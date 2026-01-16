paramount:-Επαφές-με-τον-Μακρόν-και-διπλωματική-«εκστρατεία»-στην-Ευρώπη-με-στόχο-τη-warner-bros

Η ηγεσία της Paramount Skydance Corp. πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής διπλωματικής εκστρατείας με στόχο την εξασφάλιση στήριξης για την εχθρική προσφορά ύψους 108,4 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery Inc., σύμφωνα με το -

Καθώς η κούρσα με τον ανταγωνιστικό μνηστήρα το Netflix εντείνεται, ανώτατα στελέχη του αμερικανικού κολοσσού των στούντιο είχαν επαφές με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και υψηλόβαθμους Γάλλους αξιωματούχους, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι την Πέμπτη επισκέφθηκαν και το Λονδίνο για συζητήσεις με αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Paramount — με επικεφαλής τον Ντέιβιντ Έλισον, γιο του συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Λάρι Έλισον — έχει στοχεύσει τη Warner Bros. από τον Σεπτέμβριο, καταθέτοντας πολλαπλές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας προσφοράς μετρητών ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή. Η Warner Bros. έχει απορρίψει τις προσεγγίσεις αυτές, στηρίζοντας την προσφορά της Netflix, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή σε μετοχές και μετρητά, ως ανώτερη. Η Paramount έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει μάχη δι’ αντιπροσώπων για την ανάδειξη νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο του στούντιο.

Οποιαδήποτε από τις δύο προτεινόμενες συμφωνίες αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον κλάδο της ψυχαγωγίας και θα βρεθεί αντιμέτωπη με εκτενή ρυθμιστικό έλεγχο τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Ευρώπη. Σε εξαγορές υψηλού προφίλ, η στήριξη ευρωπαϊκών κυβερνήσεων μπορεί ορισμένες φορές να αποδειχθεί καθοριστική για τις τελικές αποφάσεις των εποπτικών αρχών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Οι συνομιλίες με τον Μακρόν αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της ιστορικής ευαισθησίας της Γαλλίας απέναντι σε συμφωνίες που επηρεάζουν την εθνική κινηματογραφική και τηλεοπτική της βιομηχανία.

Παράλληλα, τεχνικές συναντήσεις μεταξύ της Paramount και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το -, ενώ η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει.

Την ίδια ώρα, Αμερικανός δικαστής απέρριψε την Πέμπτη το αίτημα της Paramount να επισπευσθεί η διαδικασία πρόσβασης σε περισσότερα έγγραφα σχετικά με την προσφορά της Netflix, στο πλαίσιο αγωγής που κατηγορεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros. ότι παραπλάνησαν τους επενδυτές αναφορικά με την εξαγορά ύψους άνω των 82,7 δισ. δολαρίων.

