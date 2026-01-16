Χαμός στον «αέρα» με τον Βαρουφάκη: «Δεν αλλάζω τη δήλωση για το ecstasy» – «Αυτά που λέτε είναι η χαρά του διακινητή»

«Δεν αλλάζω τη δήλωση για το ecstasy», ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, δυναμιτίζοντας το κλίμα με τους παρουσιαστές του OPEN καθώς επέμεινε πως το μήνυμα που ήθελε να περάσει στους νέους για τα ναρκωτικά ήταν σωστό.

Ο κ. Βαρουφάκης διάβασε στον αέρα ένα μήνυμα που, όπως είπε, του έστειλε ένας εν ενεργεία αστυνομικός. Σε αυτό, του μετέφερε πως επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών τους είχε πει «μην τολμήσετε να πείτε σε κανένα παιδί πως τα ναρκωτικά είναι άσχημο πράγμα. Είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Ο λόγος είναι η ειλικρίνεια. Γιατί αν αυτό το παιδί του πεις ότι ήταν αρνητικό και το νιώσει ως κάτι μαγικό που του χαρίζει χαρά σε δευτερόλεπτα θα πει καλά με κορόιδευαν».

«Το μήνυμα που προσπάθησα να περάσω στα παιδιά είναι πως: ναι μπορεί να είναι πολύ ευχάριστο, όμως αν αυτό σε οδηγήσει στην καταστροφή της εξάρτησης, τότε πρέπει να λειτουργήσεις ως Οδυσσέας με τις Σειρήνες. Ο Οδυσσέας ήξερε πως το τραγούδι των Σειρήνων είναι καταπληκτικό, αλλά θα πεθάνεις. Το μήνυμα δεν είναι μην ακούσεις το τραγούδι γιατί δεν θα σ΄αρέσει».

Ερωτώμενος εάν θα αναδιατύπωνε τη δήλωσή του, απάντησε: «Σε καμία περίπτωση, βεβαίως και θα έλεγα τα ίδια… Εσείς ποιο μήνυμα καταλάβατε; Πάρτε ναρκωτικά γιατί είναι ευχάριστα; Το μήνυμα είναι πως είναι ευχάριστο, αλλά προσέξτε την εξάρτηση, η εξάρτηση είναι αυτό που θα σε καταστρέψει. Είναι ο μεγάλος σατανάς».

«Κύριε Βαρουφάκη δεν συμφωνώ μαζί σας γιατί δεχόμαστε μηνύματα πως ακόμη και με ένα τσιγάρο, φτάσανε οι άνθρωποι 25 χρόνια να παλεύουν με τον εφιάλτη των ναρκωτικών», του απάντησε η παρουσιάστρια Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Ο κ. Βαρουφάκης επέμεινε: «Λένε ψέματα».

Αντίστοιχα και ο παρουσιαστής Σπύρος Χαριτάτος σχολίασε: «Εγώ θεωρώ πως ο διάλογός σας είναι η χαρά του προωθητή των ναρκωτικών», με τον επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 να του απαντά: «Για μένα, το δώρο του διακινητή είναι η υποκρισία και η τρομοκρατία των νέων».

«Με καλέσατε για να μου κάνετε διάλεξη, εγώ σας λέω την άποψή μου, δεν είστε ούτε εσείς ο expert, ούτε εγώ», ανέφερε στον κ. Χαριτάτο.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης, όλοι αυτοί που με στέλνουν στον εισαγγελέα, αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί της ναρκομαφίας», είπε επίσης. Σε ερώτηση εάν θεωρεί πως ο υπουργός Υγείας τον στέλνει στον εισαγγελέα, ο κ. Βαρουφάκης απάντησε «είναι εκείνος που ξεκίνησε το θέμα».

Παράλληλα, ο κ. Χαριτάτος αποχώρησε από το τραπέζι της συζήτησης, λέγοντας πως διαφωνεί με τον τρόπο που γίνεται η κουβέντα.

Ο κ. Βαρουφάκης έκανε και ακολούθως και μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει:

«Πριν δέκα χρόνια και μερικούς μήνες, όταν παραιτήθηκα από το υπουργείο Οικονομικών, ήξερα ότι θα γινόμουν αντικείμενο μίσους της οργισμένης ολιγαρχίας. Ο λόγος; Ήμουν ο μόνος υπουργός οικονομικών που τόλμησε να πει ένα κατηγορηματικό «όχι» σ’ ένα ακόμη μνημονιακό δάνειο, το οποίο η ολιγαρχία είχε άμεση ανάγκη για να κρατηθεί στα πράγματα.

Προβλέποντας τις επιθέσεις που θα εξαπολύονταν εναντίον μου, στην επιστολή παραίτησής μου έγραψα: «Θα φορώ στο πέτο μου το μίσος τους ως παράσημο». Από τότε αυτό κάνω.

Η αδιάκοπη δολοφονία χαρακτήρα που βίωσα από τα συστημικά ελληνικά ΜΜΕ ήταν αναμενόμενη – για τους ολιγάρχες ιδιοκτήτες τους ήμουν, άλλωστε, μια δυσάρεστη υπενθύμιση εκείνης της σύντομης στιγμής το 2015, όταν πανικοβλήθηκαν νιώθοντας ότι είχαν χάσει τον έλεγχο του λαού. Υπήρχε, ωστόσο, κάτι άλλο, κάτι πολύ πιο επικίνδυνο που δεν το είχα προβλέψει: ο τρόπος με τον οποίο η συστηματική δαιμονοποίησή μου από τα ΜΜΕ με μετέτρεψε σε στόχο που καθένας μπορούσε να πλήξει χωρίς την παραμικρή συνέπεια για τον ίδιο – fair game το ονομάζουν οι Άγγλοι.

Καθώς οι προσβολές και οι επιθέσεις εναντίον μου πολλαπλασιάζονταν, λίγο-λίγο, βουβά, υποσυνείδητα, δόθηκε η εντύπωση σε σχεδόν όλους ότι είναι εντάξει να μου επιτίθενται κι αυτοί κάτω από τη ζώνη. Να λένε ψέματα για μένα, χωρίς κανένα φόβο ότι θα αποκαλυφθούν ως ψεύτες. Να με προσβάλουν χυδαία, χωρίς να ανησυχούν ότι θα φανούν αγενείς. Να μου επιτίθενται σωματικά σε δημόσιους χώρους, πεπεισμένοι ότι θα τη γλιτώσουν, καθώς το κράτος δεν θα κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του για να με προστατεύσει.

Και το χειρότερο; Αυτή η σιωπηλή «άδεια» προς τον καθένα να με κακοποιεί, που αρχικά προσφέρθηκε από το κατεστημένο, υποσυνείδητα έγινε αποδεκτή από ανθρώπους της Αριστεράς, ακόμη και από σημαντικούς ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για την εξουσία.

Πρώην σύντροφοι από την εποχή που ήμασταν στην κυβέρνηση, το ΚΚΕ (ιδίως το ψέμα ότι υπέγραψα μνημόνιο), ακτιβιστές που εκτιμώ από τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, ακόμη και άνθρωποι που με εκτιμούν – όλοι νιώθουν, βαθιά μέσα τους, συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουν, ότι μπορούν να μου επιτεθούν, να με προσβάλουν, να με κακομεταχειριστούν χωρίς καμία συνέπεια. Και πολλοί εκμεταλλεύτηκαν αυτή την σιωπηλή «άδεια» που τους πρόσφερε το σύστημα.

Δέκα χρόνια και μερικούς μήνες αργότερα, μετά από ένα ακόμη σκανδαλώδες περιστατικό νωρίτερα απόψε σε τηλεοπτικό κανάλι όπου ήμουν προσκεκλημένος, ένιωσα την ανάγκη να καταγράψω αυτή την εμπειρία, να την αποτυπώσω γραπτώς».

