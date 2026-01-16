netflix:-Συμφωνία-με-τη-sony-pictures-για-μετάδοση-ταινιών-μετά-την-προβολή-στα-σινεμά

Η συμφωνία θα κυκλοφορήσει σταδιακά από αργότερα φέτος ενώ η πλήρης διαθεσιμότητα παγκοσμίως αναμένεται στις αρχές του 2029.

Σε μία συμφωνία που θα μπορούσε να φέρει κινηματογραφικές ταινίες στο Netflix μετά την προβολή τους στον κινηματογράφο κατέληξε ο γίγαντας του streaming με την Sony Pictures.

Όπως μεταδίδει το Reuters, υπό την εν λόγω συμφωνία, η Netflix θα γίνει ο αποκλειστικός προορισμός για τις ταινίες και τις κυκλοφορίες βίντεο της Sony για τους πρώτους 18 μήνες μετά την κινηματογραφική τους προβολή, μετά από τους οποίους θα πηγαίνουν στη Disney.

Η συμφωνία θα κυκλοφορήσει σταδιακά από αργότερα φέτος καθώς ανοίγουν τα δικαιώματα σε μεμονωμένες περιοχές, ενώ η πλήρης διαθεσιμότητα παγκοσμίως αναμένεται στις αρχές του 2029.

Γνωστοί τίτλοι που ενδεχομένως να προστεθούν στο Netflix περιλαμβάνουν το «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», το «The Legend of Zelda», «The Nightingale» και τις τέσσερις ταινίες του βραβευμένου με Όσκαρ Σαμ Μέντες για τους Beatles. Ο κατάλογος της Sony περιλαμβάνει επίσης ταινίες όπως «Uncharted», «Anyone But You», «Venom: The Last Dance» και «It Ends With Us».

Η συμφωνία δίνει στο Netflix μια σταθερή ροή ταινιών για το παγκόσμιο κοινό, καθώς βασίζεται περισσότερο σε περιεχόμενο με άδεια χρήσης. Η εταιρεία έχει επί του παρόντος παρόμοια δικαιώματα με τις ταινίες της Sony Pictures σε επιλεγμένες περιοχές όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία.

Για τη Sony, η συμφωνία εξασφαλίζει ένα «σπίτι» για τις ταινίες της σε μια εποχή που τα στούντιο επανεξετάζουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους, καθώς το streaming αναδιαμορφώνει τις συνήθειες παρακολούθησης των καταναλωτών.