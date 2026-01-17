Ν.-Δένδιας:-Η-Λατινική-Αμερική-είναι-πολύ-πιο-κοντά-στην-Ελλάδα-από-ό,τι-πιστεύουμε

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρευρέθηκε σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιάσονα Πιπίνη με τίτλο «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική: Από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες Δημοκρατίες» (εκδόσεις «Κέδρος»), η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public στο Σύνταγμα.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Δένδιας, που έχει γράψει και τον πρόλογο του βιβλίου, τόνισε ότι δεν πρόκειται για ένα κλασικό ιστορικό έργο, αλλά για μια δημοσιογραφική ματιά που φέρνει τον αναγνώστη σε επαφή με μια ολόκληρη ήπειρο και με ζητήματα πολύ πιο οικεία απ’ όσο φαίνονται: τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Δημοκρατία, τις δικτατορίες, το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά και την επιρροή της εγκληματικότητας στην πολιτική ζωή. Όπως σημείωσε, όλα αυτά παρουσιάζονται μέσα από πρόσωπα με έντονη παρουσία και αφήγηση που κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ισχυρότερους δεσμούς με τη Νότια Αμερική απ’ ό,τι συνήθως πιστεύεται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μια προσωπική εμπειρία από την Παραγουάη, όπου συνάντησε τον Μαϊνού Δένδια, απόγονο οικογένειας που μετανάστευσε από την Κέρκυρα το 1870 και διατηρεί έντονη ελληνική εθνική συνείδηση.

Όπως επεσήμανε, η ελληνική παρουσία στη Λατινική Αμερική είναι διαχρονικά ισχυρή, τόσο επιχειρηματικά όσο και πολιτισμικά, από τον Αριστοτέλη Ωνάση στην Αργεντινή μέχρι τη σημερινή δραστηριότητα ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών και τη δράση εφοπλιστικών ομίλων στο ποτάμιο εμπόριο της περιοχής. Παράλληλα, ανέδειξε το έντονο πολιτισμικό ενδιαφέρον της ηπείρου.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στον ρόλο του συγγραφέα, λέγοντας ότι ο Ιάσων Πιπίνης ήταν εκείνος που τον παρακίνησε, κατά τη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών, να επισκεφθεί τη Λατινική Αμερική. Όπως ανέφερε, πραγματοποίησε επίσημες επισκέψεις σε έξι χώρες, εκ των οποίων στις πέντε δεν είχε προηγηθεί επίσκεψη Έλληνα υπουργού.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το βιβλίο αποτελεί μια χρήσιμη εισαγωγή σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να αγνοηθεί, τόσο από την ελληνική κοινωνία όσο και από όσους ασχολούνται με τα κοινά. Υπογράμμισε επίσης τη γεωπολιτική σημασία της Λατινικής Αμερικής, λόγω της έκτασής της, των φυσικών της πόρων και της εγγύτητάς της με την Ανταρκτική, αλλά και των πολιτικών «πειραμάτων» που συχνά επηρεάζουν ευρύτερα τον διεθνή διάλογο.

Κλείνοντας την ομιλία του, στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάλυση του βιβλίου για τον Αουγκούστο Πινοσέτ και την «Επιχείρηση Κόνδωρ», τονίζοντας τη σημασία που είχαν τα γεγονότα αυτά για τη δική του γενιά. Αναφέρθηκε μάλιστα στην τελευταία ραδιοφωνική ομιλία του Σαλβαδόρ Αλιέντε, προτρέποντας το κοινό να την αναζητήσει, ως ένα συγκλονιστικό ιστορικό ντοκουμέντο.

Ολοκληρώνοντας, έκανε μια ιστορική αναφορά στον Σιμόν Μπολιβάρ και τη φράση του περί «οργώματος της θάλασσας», για να τονίσει ότι το συγκεκριμένο βιβλίο δεν ανήκει σε εκείνα που χάνονται στη ματαιότητα. Αντίθετα, όπως είπε, προσφέρει ουσιαστική γνώση και κατανόηση μιας συναρπαστικής ηπείρου, ευχόμενος καλή πορεία στο έργο και ενθαρρύνοντας τον συγγραφέα να συνεχίσει να εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία με αντίστοιχες θεματικές.

Για το βιβλίο μίλησαν επίσης ο ίδιος ο συγγραφέας και ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής, Ιάσων Πιπίνης, ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης και ο καθηγητής και κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δημήτρης Δρόσος, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μίνα Βάρσου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη, ο αρχιμανδρίτης και γραμματέας της Ιεράς Συνόδου Αθηναγόρας Σουπουρτζής ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, η δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα, οι πρέσβεις του Μεξικού, του Περού και της Χιλής, εκπρόσωπος της διπλωματικής αρχής του Ισημερινού, Έλληνες πρέσβεις στη Λατινική Αμερική, πανεπιστημιακοί, καθώς και εκπρόσωποι λατινοαμερικανικών και ελληνικών κοινοτήτων.

