Χρηματιστήριο:-Δεν-υπάρχει-αξιόλογη-αντίσταση-πριν-από-τις-2400-μονάδες

Άνοδο κατά 1,28% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2247,69 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 313,2 εκ. ευρώ (στα 39 εκ. ευρώ τα πακέτα, το 90% σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης).

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κατεύθυνση. Στις δημοπρασίες μάλιστα καταγράφηκε το υψηλό της συνεδρίασης. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο αλλά και αρκετά blue chips με επικεφαλής τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ που υπεραπέδωσε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μετά την έκθεση της Santander.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,356% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,92%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,56%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+7,04%), η Optima (+6,13%), το ΔΑΑ (+1,56%), ο ΟΤΕ (+2,60%), η Cenergy (+1,47%), η Metlen (+1,38%), ο ΟΛΠ (+1,75%), η ΔΕΗ (+1,65) και ο ΑΔΜΗΕ (+2,25%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το Jumbo (-3,33%), ο Ελλάκτωρ (-0,97%), η Aegean (-0,84%) και η Helleniq Energy (-0,67%).

Απολογιστικά, 54 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Λήγουν τα συμβόλαια του 1ου μήνα του έτους στην Αγορά Παραγώγων.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ο Γ.Δ. συνέχισε ακάθεκτος την ανοδική του πορεία, υπερπηδώντας το ένα μετά το άλλο τα εμπόδια που βρίσκει στο δρόμο του, χωρίς αξιόλογη διόρθωση, έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη πλέον αξιόπιστων τεχνικών συντεταγμένων. Σαν αποτέλεσμα, η τεχνική ανάλυση θεωρεί δεν υπάρχει αξιόλογη αντίσταση πριν από τις 2400 μονάδες.