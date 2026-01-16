mitsubishi:-mega-deal-7,5-δισ.-δολαρίων-για-εξαγορά-των-αμερικανικών-assets-φυσικού-αερίου-της-aethon

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις τουλάχιστον από τα μέσα του 2025.

Στην εξαγορά αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων φυσικού αερίου και αγωγών της Aethon Energy έναντι 5,2 δισ. δολαρίων προχώρησε η Mitsubishi, τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ιαπωνική εταιρεία στον κλάδο του shale gas στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNBC, οι εταιρείες Aethon III LLC, Aethon United LP και συμμετοχές θα περάσουν στον έλεγχο του ιαπωνικού ομίλου. Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις τουλάχιστον από τα μέσα του 2025.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας ιαπωνικών ενεργειακών ομίλων στις ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ενθαρρύνει την Ιαπωνία να αυξήσει τις επενδύσεις της στη Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, για τη Mitsubishi η κίνηση αυτή σηματοδοτεί περαιτέρω ενίσχυση ενός από τους πιο κερδοφόρους τομείς δραστηριότητάς της, εκείνου του φυσικού αερίου.

Η Mitsubishi θα καταβάλει 5,2 δισ. δολάρια για τα περιουσιακά στοιχεία, αναλαμβάνοντας επιπλέον και χρέος ύψους 2,33 δισ. δολαρίων της Aethon, γεγονός που ανεβάζει τη συνολική επιχειρηματική αξία της συναλλαγής στα 7,5 δισ. δολάρια. Η Aethon Energy Management διατηρεί δικαίωμα επαναγοράς έως και του 25% των upstream και midstream assets της εταιρείας.

Η Mitsubishi, ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους της Ιαπωνίας, αποτελεί βασικό προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερίου και διαθέτει ήδη συμμετοχή σε αμερικανική μονάδα εξαγωγής LNG στη Λουιζιάνα. Η ιαπωνική κυβέρνηση θεωρεί ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης θα αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη δεκαετία και έχει καλέσει τις ιδιωτικές εταιρείες της χώρας να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους στον κλάδο του φυσικού αερίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Tokyo Gas εξαγόρασε το 2023 την αμερικανική Rockcliff Energy II LLC έναντι 2,7 δισ. δολαρίων, ενώ πρόσφατα και η Jera απέκτησε συμμετοχή σε asset σχιστολιθικού αερίου στη δυτική Λουιζιάνα.