nyt:-Οι-ΗΠΑ-αυξάνουν-την-πίεση-στο-Μεξικό-για-κοινές-στρατιωτικές-επιχειρήσεις-κατά-της-φαιντανύλης

Την πίεση προς τις αρχές του Μεξικό αυξάνουν εκ νέου οι Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας να επιτραπεί στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να διεξάγουν κοινές επιχειρήσεις στο μεξικανικό έδαφος για την καταστροφή εργαστηρίων παραγωγής φαιντανύλης, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times που επικαλείται αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει τη συμμετοχή αμερικανικών στρατευμάτων –είτε μελών ειδικών δυνάμεων είτε πρακτόρων της CIA– σε επιδρομές μαζί με τις μεξικανικές δυνάμεις, με στόχο εργαστήρια όπου εκτιμάται ότι παράγεται η εξαιρετικά θανατηφόρα φαιντανύλη.

Η πίεση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο δόγμα της κυβέρνησης Τραμπ για την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατηγορήσει ότι «κυβερνούν» το Μεξικό.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα καρτέλ ελέγχουν τη χώρα και άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμη και σε χερσαία πλήγματα για την καταπολέμησή τους. Παρόμοιες απειλές έχει διατυπώσει κατά το παρελθόν και για τη Βενεζουέλα καθώς και για την Κολομβία.

Σταθερή άρνηση από τη μεξικανική κυβέρνηση

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ότι αποκλείει κατηγορηματικά οποιαδήποτε επέμβαση του αμερικανικού στρατού στη μεξικανική επικράτεια για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ακόμη και μετά από «καλή συνομιλία» που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό της.

Η Σέινμπαουμ έχει απορρίψει επανειλημμένα το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ στο Μεξικό, δηλώνοντας ωστόσο υπέρ της διμερούς συνεργασίας στο ζήτημα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης των καρτέλ.

Σύνδεση με επιχείρηση στο Καράκας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές πιέσεις εντάθηκαν μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας, η οποία –κατά τις ίδιες πηγές– οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες του δημοσιεύματος. Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το ζήτημα αναμένεται να προκαλέσει νέες εντάσεις στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Μεξικού, καθώς αγγίζει ευθέως την εθνική κυριαρχία της χώρας και τα όρια της διμερούς συνεργασίας στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών».