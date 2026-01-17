Η-αυξημένη-έκδοση-ομολόγων-διογκώνει-τα-έσοδα-της-Εθνικής-Τράπεζας-από-προμήθειες

Η Εθνική Τράπεζα ενέταξε ομολογιακά προϊόντα στο συντηρητικό προφίλ των πελατών της, με σκοπό να αυξήσει τις προμήθειές της. Αυτή η κίνηση ενισχύει το μερίδιο αγοράς της, αλλά εγκυμονεί ρίσκα για το μέλλον.

Εκμεταλλευόμενη τα προϊόντα target maturity, έστω και με καθυστέρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η Εθνική σημειώνει σημαντική άνοδο στα έσοδα από προμήθειες μέσω του asset management, καθώς αυτά τα προϊόντα φαίνεται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συντηρητικού πελατολογίου της, παρά την πτώση των επιτοκίων.

Μέσω αυτής της τακτικής, η τράπεζα, η οποία υστερούσε στα έσοδα από προμήθειες από asset management και bancassurance, αρχίζει να αποκομίζει σημαντικά οφέλη. Στο εννεάμηνο του 2024, τα έσοδα της Εθνικής από προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα και bancassurance ανήλθαν σε 33 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 313 εκατ. ευρώ (10,5%).

Ένα χρόνο αργότερα (εννεάμηνο 2025), τα έσοδα αυτά έφτασαν τα 50 εκατ. ευρώ (+16 εκατ. ευρώ από επενδυτικά προϊόντα +1 εκατ. από bancassurance), αυξάνοντας το ποσοστό τους στο σύνολο των εσόδων από προμήθειες στο 14,88%.

Οι προμήθειες προς το μέσο ενεργητικό αυξήθηκαν σε 60 μονάδες βάσης, από 57 μονάδες βάσης το εννεάμηνο του 2024, αλλά εξακολουθούν να υστερούν σε σύγκριση με άλλες τράπεζες. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Τράπεζα Πειραιώς, με διαφορετική επενδυτική φιλοσοφία (με έμφαση στο asset management ως βασικό μοχλό ανάπτυξης), βρίσκεται στο υψηλότερο άκρο του φάσματος, περίπου στις 80 μονάδες βάσης.

Το βαρύ «πυροβολικό» των ομολογιακών…

Το μεγαλύτερο βάρος του ενεργητικού της Εθνικής ΑΕΔΑΚ «σηκώνουν» τα ομολογιακού τύπου αμοιβαία. Στις αρχές του 2025, κάλυπταν το 81,18% του ενεργητικού της, ποσοστό που «ψήλωσε» περαιτέρω, φτάνοντας σχεδόν στο 83% στις αρχές του νέου έτους, τη στιγμή που μόλις το 11,55% καλύπτουν σωρευτικά τα μεικτά και μετοχικά αμοιβαία.

Κάπως έτσι, κατάφερε να προσελκύσει περίπου 1,659 δισ. ευρώ σε καθαρές εισροές από 1/1/2025 – 1/1/2026, με το 90% περίπου να προέρχεται από τα ομολογιακά (1,504 δισ. ευρώ). Στην κατηγορία των διεθνών ομολογιακών, οι καθαρές εισροές όλων των εγχώριων ΑΕΔΑΚ προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ κατά το σύνολο της περασμένης χρονιάς, με το 50% περίπου να αντιστοιχεί στην Εθνική. «Ντεσαβαντάζ» που μετατρέπουν σε «αβαντάζ» οι υπόλοιποι μεγάλοι εγχώριοι διαχειριστές μέσω των μεικτών, σύνθετων και Funds of Funds, στα οποία η Εθνική ΑΕΔΑΚ έχει ελάχιστη έως μηδαμινή παρουσία.

Την ίδια στιγμή, κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου αγοράς μεταξύ των θυγατρικών των υπόλοιπων συστημικών, φτάνοντας στο 16,79% από 14,06% κατά την 1η Ιανουαρίου 2025.

Τα target maturity, αποτέλεσαν αναμφίβολα το πιο επιτυχημένο προϊόν της «βιομηχανίας» αμοιβαίων, μετά την κρίση χρέους το 2009. Συνδυάζοντας διασπορά επενδύσεων σε ομόλογα, προκαθορισμένη διάρκεια και αφορολόγητα κουπόνια τα target maturity έγιναν «πρόσφορο» εργαλείο στα χέρια των ΑΕΔΑΚ, προκειμένου να ενθαρρύνουν τους καταθέτες να μεταβούν στον κόσμο των επενδύσεων.

Παρά την φθίνουσα πορεία των επιτοκίων, η Εθνική ΑΕΔΑΚ έχει δείξει δείγματα διαφοροποίησης έναντι των υπολοίπων, συνεχίζοντας να παράγει με μεγαλύτερη ένταση και ακολουθία νέες σειρές αμοιβαίων αυτού του τύπου. Ενδεικτικό είναι πως στο δεύτερο μισό του 2025, η Εθνική ΑΕΔΑΚ διέθεσε έξι νέα target maturity τριετούς διάρκειας.

…και τα ρίσκα

Ωστόσο, η υψηλή στάθμιση της Εθνικής ΑΕΔΑΚ στα ομολογιακά ενέχει ρίσκα, σε περίπτωση που η τάση αρχίζει να αλλάζει. Η αγορά των target maturities διατηρεί ένα spread έναντι των προθεσμιακών, αλλά δεν έχει το ίδιο «οξυγόνο» και την ίδια ορμή. Οι νέες σειρές προσφέρουν καθαρό κουπόνι της τάξεως του 1,5% (στο 1,8% χωρίς προμήθειες) με τα όποια περιθώρια υπεραξίας να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Υπό αυτό το πρίσμα, το μεγάλο αναπτυξιακό άλμα με τα συγκεκριμένα προϊόντα έγινε και πλέον οι ομάδες διαχείρισης καλούνται να διαχειριστούν την «προίκα» που αποκόμισαν και να βελτιώσουν την προιοντική σύνθεση για τους πελάτες τους.