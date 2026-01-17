ΔΝΤ: Οι δομικές αδυναμίες που κρατούν την Ευρώπη πίσω από ΗΠΑ και Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται στο 2026 με ένα σαφές στρατηγικό μειονέκτημα έναντι των δύο μεγάλων γεωοικονομικών πόλων του πλανήτη: των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Παρά το μέγεθος της οικονομίας της και το υψηλό επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου, η Ευρώπη αδυνατεί να μετατρέψει τα πλεονεκτήματά της σε δυναμική ανάπτυξη και διεθνή επιρροή.

Η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ευρωπαϊκή οικονομία αποτυπώνει με σαφήνεια το πρόβλημα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όρους αγοραστικής δύναμης, παραμένει σχεδόν 30% χαμηλότερο από αυτό των ΗΠΑ. Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι περίπου το 75% του χάσματος οφείλεται σε χαμηλότερη παραγωγικότητα και όχι σε δημογραφικούς ή εργασιακούς παράγοντες insea2025005.

Η Ευρώπη, με άλλα λόγια, δεν υστερεί σε εργατικό δυναμικό ή τεχνογνωσία. Υστερεί στο πώς οργανώνει και αξιοποιεί την οικονομική της δραστηριότητα.

Απουσία σύγκλισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι προβολές του ΔΝΤ δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν διαφαίνεται σύγκλιση του ευρωπαϊκού εισοδήματος με αυτό των ΗΠΑ. Αντιθέτως, το χάσμα κινδυνεύει να διευρυνθεί περαιτέρω μέχρι το 2030 insea2025005.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική οικονομία ενισχύεται μέσω μιας επιθετικής βιομηχανικής πολιτικής. Τα προγράμματα στήριξης της πράσινης ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών δημιουργούν ένα νέο κύμα επενδύσεων και επαναπατρισμού παραγωγής. Η Ουάσινγκτον επανατοποθετεί τη χώρα στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής αλυσίδας.

Στον αντίποδα, η Κίνα προχωρά με κρατικό σχεδιασμό και στοχευμένες επιδοτήσεις σε κρίσιμους κλάδους, από τις μπαταρίες και τα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Το Πεκίνο διαμορφώνει ένα πλήρως ελεγχόμενο οικοσύστημα βιομηχανικής ισχύος.

Η Ευρώπη, αντίστοιχα, κινείται με βραδείς ρυθμούς, εγκλωβισμένη σε διαδικασίες συναίνεσης και εσωτερικών ισορροπιών.

Οι παραγωγικοί κόμβοι που δεν αποδίδουν

Κεντρικό σημείο της έκθεσης αποτελεί η ανάλυση των ευρωπαϊκών παραγωγικών συγκεντρώσεων – των λεγόμενων production hubs. Πρόκειται για μητροπολιτικές περιοχές όπου συγκεντρώνονται επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και κεφάλαια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Το ένα τρίτο των πιο πυκνοκατοικημένων περιοχών της ΕΕ παράγει περίπου το 60% του συνολικού ΑΕΠ insea2025005.

της ΕΕ παράγει περίπου insea2025005. Παρά τη σημασία τους, οι περιοχές αυτές δεν μετατρέπουν την πυκνότητα σε παραγωγικό πλεονέκτημα .

. Η αύξηση παραγωγικότητας λόγω συγκέντρωσης δραστηριότητας είναι κατά 33% χαμηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες περιοχές των ΗΠΑ.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι πόλεις όπως το Παρίσι, το Μόναχο και το Άμστερνταμ δεν λειτουργούν ως ισχυρές «μηχανές ανάπτυξης», όπως συμβαίνει με τη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο ή το Όστιν. Οι αμερικανικές μητροπόλεις απορροφούν κεφάλαια, ταλέντο και καινοτομία σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Οι πέντε βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες

Το ΔΝΤ εντοπίζει πέντε κρίσιμους παράγοντες που περιορίζουν τη δυναμική της Ευρώπης.

Πρώτον, οι εθνικές στρεβλώσεις πολιτικής.

Κάθε κράτος-μέλος εφαρμόζει διαφορετικά φορολογικά συστήματα, εργασιακές ρυθμίσεις και διοικητικές διαδικασίες. Το αποτέλεσμα είναι μια Ευρώπη με 27 διαφορετικά οικονομικά καθεστώτα, γεγονός που υπονομεύει την ενιαία αγορά στην πράξη.

Δεύτερον, τα εσωτερικά εμπόδια στο εμπόριο.

Παρά την ύπαρξη της ενιαίας αγοράς, το κόστος διασυνοριακού εμπορίου ισοδυναμεί με δασμούς της τάξης του 40%. Στις ΗΠΑ το αντίστοιχο κόστος περιορίζεται στο 26% insea2025005.

Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα και περιορισμένη κλίμακα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Τρίτον, η χαμηλή κινητικότητα εργατικού δυναμικού.

Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν γλωσσικά εμπόδια, μη μεταβιβάσιμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και δυσκολίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παραμένει κατακερματισμένη.

Τέταρτον, η αποτυχία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

Μόνο το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών startups λαμβάνει venture capital σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

λαμβάνει venture capital σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Τα ποσά χρηματοδότησης είναι κατά 50% χαμηλότερα .

. Το 60% των επενδυτών προέρχεται από την ίδια χώρα με την επιχείρηση insea2025005.

Η Ευρώπη αδυνατεί να δημιουργήσει τεχνολογικούς κολοσσούς παγκόσμιας εμβέλειας, γεγονός που την αφήνει εκτός του αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής οικονομίας.

Πέμπτον, η κατακερματισμένη ενεργειακή αγορά.

Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις τεράστιες αποκλίσεις σε τιμές και υποδομές μεταξύ των κρατών-μελών. Η απουσία κοινής στρατηγικής μειώνει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το κόστος της αδράνειας

Το ΔΝΤ υπολογίζει ότι αν η Ευρώπη προχωρήσει σε:

κλείσιμο των διαρθρωτικών κενών,

μείωση των εμπορικών φραγμών,

άρση των περιορισμών κινητικότητας,

η παραγωγικότητα θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 20,2%, σχεδόν εξαλείφοντας το χάσμα με τις ΗΠΑ insea2025005.

Ακόμη και ένα μερικό πακέτο μεταρρυθμίσεων θα οδηγούσε σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,7%. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική βούληση παραμένει περιορισμένη, καθώς οι κυβερνήσεις φοβούνται το κόστος των αλλαγών.

Το επιχείρημα των ανισοτήτων

Ένα βασικό επιχείρημα κατά των μεταρρυθμίσεων είναι ο φόβος διεύρυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων. Ωστόσο, η έκθεση δείχνει ότι:

Όλες οι χώρες ωφελούνται συνολικά.

Οι απώλειες περιορίζονται σε λίγες, αραιοκατοικημένες περιοχές.

Το κόστος αντιστάθμισης δεν υπερβαίνει το 2% των συνολικών κερδών insea2025005.

Το αφήγημα της «κοινωνικής συνοχής» λειτουργεί συχνά ως άλλοθι για την πολιτική αδράνεια.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υστερεί σε πόρους, ανθρώπινο δυναμικό ή τεχνογνωσία. Υστερεί σε αποφασιστικότητα και στρατηγικό όραμα.

Όσο οι ΗΠΑ επενδύουν επιθετικά και η Κίνα εφαρμόζει κρατικό σχεδιασμό, η Ευρώπη παραμένει εγκλωβισμένη σε έναν κύκλο ρυθμιστικής ακινησίας και πολιτικών συμβιβασμών.

Η ήπειρος δεν χάνει επειδή είναι αδύναμη. Χάνει επειδή δεν τολμά να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της.

_________________________________________________________________________________