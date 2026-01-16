fed:-Νέο-φαβορί-ο-Γουόρς-μετά-τα-σχόλια-Τραμπ-για-τον-Χάσετ

Στην πρώτη θέση της κούρσας για την προεδρία της Fed βρίσκεται πλέον ο Κέβιν Γουόρς μετά από τις σημερινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην πρώτη θέση της κούρσας για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον ο πρώην διοικητής της Fed, Κέβιν Γουόρς μετά από τα νέα σχόλια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επάνω στο θέμα.

Πλέον οι traders της πλατφόρμας προγνωστικών Kalshi, τοποθέτησαν τον Γουόρς πολύ μπροστά από το άτομο που μέχρι στιγμής εμφανίζονταν ως ο πλησιέστερος ανταγωνιστής του, τον Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ.

Σε δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή το πρωί, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα προτιμούσε να κρατήσει τον Χάσετ στη θέση του ως κορυφαίου οικονομικού συμβούλου.

«Βλέπω τον Κέβιν στο κοινό και θέλω απλώς να τον ευχαριστήσω. Ήσουν φανταστικός στην τηλεόραση σήμερα», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεων στον Λευκό Οίκο. «Θέλω πραγματικά να σε κρατήσω εκεί που είσαι» τόνισε.

Αφού μίλησε ο Τραμπ, οι traders της Kalshi αύξησαν τα στοιχήματά τους σε 59% πιθανότητα να πάρει ο Γουόρς τη θέση, σε σύγκριση με μόλις 14% για τον Χάσετ. Ακόμη και ο νυν διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, που θεωρείται εκείνος με τις πλέον μικρότερες πιθανότητες να κερδίσει τη θέση, ξεπέρασε τον Χάσετ, με 18% πιθανότητα.

Μόλις την Τετάρτη, Γουόρς και Χάσετ ήταν σχεδόν ισόπαλοι.

Οι traders στο Polymarket εξέφρασαν μια παρόμοια δυναμική, με τον Γουόρς να προηγείται του Χάσετ με 58% έναντι 11% και τον Γουόλερ με 16%. Οι traders δίνουν μικρές πιθανότητες στον επικεφαλής σταθερού εισοδήματος της BlackRock, Ρικ Ρίντερ, και στην κυβερνήτη της Fed, Μισέλ Μπάουμαν, οι άλλοι δύο υποψήφιοι που θεωρούνται φιναλίστ.

Ο Trump έχει δηλώσει ότι θα ορίσει διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ αυτόν τον μήνα, ωστόσο δεν έχει δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει τον Μάιο.