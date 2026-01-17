Αιχμές-Πολάκη-για-Τσίπρα-και-Καρυστιανού:-«Τα-νέα-εγχειρήματα-δεν-πάνε-και-πολύ-καλά»

Τα εύσημα στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο απέδωσε ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης για την αριστερόστροφη ομιλία του, όπως την εξέλαβε, στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και το «κόμμα Καρυστιανού».

Ο ίδιος φέρεται να τόνισε πως είναι σωστές οι ενωτικές πρωτοβουλίες, αλλά μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει την πολιτική αλλαγή.

Κατά πληροφορίες, ο κ. Πολακης τόνισε για τον ΣΥΡΙΖΑ πως δεν μπορεί να είναι κόμμα εν αναμονή, ενώ επέμενε στην στήριξη του του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως τα νέα εγχειρήματα δεν πάνε και πολύ καλά, φέρνοντας ως παράδειγμα, όχι μόνο για τις πρωτοβουλίες Τσίπρα, αλλά κυρίως το «κόμμα Καρυστιανού».

Είχε προηγηθεί, άλλωστε, η τοποθέτησή του όπου «δεν φτάνει εγώ, ο Νίκος Παππάς, ο Αλέξης Χαρίτσης και η Πέτυ Πέρκα, να τσακίζουμε τον Κυρανάκη», κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τη Hellenic Train, την στιγμή που ο βουλευτης Χανίων έκανε εκτενή αναφορά στην Συνταγματική Αναθεώρηση. Συγκεκριμένα, ο ίδιος φέρεται να μην διαφωνεί με την ουσία της Αναθεώρησης, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, τη δυσκολία επικοινωνίας των θέσεων του κόμματος με το ευρύ κοινό, λόγω της φύσης του θέματος.

Κατά πληροφορίες, ο βουλευτής Χανίων έκρουσε ακόμη προειδοποιητικά τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας πως παραδοσιακά μας ακροατήρια μας γυρνάνε την πλάτη, ενώ αντέτεινε πως η συνολική εικόνα του κόμματος θέλει μεγάλη επιδιόρθωση.