Χρυσοχοΐδης-στον-ΣΚΑΪ:-Δεν-δικαιολογείται-από-εδώ-και-πέρα-η-συνέχιση-των-μπλόκων

«Με τους αγρότες δεν επενέβη η Αστυνομία, γιατί ήταν απόλυτα σαφές από την πρώτη στιγμή ότι πρωθυπουργός και κυβέρνηση αποφάσισαν να τους αφήσουν να εκδηλώσουν τα αιτήματά τους. Μάλιστα, με αυτόν τον φοβερά δημοκρατικό τρόπο, επί 40 μέρες δημιουργώντας πολλά προβλήματα στη χώρα. Κρίθηκε, όμως, ότι δεν πρέπει να ασκηθεί νόμιμη βία παρά μόνο εκεί που είχαν τεθεί κόκκινες γραμμές στις πολύ κρίσιμες υποδομές, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για προβλήματα και για μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου στα τελωνεία και στους δρόμους κυρίως τις γιορτές, επισημαίνοντας πως κανείς δεν έχει να προσάψει στην κυβέρνηση απολύτως τίποτα σε σχέση με περιστατικά βίας ή πίεση στους διαδηλωτές/αγρότες.

«Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα πιο σοβαρό, πιο πολιτικό και πιο κοινωνικό» – όπως είπε – «που είναι το εξής: όλες οι κοινωνικές ομάδες και όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις αφήνουν πάντα ένα κενό, προκειμένου να υπάρχει μια εκτόνωση κι ένας συμβιβασμός. Όταν υποβάλλεις 20-30 αιτήματα, δεν ικανοποιούνται ποτέ όλα και άρα υπάρχει ένας συμβιβασμός. Αυτό είναι η δημοκρατία και όποιος δεν έχει αντίληψη αυτής της άποψης, τότε ο ίδιος έχει πρόβλημα κατανόησης της ίδιας της δημοκρατίας».

«Συνεπώς, δεν δικαιολογείται από εδώ και πέρα οποιαδήποτε συνέχιση μιας ταλαιπωρίας που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, είναι και η οικονομική ζημιά στη χώρα», τόνισε αμέσως μετά ο υπουργός, ενώ ερωτηθείς για το αν θα παρέμβει η Αστυνομία σε περίπτωση που συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, απάντησε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπεται με βάση τις διατάξεις.

Αναφορικά με τις ύβρεις του Κώστα Ανεστίδη προς τον πρωθυπουργό, ο υπουργός δεν θέλησε να πει κάτι, λέγοντας μόνο πως «αυτός ο άνθρωπος φέρεται να εκπροσωπεί χιλιάδες ανθρώπους».

«Έως 20.000 αλκοτέστ στην Αττική κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα αλκοτέστ και τους συνεχείς ελέγχους που διενεργούνται στους οδηγούς, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να μιλά για μια ολοκληρωμένη πολιτική που έχει στηθεί. «Η παραβατικότητα ξεκίνησε με 4-5%, αυτήν τη στιγμή είναι περίπου λίγο πιο πάνω από το 1%», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει συμμόρφωση, διαμορφώνεται μια κοινωνική συνείδηση πως το ότι βγαίνουμε έξω και δεν πίνουμε όταν οδηγούμε. Είναι μια μεγάλη νίκη όλο αυτό και η μεγαλύτερη νίκη είναι ότι το 2025 έχουμε 135 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι», συμπλήρωσε και ενημέρωσε πως στην Αττική μόνο κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο γίνονται έως και 20.000 αλκοτέστ.

