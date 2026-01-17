Μερτς:-Οι-ΗΠΑ-ασκούν-καθαρή-πολιτική-ισχύος,-η-Ευρώπη-πρέπει-να-χειραφετηθεί

Σαφή απόσταση από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, κάνοντας λόγο για «καθαρή πολιτική ισχύος» εκ μέρους της Ουάσιγκτον και υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να χειραφετηθεί και να πάψει να βασίζεται στις ΗΠΑ.

Κριτική στις ΗΠΑ και προειδοποίηση για τον ρόλο της Ευρώπης

Μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής σε κομματική εκδήλωση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, «ο σημαντικότερος σύμμαχος της Γερμανίας μέχρι και σήμερα», απομακρύνονται από μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες. Όπως είπε, «αντί να τηρούν το διεθνές δίκαιο, η πολιτική των ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια προσέγγιση που στηρίζεται αποκλειστικά στην ισχύ και στο συμφέρον».

Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε ότι «μπορεί κανείς να του ασκήσει κριτική», αλλά διερωτήθηκε ποιο είναι το νόημά της όταν «το άτομο στο οποίο απευθύνεται πιστεύει ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν η ίδια πολιτική συνεχιστεί, η Ευρώπη δεν θα πρέπει «να στρουθοκαμηλίζει» ούτε να αποδεχθεί να μετατραπεί σε «πιόνι των υπερδυνάμεων».

«Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα υποταχθούμε σε όλα και απλώς θα προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε κάποια μικρή θέση. Αυτός ο λογαριασμός δεν βγαίνει», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία παραμένει «ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα βιομηχανικά κράτη του κόσμου».

Οικονομική ισχύς, εργασία και ανταγωνιστικότητα

Ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τη Γερμανία, προειδοποιώντας πως «δεν θα μας ενδιαφέρονται εάν γίνουμε μικροί και αποστασιοποιηθούμε», αλλά «θα μας σεβαστούν μόνο εάν έχουμε στην Ευρώπη συμμάχους που μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς». Για να συμβεί αυτό, όπως είπε, απαιτείται ικανότητα επιχειρηματολογίας «από θέση ισχύος», με βασικό εργαλείο την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φρίντριχ Μερτς ανέδειξε την ανάγκη η Γερμανία «να μάθει να επιδιώκει τα συμφέροντά της», κάνοντας λόγο για αύξηση των ωρών και των ετών εργασίας, καθώς και για τη διατήρηση της βιομηχανικής βάσης της χώρας. Διαφορετικά, προειδοποίησε, οι προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Ο καγκελάριος αναφέρθηκε επίσης στα υψηλά ποσοστά αναρρωτικών αδειών, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι στη Γερμανία απουσιάζουν κατά μέσο όρο 14,5 ημέρες ετησίως λόγω ασθένειας. «Αυτό σημαίνει σχεδόν τρεις εβδομάδες κατά τις οποίες οι άνθρωποι δεν μπορούν να εργαστούν. Είναι αυτό πραγματικά σωστό; Είναι πραγματικά απαραίτητο;» διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση για τη δημιουργία κινήτρων παραμονής στην εργασία, με παράδειγμα την κατάργηση των πιστοποιητικών αναρρωτικής άδειας που εκδίδονται τηλεφωνικά.

Κλείνοντας, ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι η Γερμανία «αγωνίζεται για το μέλλον της τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πολιτική», εμφανίστηκε ωστόσο βέβαιος ότι η χώρα διαθέτει τις δυνατότητες να ξεπεράσει τις προκλήσεις, καθώς «η λύση βρίσκεται ακριβώς στις δικές μας δυνάμεις».