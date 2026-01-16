Close Menu
    Friday, January 16
    e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 23 Ιανουαρίου

    Οικονομία 1 Min Read

    Συνολικά 85.666.878,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 104.753 δικαιούχους, από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

    Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

    Από τον e-ΕΦΚΑ:

    – στις 21 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, καθώς και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και

    – από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

    – 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

    – 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

    – 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

    – 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

