Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, January 17
    «Μην-με-τρομάζετε-έτσι»:-Η-αντίδραση-Μητσοτάκη-όταν-ρωτήθηκε-αν-παραμένει-φίλαθλος-του…Παναθηναϊκού
    «Μην με τρομάζετε έτσι»: Η αντίδραση Μητσοτάκη όταν ρωτήθηκε αν παραμένει φίλαθλος του…Παναθηναϊκού

    «Μην με τρομάζετε έτσι»: Η αντίδραση Μητσοτάκη όταν ρωτήθηκε αν παραμένει φίλαθλος του…Παναθηναϊκού

    Πολιτική 1 Min Read

    Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξή του στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να αιφνιδιάζεται από μια ερώτηση του δημοσιογράφου, η οποία είχε και χιουμοριστικό χαρακτήρα.

    Η συζήτηση στράφηκε στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με τον παρουσιαστή να «πειράζει» τον πρωθυπουργό.

    Ο κ. Μητσοτάκης, γνωστός φίλαθλος του Ολυμπιακού, ρωτήθηκε αν παραμένει φίλος του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να αντιδρά χαμογελώντας και να απαντά: «Τι είναι αυτά που λέτε; Μην με τρομάζετε έτσι».

    Στη συνέχεια εξέφρασε την ευχή να δώσουν το «παρών» και οι δύο ελληνικές ομάδες στη διοργάνωση, σημειώνοντας:

    «Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάναμε αυτό που έπρεπε. Φέραμε το Final 4 στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε να είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες. Εμείς πάντως, κάναμε αυτό που έπρεπε».

    Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com