Ιστορική-ημέρα-για-ΕΕ-και-mercosur:-Υπογράφτηκε-η-συμφωνία-ελεύθερου-εμπορίου

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αξιωματούχοι από την νοτιοαμερικανική εμπορική ένωση Mercosur υπέγραψαν σήμερα Σάββατο, στην Παραγουάη, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της Ένωσης, που ολοκληρώθηκε έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Στη Mercosur μετέχουν η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές ζώνες στον κόσμο καλύπτοντας μια αγορά περίπου 700 εκατομμυρίων καταναλωτών. Ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εκτεταμένες διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και πολιτική αντιπαράθεση.

Επόμενο βήμα είναι η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου αλλά και από τα κοινοβούλια των τεσσάρων κρατών-μελών της Mercosur.

Ισχυρές ομάδες πίεσης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ιδίως οι Ευρωπαίοι αγρότες που φοβούνται το ενδεχόμενο ντάμπινγκ φθηνών αγροτικών εισαγωγών από τη Νότια Αμερική, προσπαθούν εδώ και καιρό να ματαιώσουν τη συμφωνία και θα μπορούσαν ακόμη να καθυστερήσουν την εφαρμογή της, επισημαίνει το Associated Press.

Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή σηματοδοτεί μια σημαντική γεωπολιτική νίκη για την ΕΕ, σε μια εποχή αμερικανικών δασμών και αυξανόμενων κινεζικών εξαγωγών, επεκτείνοντας την παρουσία της Ένωσης σε μια πλούσια σε πόρους περιοχή. Στέλνει επίσης το μήνυμα ότι η Νότια Αμερική διατηρεί ποικίλες εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις, ακόμη και όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει την κυριαρχία του στο Δυτικό Ημισφαίρια.

«Γράφουμε ιστορία» λένε Κόστα και Φον Ντερ Λάιεν

Εκ μέρους της ΕΕ την υπέγραψαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι που έρχεται την κατάλληλη στιγμή, όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα μετά την υπογραφή.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Σήμερα, έπειτα από 25 χρόνια εργασίας, γράφουμε ιστορία», τόνισε και πρόσθεσε ότι η συμφωνία «είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εμπορική συμφωνία». «Επιλέγουμε το δίκαιο εμπόριο αντί των δασμών. Επιλέγουμε μια παραγωγική μακροπρόθεσμη συνεργασία αντί της απομόνωσης», δήλωσε στην τελετή στην οποία παρευρέθηκαν οι πρόεδροι των μελών του Mercosur, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών της μεγαλύτερης οικονομίας του εμπορικού μπλοκ, της Βραζιλίας.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό επί ίσοις όροις και θα οδηγήσει στην κατάργηση δασμών αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν έως και 50 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εξαγωγές από τις χώρες της Mercosur θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 9 δισεκατομμύρια ευρώ. «Αυτό σημαίνει πραγματική αξία, πραγματική ανάπτυξη, πραγματικές θέσεις εργασίας», σημείωσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ακόμη ότι η συμφωνία θα προωθήσει τις κοινές φιλοδοξίες των δύο περιοχών για βιωσιμότητα, προβλέποντας νομικές δεσμεύσεις με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Όπως είπε, πρόκειται και για μια «γεωπολιτική δέσμευση» μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, βασισμένη σε κοινές αξίες, τον σεβασμό στους κανόνες και την εμπιστοσύνη, ανοίγοντας το δρόμο για ενισχυμένο πολιτικό διάλογο σε ζητήματα η βιωσιμότητα, η ισότητα, αλλά και ειρήνη και ασφάλεια.