείχνει έναν νέο κίνδυνο: όχι μόνο “τι κάνει ο πληθωρισμός”, αλλά και “τι κάνει η αξιοπιστία των θεσμών”. Όταν η αγορά αρχίζει να τιμολογεί τον κίνδυνο θεσμικής αβεβαιότητας, ανεβαίνει το ασφάλιστρο κινδύνου (term premium) και σφίγγουν οι χρηματοοικονομικές συνθήκες χωρίς να κουνήσει δάχτυλο η κεντρική τράπεζα.

Ποιοι κλάδοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν στο νέο καθεστώς

Αν το 2020–2021 ήταν η εποχή όπου “όλα ανεβαίνουν γιατί το χρήμα είναι τζάμπα”, το 2026 είναι το ακριβώς αντίθετο: ανεβαίνουν όσοι έχουν λόγο να ανεβαίνουν.

Οι κερδισμένοι

Ενέργεια και ηλεκτρικά δίκτυα : γιατί η μετάβαση απαιτεί κεφάλαιο και έργα, ανεξάρτητα από τα επιτόκια.

: γιατί η μετάβαση απαιτεί κεφάλαιο και έργα, ανεξάρτητα από τα επιτόκια. Άμυνα και κυβερνοασφάλεια : γιατί η γεωπολιτική έχει γίνει μόνιμος προϋπολογισμός, όχι έκτακτο γεγονός.

: γιατί η γεωπολιτική έχει γίνει μόνιμος προϋπολογισμός, όχι έκτακτο γεγονός. Υποδομές και κατασκευές “με κρατική πλάτη” : όπου υπάρχει ροή έργων και χρηματοδότηση.

: όπου υπάρχει ροή έργων και χρηματοδότηση. Επιχειρήσεις με pricing power: όσες μπορούν να περνάνε κόστος χωρίς να χάνουν πελάτες.

Οι χαμένοι ή οι πιεσμένοι

Real estate (κυρίως εμπορικό): γιατί το κόστος χρήματος κάνει τη χρηματοδότηση δύσκολη και “σπάει” αποτιμήσεις.

(κυρίως εμπορικό): γιατί το κόστος χρήματος κάνει τη χρηματοδότηση δύσκολη και “σπάει” αποτιμήσεις. Highly leveraged επιχειρήσεις : όποιος ζούσε με αναχρηματοδότηση, τώρα πληρώνει το λογαριασμό.

: όποιος ζούσε με αναχρηματοδότηση, τώρα πληρώνει το λογαριασμό. Κατανάλωση χαμηλότερων εισοδημάτων: γιατί ο πληθωρισμός υπηρεσιών και το κόστος ζωής κόβουν αντοχές.

Το μεγάλο ρίσκο: το χρέος δεν σκοτώνει αύριο, σκοτώνει ξαφνικά

Το πιο επικίνδυνο στοιχείο του «ακριβού χρήματος χωρίς ύφεση» είναι ότι δημιουργεί ψευδαίσθηση ασφάλειας. Οι αγορές συνηθίζουν. Οι κυβερνήσεις καθυστερούν. Οι επιχειρήσεις αναβάλλουν εξυγίανση.

Αλλά το χρέος λειτουργεί σαν μηχανισμός με καθυστέρηση. Όσο μένουν τα επιτόκια ψηλά, τόσο μεγαλώνει η πίεση:

σε δημόσιους προϋπολογισμούς (τόκοι),

σε εταιρικούς ισολογισμούς (refinancing),

σε τράπεζες (ποιότητα χαρτοφυλακίων, ειδικά σε ακίνητα/ΜμΕ).

Και τότε δεν έρχεται “σιγά-σιγά” η κρίση. Έρχεται ένα γεγονός: ένα σοκ στο εμπόριο, ένα γεωπολιτικό επεισόδιο, μια πολιτική αστοχία, μια ανατροπή σε ομόλογα. Και ξαφνικά οι ισορροπίες σπάνε.

Η Κίνα ως «ασύμμετρος κίνδυνος» του 2026

Η αμερικανική και η ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να αντέχουν, αλλά η Κίνα παραμένει ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας. Προβλέψεις διεθνώς δείχνουν επιβράδυνση, με δομικές πληγές: ακίνητα, κατανάλωση, αποπληθωριστικές τάσεις, και πίεση από εμπορικούς περιορισμούς.

Η ουσία για την Ευρώπη (και για την Ελλάδα) είναι διπλή:

Φθηνότερα κινεζικά αγαθά πιέζουν τιμές και περιθώρια κέρδους.

Ταυτόχρονα, μια αδύναμη Κίνα κόβει την παγκόσμια ζήτηση, ειδικά σε βιομηχανικά/εξαγωγικά κομμάτια.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Ελλάδα μπαίνει στο 2026 με ένα πλεονέκτημα και δύο παγίδες.

Πλεονέκτημα: σταθερότητα χρηματοδότησης και “επενδυτική κανονικότητα”

Όσο το διεθνές περιβάλλον δεν γυρίσει σε ύφεση, η χώρα ωφελείται από την εικόνα κανονικότητας: τουρισμός, υπηρεσίες, έργα, επενδύσεις. Επιπλέον, η ελληνική αγορά έχει γίνει πιο “θεσμική”, με μεγαλύτερη σημασία της διεθνούς διάθεσης ρίσκου.

Παγίδα 1: η ανάπτυξη γίνεται πιο ακριβή

Με ακριβότερο χρήμα, κάθε επένδυση πρέπει να βγάζει πιο πειστικό IRR. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που βασίζονταν σε δανεισμό για επέκταση θα δυσκολευτούν. Και οι αποτιμήσεις “ιστορίας” (story stocks) θα τρώνε ξύλο με την πρώτη αναταραχή.

Παγίδα 2: η Ελλάδα δεν ελέγχει το διεθνές σοκ

Αν σπάσει κάτι διεθνώς (ομόλογα, γεωπολιτική, εμπορικός πόλεμος), η ελληνική αγορά θα το νιώσει δυσανάλογα, γιατί είναι μικρή και με ισχυρή συμμετοχή ξένων flows. Δεν χρειάζεται να έχεις εγχώριο πρόβλημα για να βρεις το ταμπλό “κόκκινο”.

Συμπέρασμα: νέα εποχή, νέοι κανόνες, λιγότερες αυταπάτες

Το 2026 δεν ξεκινά ως χρονιά «εύκολου χρήματος». Ξεκινά ως χρονιά όπου:

η ανάπτυξη μπορεί να επιβιώσει με υψηλά επιτόκια,

αλλά το ρίσκο μεταφέρεται αλλού: στο χρέος, στη γεωπολιτική, στην αξιοπιστία θεσμών, και στις απότομες μεταβολές των αγορών.

Το “ακριβό χρήμα χωρίς ύφεση” είναι μια νέα ισορροπία που σε ανταμείβει αν είσαι σωστά τοποθετημένος και σε τιμωρεί αν ζεις με παλιά αντανακλαστικά. Και αυτό, για επενδυτές και επιχειρήσεις, είναι το πιο καθαρό μήνυμα της νέας χρονιάς.