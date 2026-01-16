Χατζηβασιλείου στον ΣΚΑΪ: Σινιάλο συζήτησης η προσέγγιση Φιντάν – Αθήνα και Άγκυρα δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές

«Σινιάλο για συζήτηση η προσέγγιση Φιντάν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3, τονίζοντας ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ ουσιαστικά απέφυγε να υπενθυμίσει τις παραδοσιακές τουρκικές θέσεις περί εμπλουτισμού του διαλόγου με ζητήματα, τα οποία για την Ελλάδα δεν υφίστανται.

Παράλληλα, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Αθήνα και η Άγκυρα δεν χρειάζονται –ούτε πρέπει να έχουν– διαμεσολαβητές στις μεταξύ τους συνομιλίες.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι τα επιτελεία των δύο ηγετών εργάζονται ήδη για να καθοριστεί ημερομηνία για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, ενδεχομένως και εντός Φεβρουαρίου, πριν από το Ραμαζάνι. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτή η ένδειξη δεν σημαίνει πως «άλλαξαν τα πράγματα», αλλά αποτελεί μια πρώτη κίνηση που πρέπει να κριθεί στην πράξη.

Επίσης, διατύπωσε δύο βασικές παρατηρήσεις επί των δηλώσεων Φιντάν. Πρώτον, σημείωσε ότι δεν ευσταθεί η άποψη πως ο διάλογος καθυστερεί λόγω της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, καθώς αυτό που διαχρονικά δυσκολεύει τη συζήτηση είναι ο αναθεωρητισμός της Άγκυρας. Δεύτερον, χαρακτήρισε αχρείαστη τη στοχοποίηση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–Ισραήλ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει και δεν χρειάζεται να υπάρξει διαμεσολαβητής ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Όπως είπε, οι δύο χώρες μπορούν και πρέπει να συνομιλούν απευθείας, χωρίς τρίτους, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Αναφερόμενος στην ουσία της ελληνοτουρκικής διαφοράς, επανέλαβε ότι για την Ελλάδα το θέμα είναι συγκεκριμένο: υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ και πως η Αθήνα ουδέποτε έχει συζητήσει έτερα ζητήματα, παρά τις τουρκικές αναφορές σε δήθεν ύπαρξη επιπλέον διμερών εκκρεμοτήτων.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όποτε το κρίνει εθνικά σκόπιμο.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι αν ο διάλογος πρόκειται να αποδώσει έστω και έναν μικρό καρπό, αυτός θα είναι η αποδοχή από την Τουρκία ότι βάση της συζήτησης είναι το διεθνές δίκαιο και όχι μια αλά καρτ ερμηνεία του. Υπενθύμισε, τέλος, ότι την επόμενη εβδομάδα προηγούνται ο πολιτικός διάλογος και η θετική ατζέντα στην Αθήνα, που μπορεί να δώσουν τον τόνο για τα επόμενα βήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.