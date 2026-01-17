Μασκ – Ο’Λίρι: Έγιναν μαλλιά – κουβάρια για το Starlink – «Είσαι ηλίθιος», «εσύ είσαι απόλυτος ηλίθιος»

Το αφεντικό της Ryanair απέρριψε την υπηρεσία διαδικτύου του Μασκ και ξέσπασε… κόλαση.

Ο Έλον Μασκ επιτέθηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, χαρακτηρίζοντάς τον «απόλυτο ηλίθιο» και λέγοντας ότι θα έπρεπε να απολυθεί. Η αντιπαράθεση προέκυψε από την απόφαση του Ο’Λίρι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να απορρίψει την υπηρεσία διαδικτύου Starlink του Μασκ για τον στόλο της αεροπορικής του εταιρείας.

Ο Ο’Λίρι απέρριψε την ιδέα την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση του Starlink στα περισσότερα από 600 αεροσκάφη της Ryanair θα ήταν πολύ δαπανηρή, πιθανώς έως 250 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, και θα μπορούσε να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου λόγω της αντίστασης που προκαλούν οι κεραίες.

Ο Μασκ αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, επιμένοντας ότι ο Ο’Λίρι ήταν «κακώς ενημερωμένος» και υποστηρίζοντας ότι η Ryanair δεν γνώριζε πώς να αξιολογήσει σωστά τον αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμου από τον εξοπλισμό Starlink.

Αργότερα, μιλώντας στο ιρλανδικό ραδιόφωνο Newstalk, ο Ο’Λίρι απάντησε λέγοντας ότι ο Μασκ γνώριζε «μηδέν» για την αεροπορία και την αντίσταση (drag). Τον χαρακτήρισε επίσης «ηλίθιο» και περιέγραψε το X ως «βόθρο».

Η κόντρα κλιμακώθηκε περισσότερο, με τον Μασκ, της εταιρείας SpaceX που διαχειρίζεται το Starlink, να επανέρχεται: «Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair είναι απόλυτος ηλίθιος. Απολύστε τον», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. Όταν ένας ακόλουθος πρότεινε να αγοράσει ο ίδιος τη Ryanair και να απολύσει τον Ο’Λίρι, ο Μασκ απάντησε: «Καλή ιδέα».

Ryanair CEO is an utter idiot. Fire him. — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026

Η αντιπαράθεση έρχεται καθώς οι αεροπορικές εταιρείες γίνονται σημαντικοί πελάτες για το Starlink, το δίκτυο χιλιάδων δορυφόρων χαμηλής τροχιάς της SpaceX, σχεδιασμένο να προσφέρει ταχύτερο και πιο αξιόπιστο WiFi εν πτήσει. Πάνω από δύο δωδεκάδες αερομεταφορείς, όπως οι United Airlines, Qatar Airways και Lufthansa, ήδη εφαρμόζουν την υπηρεσία στους στόλους τους.

Αν και τα οικονομικά στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, οι αναλυτές λένε ότι το Starlink τοποθετείται ως premium υπηρεσία, κατάλληλη κυρίως για μακρινές πτήσεις και αεροπορικές εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης.

Την Παρασκευή η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X παρουσίασε διακοπή λειτουργίας που προκάλεσε εκνευρισμό στους χρήστες. Πολλοί ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να δημοσιεύσουν ή να ελέγξουν τα feed τους, με προβλήματα να εντοπίζονται σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ινδίας. Το Downdetector παρακολούθησε την αύξηση των αναφορών, αναδεικνύοντας την έκταση της διακοπής.

Η Ryanair σχολίασε χιουμοριστικά τον Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια της διακοπής, δημοσιεύοντας: «Ίσως χρειάζεσαι Wi-Fi, @elonmusk;». Ο Μασκ απάντησε με ειρωνεία, επιμένοντας: «Να αγοράσω τη Ryanair και να βάλω κάποιον που το πραγματικό του όνομα είναι Ryan να αναλάβει;».