Δημόσιο:-Χρωστάει-3,8-δισ.-ευρώ-σε-προμηθευτές,-συνταξιούχους,-φορολογούμενους

Αύξηση 24,3% των οφειλών σε 11 μήνες. Το 56% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προέρχεται από τα νοσοκομεία. Έρχεται «μαύρη λίστα» για τους ασυνεπείς φορείς του δημοσίου.

Στο ύψος τους παραμένουν τα κρατικά «φέσια», με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων να βρίσκονται μια ανάσα από τα 3,8 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025. «Πρωταθλητές» είναι τα νοσοκομεία και ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι δήμοι, την ώρα που η ΑΑΔΕ αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για να τους επιστρέψει 197 εκατ. ευρώ που δικαιούνται αλλά βρίσκονται στα αζήτητα.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην τηρεί τις προθεσμίες πληρωμών, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να την έχει ήδη καταδικάσει για τις καθυστερήσεις των νοσοκομείων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με εγκύκλιό του έχει καλέσει τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τους εποπτευόμενους οργανισμούς να αποπληρώνουν άμεσα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους και να αποφεύγουν τη δημιουργία νέων.

Για όσους καθυστερούν τις πληρωμές, προβλέπεται αυστηρή εποπτεία και δημοσιοποίηση των στοιχείων τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ακτινογραφία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τον Νοέμβριο του 2025, η ακτινογραφία των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες διαμορφώνεται ως εξής:

Τα συνολικά χρέη του κρατικού προϋπολογισμού και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 στα 3,792 δισ. ευρώ, οριακά μειωμένα σε σχέση με τον Οκτώβριο, αλλά αυξημένα κατά 741 εκατ. ευρώ ή 24,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Μόνο οι οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 3,026 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 30,4% μέσα σε έντεκα μήνες. Νοσοκομεία: Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,683 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό το οποίο είναι ελαφρώς μικρότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 1,725 δις. ευρώ. Ωστόσο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων που αποτελούν το 55,6% των συνολικών οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες είναι αυξημένες κατά 519 εκατ. ευρώ από το Δεκέμβριο του 2024. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν στα 582 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και μόλις κατά 3 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες σχετίζονται κυρίως με καθυστερήσεις στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων. Υπενθυμίζεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 1,531 δισ. ευρώ. Δήμοι και Περιφέρειες: Οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Νομικά Πρόσωπα: Μικρή αύξηση σημείωσαν τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου τα οποία ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ από 236 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2025 ενώ μέσα σε 11 μήνες «φούσκωσαν» κατά 52 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 58 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και ανήλθαν σε 766 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 από 708 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Από το συνολικό ποσό: