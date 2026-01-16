700%-πάνω-οι-ρυθμίσεις-του-Εξωδικαστικού-Μηχανισμού

Με 21.680 επιτυχείς αναδιαρθρώσεις (με αρχικό ποσό οφειλής συνολικά 6,16 δισ. ευρώ) μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έκλεισε το 2025, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 700% σε σύγκριση με τις επιδόσεις των δύο προηγούμενων ετών, αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μάλιστα, το 2022, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του εργαλείου επιτεύχθηκαν 2.706 ρυθμίσεις, νούμερο που αντιστοιχεί πλέον στις μηνιαίες ρυθμίσεις.

Πράγματι, τον μήνα Δεκέμβριο 2025, οι επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 2.294, ενώ σωρευτικά, από τις αρχές λειτουργίας του, έως τα τέλη του 2025 οι επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ανήλθαν συνολικά στις 50.710, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 15,7 δισ. ευρώ.

Η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται μια σημαντική ώθηση από τον Απρίλιο και μετά λόγω των τελευταίων βελτιωτικών παρεμβάσεων ιδίως στον αριθμό των μηνιαίων ρυθμίσεων. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι παρεμβάσεις αυτές οδήγησαν στο μηνιαίο ποσοστό εγκρισιμότητας στο 80%, γεγονός που αποτυπώνει την άμεση ανταπόκριση των οφειλετών και των πιστωτών στο νέο πλαίσιο.

Από την άλλη, όσον αφορά τις διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς (servicers), τον μήνα Νοέμβριο καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 356 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5.700 οφειλέτες, με την πλειοψηφία αυτών να αφορά στεγαστικά δάνεια. Οι ρυθμίσεις με τους servicers παραμένουν σταθερές τους δύο τελευταίους μήνες, με την πίτα να μοιράζεται μεταξύ της Cepal, της doValue και της Intrum.

Το myEgdixlive

Κατά το 2025, η πλατφόρμα myEgdixlive αποτέλεσε το βασικό μέσο επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε ζητήματα υπερχρέωσης. Τα νούμερα το αποδεικνύουν ότι το 2025 εξυπηρετήθηκαν συνολικά 49.893 πολίτες και σύμβουλοι, 5,35% περισσότεροι σε σχέση με το 2024 που εξυπηρετήθηκαν 47.358.

Συγκεκριμένα, το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά:

* 38.244 ραντεβού για τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών»,

* 4.039 ραντεβού για τις υπηρεσίες «Χορήγηση Βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη», «Πρόγραμμα Συνεισφοράς Ευάλωτου Οφειλέτη» & «Βεβαίωση Χρηματικών Οφειλών»,

* 3.569 ραντεβού για τις «Γενικές Πληροφορίες Διαχείρισης Οφειλών»,

* 2.477 ραντεβού για τον «Κώδικα Δεοντολογίας».

Τέλος, το προσεχές διάστημα, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο, αναμένεται η έναρξη λειτουργίας της νέας 5ης παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω του myEGDIXlive που θα υποστηρίζει τους χρήστες της πλατφόρμας του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης και θα παρέχει:

·Τεχνική βοήθεια στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας και

·Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, που έχουν καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου αφερεγγυότητας.