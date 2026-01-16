chevron:-Επέκταση-της-παραγωγής-στο-κοίτασμα-Λεβιάθαν-του-Ισραήλ

Η Chevron ενέκρινε την επέκταση της παραγωγής στο κοίτασμα Λεβιάθαν που βρίσκεται στα ανοιχτά του Ισραήλ.

«Η Chevron είναι κορυφαίος ενεργειακός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εστιάζουμε στην παραγωγή και τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Οι δραστηριότητές μας είναι κρίσιμες για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών των τοπικών και περιφερειακών αγορών», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Chevron Upstream, Clay Neff.

«Η απόφασή μας να επενδύσουμε στην επέκταση της παραγωγής στο Λεβιάθαν αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στο μέλλον της ενέργειας στην περιοχή. Οι ρεαλιστικές ενεργειακές πολιτικές των ΗΠΑ και της περιοχής συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στην καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως».

Το Λεβιάθαν είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ενεργειακού συστήματος του Ισραήλ. Οι εξαγωγές του προς την Αίγυπτο τροφοδοτούν εργοστάσια LNG που προμηθεύουν αέριο στην Ευρώπη. Οι μέτοχοι του κοιτάσματος περιλαμβάνουν την Chevron Mediterranean Limited ως διαχειριστή (39,66%), την NewMed Energy (45,34%) και την Ratio Energies (15%).

Η Chevron δήλωσε ότι η επέκταση θα αυξήσει τις συνολικές παραδόσεις αερίου από το κοίτασμα σε περίπου 21 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Το έργο επέκτασης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος της δεκαετίας.

Εκτός από το Λεβιάθαν, τα περιουσιακά στοιχεία της Chevron στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβάνουν το κοίτασμα παραγωγής φυσικού αερίου Ταμάρ (ανοικτά των ακτών του Ισραήλ) και το κοίτασμα φυσικού αερίου Αφροδίτη, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη (ανοικτά των ακτών της Κύπρου). Η Chevron είναι επίσης ο φορέας εκμετάλλευσης δύο αιγυπτιακών τεμαχίων και συμμετέχει σε μη λειτουργούσα κοινοπραξία (NOJV) σε ένα αιγυπτιακό εξερευνητικό τεμάχιο (στη Μεσόγειο Θάλασσα).