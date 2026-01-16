Φάμελλος:-Δεν-συμβαδίζει-με-την-πρόταση-της-προοδευτικής-κυβέρνησης-η-Καρυστιανού

Για το «κόμμα Καρυστιανού», αλλά και τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας σήμερα το πρωί, στο Open.

Ερωτηθείς για το «κόμμα Καρυστιανού», ο κ. Φάμελλος απάντησε πως «συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εναλλακτικών, η άποψή μου είναι, και η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, ότι: Πρέπει να υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Όχι απλά μια καλή αντιπολίτευση. Δεν ψάχνουμε ούτε για τον καλύτερο δεύτερο, ούτε για τον καλύτερο τρίτο».

«Σε αυτή την πρόταση πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημαντική συμβολή και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά έχουν σημαντικές απαντήσεις να δώσουν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Το έχω πει αυτό ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή. Είναι σημαντικό να μην είμαστε αντίπαλοι, να είμαστε συνεργάτες σε αυτό το εγχείρημα», συνέχισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ωστόσο, «εμείς ως κόμμα, στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα και της κυρίας Καρυστιανού, και του Συλλόγου των συγγενών, αλλά και συγγενών που ήταν εκτός του Συλλόγου. Για το θέμα του μπαζώματος, του εγκλήματος των Τεμπών, της αλήθειας και της αποκάλυψης των πολιτικών και των ποινικών ευθυνών υπουργών» υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, λέγοντας ότι «καλέσαμε την κα Καρυστιανού στην Ευρωβουλή. Και κάναμε και πολλές παρεμβάσεις και εντός Βουλής. Και ζητήσαμε να γίνει προκαταρκτική επιτροπή και για το θέμα της 717 που κουκούλωσε η κυβέρνηση. Για το έγκλημα των Τεμπών θα συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια στάση. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την αλήθεια. Το αίτημα για Δικαιοσύνη είναι πάνδημο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας».

«Η Καρυστιανού δεν συμβαδίζει με την πρόταση της προοδευτικής κυβέρνησης»

Όπως υποστήριξε ο κ. Φάμελλος, «το πρόβλημα της χώρας είναι ότι πρέπει να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και γενικά της Νέας Δημοκρατίας και της Δεξιάς. Και πρέπει να υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση». «Από αυτά που έχει διατυπώσει μέχρι τώρα η κα. Καρυστιανού στο πλαίσιο της προαναγγελίας ενός κόμματος, δεν βλέπω ότι συμβαδίζει με την πρόταση της προοδευτικής κυβέρνησης», όπως παρατήρησε.

Ως προς την εξαίρεση της Μαρίας Καρυστιανού από το μέτωπο της προοδευτικής διακυβέρνησης, «διαφωνώ απολύτως ότι είναι ίδια η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Έκανε ένα τέτοιο σχόλιο που για μένα είναι απαράδεκτο. Δεν είναι ίδια η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.