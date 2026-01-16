netflix:-Η-μάχη-για-τη-warner-βάζει-σε-δεύτερη-μοίρα-τα-αποτελέσματα-τριμήνου

Η Netflix, η οποία σχεδιάζει να επιταχύνει την αύξηση των εσόδων της με την εξαγορά της Warner Bros, θα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής την Τρίτη, όταν θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου, καθώς ο κολοσσός του streaming ανταγωνίζεται την Paramount για ένα από τα πιο περιζήτητα στούντιο του Χόλιγουντ.

Tαυτόχρονα η Netflix θέλει να «ξεμπερδεύει» με την εξαγορά και σκοπεύει να προβεί σε μια στρατηγική κίνηση: και αυτή είναι να προσφέρει όλα τα χρήματα σε μετρητά, ως απάντηση στην Paramount Skydance, η οποία επίσης διεκδικεί την τεράστια ταινιοθήκη της εταιρείας.

Η αλλαγή στην προσφορά της Netflix, που είναι ύψους 83 δισ. δολαρίων, έχει ως στόχο να επιταχύνει την εξαγορά, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μήνες, και αυτή να γίνει αποδεκτή από τους μετόχους της Warner Bros.

Οι επενδυτές σε αναμονή

Ωστόσο, οι επενδυτές κοιτάζουν μπροστά και η Netflix δεν έχει ακόμη δει σημαντικές αποδόσεις από δύο από τις πιο δαπανηρές επενδύσεις της: την είσοδο στον χώρο της διαφήμισης και των βιντεοπαιχνιδιών. Το τέλος της σειράς «Stranger Things», της πιο δημοφιλούς σειράς που έχει προβάλει ποτέ, αφήνει επίσης ένα κενό που η Netflix θα πρέπει να καλύψει και ίσως στραφεί στη Warner για αυτό.

Η εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros, αξίας 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα προσφέρει στη Netflix μια τεράστια και υπεροπολύτιμη βιβλιοθήκη περιεχομένου που περιλαμβάνει τις σειρές «Friends», «Game of Thrones» και «Harry Potter».

Η Netflix, η οποία έχει δημιουργήσει λιγότερες επιτυχημένες σειρές από ανταγωνιστές όπως η Disney, μπορεί να αξιοποιήσει την επιρροή των τίτλων αυτών για να δημιουργήσει ακόμη μια νέα γενιά spin-offs, prequels και sequels προσαρμοσμένων στο streaming. Οι επενδυτές θα θέλουν να μάθουν πώς.

Η εξαγορά της Warner Bros θα καταστήσει τη Netflix τη μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming με περίπου 428 εκατομμύρια συνδρομητές. Οι επενδυτές θα θέλουν να καταλάβουν πώς αυτό δεν θα παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες – η Netflix πιστεύει ότι ανταγωνίζεται το YouTube, τον πιο δημοφιλή τηλεοπτικό διανομέα της Αμερικής, αν και οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να είναι επιφυλακτικές, σύμφωνα με το Reuters.

Η αβεβαιότητα σχετικά με το αποτέλεσμα έχει ασκήσει πίεση στις μετοχές της Netflix, οι οποίες υποχωρούν εδώ και 4 συνεχόμενους μήνες και σημείωσαν ένα αδύναμο ξεκίνημα στο 2026 με πτώση 6%. Σχεδόν το ένα τρίτο των αναλυτών που καλύπτουν τις μετοχές έχουν μειώσει τους στόχους τους από την ανακοίνωση της συμφωνίας.