Κακλαμάνης:-Συλλυπητήρια-για-την-εκδημία-του-Αλέξανδρου-Παπαδόγγονα

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, για την εκδημία του σπουδαίου πατριώτη, πρώην βουλευτή, υπουργού και αντιναυάρχου εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού, Αλέξανδρου Παπαδόγγονα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής δήλωσε:

«Αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά αισθήματα θλίψης έναν σπουδαίο πατριώτη, δημοκράτη, με σπάνιο ήθος και ακέραιο χαρακτήρα, που υπηρέτησε την πατρίδα με αταλάντευτη αφοσίωση στις αξίες και τις ιδέες του σε κάθε επίπεδο της ζωής του. Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, στη διάρκεια της μακράς αυτής διαδρομής, υπηρέτησε σε επιτελικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ είχε ενεργό μέρος στο αντιδικτατορικό κίνημα του Ναυτικού το 1973, όπου για τη δραστηριότητά του συνελήφθη και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Μετά τη Μεταπολίτευση το 1974 επανήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μηδέποτε διωχθείς απ’ όπου και αποχώρησε το ίδιο έτος προκειμένου ν’ ασχοληθεί με τη πολιτική στην οποία και αφοσιώθηκε με μοναδικό στόχο το όφελος για τον ελληνικό λαό. Εκλέχθηκε βουλευτής στην Α΄ Αθηνών με τη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ανέλαβε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1974-77). Επανεκλέχθηκε βουλευτής το 1977 και ορίστηκε υπουργός Συγκοινωνιών (1977-80). Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τοποθετήθηκε αρχικά αναπληρωτής υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας (1990-1991) και στη συνέχεια ανέλαβε για δεύτερη θητεία, υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1992-1993). Ήταν πάντα μάχιμος σε όλες τις θέσεις όπου υπηρέτησε, δεν έπαψε ν’ αγωνίζεται μη διστάζοντας να συγκρουστεί έχοντας πάντα γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας. Το ήθος και η προσφορά του στην πατρίδα θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων μας, μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

