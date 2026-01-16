Close Menu
    Lidl Ελλάδας: Εγκαινίασε το μεγαλύτερό της κατάστημα στην Ελλάδα – Επένδυση 4,6 εκατ. ευρώ

    Το ανανεωμένο κατάστημα στη Β’ Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης προσφέρει έναν εντυπωσιακό χώρο πώλησης 1.644 τ.μ., συνδυάζοντας καινοτομία, άνεση και βιωσιμότητα.

    Το μεγαλύτερό της κατάστημα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής εγκαινίασε η Lidl Ελλάς στην Κομοτηνή, συνεχίζοντας το πλάνο αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών.

    Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, με επένδυση ύψους 4,6 εκατομμυρίων ευρώ, το ανανεωμένο κατάστημα στη Β’ Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης προσφέρει έναν εντυπωσιακό χώρο πώλησης 1.644 τ.μ., συνδυάζοντας καινοτομία, άνεση και βιωσιμότητα.

    Βασικά χαρακτηριστικά του καταστήματος:

    • 130 θέσεις στάθμευσης, για άνετη πρόσβαση και εξυπηρέτηση, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν μια απρόσκοπτη εμπειρία αγορών.
    • 5 ταμεία και 7 self-checkout, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές για μια άμεση και ευχάριστη εμπειρία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.
    • 1 διπλός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων (2 θέσεις φόρτισης), που θα είναι σύντομα διαθέσιμος, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη κινητικότητα.

    Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σε καταστήματα που συνδυάζουν λειτουργικότητα, άνεση και σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας στους πελάτες της μια μοναδική εμπειρία αγορών που αξίζει σε όλους.

