guardian:-Σύμμαχοι-του-Τραμπ-ετοιμάζουν-κομβικό-ενεργειακό-έργο-στα-Βαλκάνια

Κεντρικά πρόσωπα της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020 επιχειρούν να εξασφαλίσουν ένα κομβικής σημασίας ενεργειακό έργο στα Βαλκάνια, σε ένα ακόμα παράδειγμα της «μοναδικής» επιχειρηματικής διπλωματίας του Αμερικανού προέδρου

Ο Τζέσι Μπίνναλ, δικηγόρος που συμμετείχε στις νομικές προσπάθειες στήριξης του αβάσιμου ισχυρισμού του Τραμπ ότι του «έκλεψαν» τη νίκη, και ο Τζο Φλιν, επίσης ενεργός στην υπονόμευση της εκλογής του Τζο Μπάιντεν, βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στη Βοσνία για συνομιλίες σχετικά με τον αγωγό Southern Gas Interconnection.

Το έργο, κόστους περίπου 200 εκατ. δολαρίων, έχει στόχο να μειώσει την εξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο αγωγός μήκους περίπου 235 χιλιομέτρων θα συνδέει τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη με τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην κροατική ακτή της Αδριατικής, δίνοντας στη χώρα πρόσβαση σε αμερικανικές και άλλες διεθνείς ενεργειακές πηγές και περιορίζοντας την επιρροή της Μόσχας.

Στόχος η στροφή της Βοσνίας στην αμερικανική ενέργεια

Ο Μπίνναλ δήλωσε ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί μαζί με τον Φλιν, η AAFS Infrastructure and Energy, δεν έχει ακόμη αναλάβει επίσημα το έργο. Όπως ανέφερε, οι συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης της Βοσνίας ήταν «διερευνητικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο αξιολόγησης του ενδεχόμενου έργου».

«Η Southern Interconnection είναι ένα σημαντικό έργο με τη δυνατότητα να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και να μειώσει την περιφερειακή εξάρτηση από το ρωσικό αέριο», δήλωσε ο Μπίνναλ, προσθέτοντας ότι η AAFS «ενδιαφέρεται να διερευνήσει πώς το αμερικανικό ιδιωτικό κεφάλαιο και η τεχνογνωσία μπορούν να συμβάλουν».

Παρότι μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει μειώσει δραστικά την εξάρτηση από τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Βοσνία εξακολουθεί να εισάγει σχεδόν το σύνολο του φυσικού της αερίου από τη Ρωσία. Μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ πέρυσι, οι βοσνιακές αρχές συμφώνησαν ότι αμερικανικές εταιρείες θα κατασκευάσουν και θα διαχειρίζονται τον αγωγό.

Συνάντηση με Βόσνιους υπουργούς

Ωστόσο, η AAFS Infrastructure and Energy δεν διαθέτει εμφανές ιστορικό στον ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα με εταιρικά αρχεία, ιδρύθηκε μόλις πριν από δύο μήνες στο Ουαϊόμινγκ. Ο ιστότοπός της προβάλλει έναν αετό – σύμβολο της αμερικανικής ισχύος – χωρίς να κατονομάζει στελέχη, αναφέροντας μόνο ότι διαθέτουν «δεκαετίες συνδυασμένης εμπειρίας στην ενέργεια, τις υποδομές, τα χρηματοοικονομικά και τη διεθνή ανάπτυξη έργων».

Ο Μπίνναλ και ο Φλιν συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Σαράγεβο με την πολιτική ηγεσία της χώρας «για να συζητήσουν πώς το αμερικανικό κεφάλαιο και οι πόροι μπορούν να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν τον αγωγό», σύμφωνα με ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας, η οποία φέρεται να στηρίζει ενεργά την εταιρεία.

Ερωτηθείς αν οι στενοί δεσμοί του ίδιου και του Φλιν με τον Τραμπ συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων, ο Μπίνναλ απάντησε ότι η στήριξη της πρεσβείας «είναι σύμφωνη με την αποστολή της να υποστηρίζει αμερικανικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό», τονίζοντας ότι η AAFS είναι «ιδιωτική εταιρεία που κινείται μέσω τυπικών διπλωματικών και εμπορικών διαύλων».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Βοσνίας ανέφερε ότι η συνάντηση του υπουργού με τους Μπίνναλ και Φλιν «επιβεβαίωσε την κοινή δέσμευση για εμβάθυνση της συνεργασίας, προσέλκυση επενδύσεων και επιτάχυνση της υλοποίησης ζωτικών έργων υποδομής».

Ποιοι είναι οι άνθρωποι – κλειδιά του έργου

Ο Μπίνναλ, δικηγόρος από τη Βιρτζίνια και λάτρης της κατάδυσης με καρχαρίες, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες του Τραμπ να αμφισβητήσει τις εκλογές του 2020, προωθώντας ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας σε δικαστήρια και στο Κογκρέσο, ενώ υπερασπίστηκε τον πρώην πρόεδρο και σε υποθέσεις που συνδέονταν με την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Ο Τζο Φλιν είναι αδελφός του Μάικλ Φλιν, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, ο οποίος το 2017 καταδικάστηκε για ψευδείς δηλώσεις στο FBI σχετικά με τις επαφές του με τη Ρωσία και έλαβε προεδρική χάρη το 2020. Σήμερα, οι δύο αδελφοί φαίνεται να βρίσκονται σε αντίθετα στρατόπεδα όσον αφορά την αμερικανορωσική αντιπαράθεση στα Βαλκάνια.

Ενώ ο Τζο Φλιν επιδιώκει ένα έργο που θα μειώσει την εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, ο Μάικλ Φλιν έχει πρόσφατα στηρίξει τον Μίλοραντ Ντόντικ, ηγέτη της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας και έναν από τους πιο ένθερμους συμμάχους του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ευρώπη. Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ ήρε τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στον Ντόντικ το 2022 για «σημαντική διαφθορά» και «διχαστική εθνοεθνικιστική ρητορική».

Η οικογένεια Τραμπ κατακλύζει τα Βαλκάνια

Παράλληλα, μέλη της οικογένειας Τραμπ έχουν επιχειρηματική παρουσία στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Οι Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, σε συνεργασία με τον Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν προωθήσει σχέδιο για την κατασκευή Trump Tower στο Βελιγράδι, ύψους 500 εκατ. δολαρίων, το οποίο όμως ναυάγησε έπειτα από μαζικές διαμαρτυρίες και εισαγγελική έρευνα.

Με πληροφορίες από Guardian