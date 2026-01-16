wall-street:-Ήπιες-απώλειες-ελέω-Τραμπ,-fed-και-γεωπολιτικής-αστάθειας

Με μικρές διακυμάνσεις έκλεισαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα μετά από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα και συνεχείς, οριακές αλλαγές στα πρόσημα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής (16/1), λοιπόν, ο Dow Jones σημείωσε μικρή πτώση 0,17%, κλείνοντας στις 49.359 μονάδες. Παράλληλα, ο S&P 500 υποχώρησε οριακά κατά 0,06% στις 6.940 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε προς τα κάτω κατά 0,05%, κλείνοντας στις 23.515 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι δείκτες παρουσίασαν ήπιες απώλειες, παρά τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας για τον S&P 500 και τον Dow Jones.

Ειδικότερα:

– Ο S&P 500 έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση περίπου 0,1% και βρίσκεται πλέον μόλις 40 μονάδες κάτω από τις 7.000 μονάδες, μια ζώνη που οι αναλυτές θεωρούν τεχνική αντίσταση.

– ο Nasdaq μειώθηκε κατά 0,4%,

– ο Dow Jones παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο S&P 500

Η Fed και πάλι σε πρώτο πλάνο – Οι νέες δηλώσεις Τραμπ

Η σημερινή πτώση συνδέεται με τις δηλώσεις του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου εξέφρασε την προτίμησή του να παραμείνει ο Κέβιν Χάσετ στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, απορρίπτοντας την πιθανότητα να τον διορίσει ως πρόεδρο της Fed.

«Στην πραγματικότητα, θέλω να σε κρατήσω στη θέση σου, αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Χάσετ θεωρούνταν βασικός υποψήφιος για τη θέση του προέδρου της Fed, η θητεία της οποίας λήγει τον Μάιο, αλλά μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, οι αγορές έδειξαν αυξημένα στοιχήματα υπέρ του Κέβιν Γουόρς. Οι επενδυτές τον θεωρούν πιο «αμερόληπτο» για τις αγορές, καθώς αναμένεται να διατηρήσει χαμηλά επιτόκια περισσότερο από ό,τι ο Γουόρς.

Η ανησυχία για την ανεξαρτησία της Fed παραμένει έντονη, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι η πολιτική επιρροή στις αποφάσεις της Fed αποτελεί κίνδυνο για την ανεξαρτησία της και προκαλεί αβεβαιότητα στις αγορές.

Οι «πρωταγωνιστές» της ημέρας

Παρά τη συνολική πτώση, ορισμένοι τομείς σημείωσαν ισχυρά κέρδη, με τις μετοχές των ημιαγωγών να ηγούνται της ανόδου.

Η Taiwan Semiconductor, μετά από εξαιρετικά αποτελέσματα στο δ’ τρίμηνο, ήταν στην κορυφή των κερδών, ενισχυόμενη και από τη συμφωνία ύψους 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν για επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα της Αμερικής.

Ωστόσο, η εβδομάδα έκλεισε για τους επενδυτές με έντονη αβεβαιότητα, καθώς αξιολογούν τα νέα από την Ουάσιγκτον, που εκτός από τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed περιλαμβάνουν και εντεινόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους στο Ιράν και τη Γροιλανδία. Οι τελευταίοι ενισχύθηκαν όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να επιβάλει δασμούς σε χώρες που «δεν συνεργάζονται με τη Γροιλανδία».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τραπεζικές μετοχές παρέμειναν αδύναμες, παρά τα θετικά αποτελέσματα, λόγω των ανησυχιών για την πρόταση Τραμπ να τεθεί ανώτατο όριο στους τόκους των πιστωτικών καρτών. Οι μετοχές της JPMorgan Chase και της Bank of America υποχώρησαν πάνω από 3% και 4% αντίστοιχα αυτή την εβδομάδα.

Πάντως, ξεχώρισε ο Russell 2000, ο δείκτης των μικρών επιχειρήσεων, που συνεχίζει να υπεραποδίδει σε σχέση με τον S&P 500 για 11η συνεχή συνεδρίαση, φαινόμενο που δεν είχε παρατηρηθεί από τον Ιούνιο του 2008. Από την αρχή του 2026, ο Russell 2000 έχει σημειώσει άνοδο 8%, ενώ ο S&P 500 μόλις 1,5%.

Στην ενδοσυνεδριακή διαπραγμάτευση, ξεχώρισαν μετοχές όπως η Novo Nordisk, που ενισχύθηκε άνω του 4% λόγω της ισχυρής έναρξης πωλήσεων της νέας θεραπείας απώλειας βάρους.

Αντίθετα, οι μετοχές της Regions Financial υποχώρησαν σχεδόν 3% μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο.

Στον ενεργειακό τομέα, οι μετοχές των GE Vernova και Bloom Energy ανέβηκαν περίπου 6%, ενώ οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ενέργειας, όπως η Constellation Energy και η Vistra, σημείωσαν πτώση 10% και 7% αντίστοιχα.

Ανάκαμψη για το πετρέλαιο – Υποχώρηση για τον χρυσό

Στα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο Brent ανέκαμψε μετά τη χθεσινή βουτιά, σημειώνοντας άνοδο 0,71% στα 64,21 δολάρια το βαρέλι.

Από την άλλη, ο χρυσός υποχώρησε 0,69% στα 6.591 δολάρια ανά ουγκιά.