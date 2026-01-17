«Μην-με-τρομάζετε-έτσι»:-Η-αντίδραση-Μητσοτάκη-όταν-ρωτήθηκε-αν-παραμένει-φίλαθλος-του…Παναθηναϊκού

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξή του στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να αιφνιδιάζεται από μια ερώτηση του δημοσιογράφου, η οποία είχε και χιουμοριστικό χαρακτήρα.

Η συζήτηση στράφηκε στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με τον παρουσιαστή να «πειράζει» τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Μητσοτάκης, γνωστός φίλαθλος του Ολυμπιακού, ρωτήθηκε αν παραμένει φίλος του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να αντιδρά χαμογελώντας και να απαντά: «Τι είναι αυτά που λέτε; Μην με τρομάζετε έτσι».

Στη συνέχεια εξέφρασε την ευχή να δώσουν το «παρών» και οι δύο ελληνικές ομάδες στη διοργάνωση, σημειώνοντας:

«Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάναμε αυτό που έπρεπε. Φέραμε το Final 4 στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε να είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες. Εμείς πάντως, κάναμε αυτό που έπρεπε».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.