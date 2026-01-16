Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, January 16
    netflix:-Συμφωνία-με-τη-sony-pictures-για-μετάδοση-ταινιών-μετά-την-προβολή-στα-σινεμά
    Netflix: Συμφωνία με τη Sony Pictures για μετάδοση ταινιών μετά την προβολή στα σινεμά

    Netflix: Συμφωνία με τη Sony Pictures για μετάδοση ταινιών μετά την προβολή στα σινεμά

    Επιχειρήσεις 2 Mins Read

    Η συμφωνία θα κυκλοφορήσει σταδιακά από αργότερα φέτος ενώ η πλήρης διαθεσιμότητα παγκοσμίως αναμένεται στις αρχές του 2029.

    Σε μία συμφωνία που θα μπορούσε να φέρει κινηματογραφικές ταινίες στο Netflix μετά την προβολή τους στον κινηματογράφο κατέληξε ο γίγαντας του streaming με την Sony Pictures.

    Όπως μεταδίδει το Reuters, υπό την εν λόγω συμφωνία, η Netflix θα γίνει ο αποκλειστικός προορισμός για τις ταινίες και τις κυκλοφορίες βίντεο της Sony για τους πρώτους 18 μήνες μετά την κινηματογραφική τους προβολή, μετά από τους οποίους θα πηγαίνουν στη Disney.

    Η συμφωνία θα κυκλοφορήσει σταδιακά από αργότερα φέτος καθώς ανοίγουν τα δικαιώματα σε μεμονωμένες περιοχές, ενώ η πλήρης διαθεσιμότητα παγκοσμίως αναμένεται στις αρχές του 2029.

    Γνωστοί τίτλοι που ενδεχομένως να προστεθούν στο Netflix περιλαμβάνουν το «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», το «The Legend of Zelda», «The Nightingale» και τις τέσσερις ταινίες του βραβευμένου με Όσκαρ Σαμ Μέντες για τους Beatles. Ο κατάλογος της Sony περιλαμβάνει επίσης ταινίες όπως «Uncharted», «Anyone But You», «Venom: The Last Dance» και «It Ends With Us».

    Η συμφωνία δίνει στο Netflix μια σταθερή ροή ταινιών για το παγκόσμιο κοινό, καθώς βασίζεται περισσότερο σε περιεχόμενο με άδεια χρήσης. Η εταιρεία έχει επί του παρόντος παρόμοια δικαιώματα με τις ταινίες της Sony Pictures σε επιλεγμένες περιοχές όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία.

    Για τη Sony, η συμφωνία εξασφαλίζει ένα «σπίτι» για τις ταινίες της σε μια εποχή που τα στούντιο επανεξετάζουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους, καθώς το streaming αναδιαμορφώνει τις συνήθειες παρακολούθησης των καταναλωτών.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com