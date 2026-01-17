Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σε μια εποχή αστάθειας, η συμφωνία ΕΕ – Mercosur δυναμώνει την Ευρώπη

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν στο thetimes|-.gr: «Πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα αφότου ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur κατάφεραν κάτι ιστορικό: μια συμφωνία εταιρικής σχέσης η οποία φέρνει τις δύο περιοχές πιο κοντά, ωφελώντας σχεδόν 700 εκατομμύρια πολίτες. Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές ζώνες στον κόσμο, η οποία θα εκτείνεται σε 31 χώρες και θα αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ περιοχών που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, σε μια περίοδο που το ανοιχτό εμπόριο βρίσκεται υπό απειλή. Πρόκειται για μια πραγματικά σημαντική εξέλιξη, σε μια χρονιά όπου κυριάρχησαν οι αυξανόμενοι δασμοί και οι εμπορικοί περιορισμοί, σημαντική όχι μόνο για τις ηπείρους μας, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία.

Αυτή την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει σχετικά με τα πλεονεκτήματα της συμφωνίας, ασκώντας τη δημοκρατική του ευθύνη για τη χορήγηση της τελικής έγκρισης. Είναι μια συμφωνία που αξίζει να λάβει ευρεία στήριξη, καθώς φέρνει απτά οφέλη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Προσβλέπω στην εποικοδομητική συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμφωνία.

Με τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα καταργηθούν δασμοί δισεκατομμυρίων ευρώ, θα ανοίξουν οι αγορές δημόσιων συμβάσεων και οι εταιρείες θα αποκτήσουν την προβλεψιμότητα που χρειάζονται για να προγραμματίζουν, να επεκτείνονται και να πραγματοποιούν επενδύσεις. Οι 60.000 ευρωπαϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν ήδη εξαγωγές στη Mercosur θα επωφεληθούν άμεσα, καθώς εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσουν 4 δισ. ευρώ σε εξαγωγικούς δασμούς κάθε χρόνο. Πολύ περισσότερες, ιδίως μικρές και μεσαίες, επιχειρήσεις θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, απελευθερώνοντας νέες επενδύσεις, τονώνοντας την ανάπτυξη και στηρίζοντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πρόκειται για μια συμφωνία που θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και στις δύο ηπείρους μας. Το γνωρίζουμε γιατί είναι ένα μοντέλο που έχουμε δει να πετυχαίνει και στο παρελθόν. Πριν από οκτώ χρόνια τέθηκε σε ισχύ η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά. Από τότε, το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 70 %, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και ενδυναμώνοντας τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur αναμένεται να αποφέρει παρόμοια οφέλη, με τις εξαγωγές της ΕΕ να αναμένεται να αυξηθούν έως 50 δισ. ευρώ. Δεν πρόκειται για αφηρημένα νούμερα, αλλά για μελλοντικά παραδείγματα επιτυχίας για εταιρείες και κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι δύο οικονομίες μας αλληλοσυμπληρώνονται. Η Ευρώπη χρειάζεται ασφαλή πρόσβαση στις πρώτες ύλες που στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μας μετάβαση —λίθιο, σιδηρομετάλλευμα, νικέλιο κ.λπ.— και για τις οποίες η Λατινική Αμερική διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο. Παράλληλα, οι χώρες της Mercosur χρειάζονται σταθερή πρόσβαση σε επενδύσεις, τεχνολογία και διαφοροποιημένες αγορές. Αυτό ακριβώς είναι που προσφέρει η Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά επικερδές για όλους. Η Λατινική Αμερική ανεβαίνει στην αξιακή αλυσίδα, από την εξόρυξη έως την επεξεργασία και τη διύλιση, δημιουργώντας καλύτερες θέσεις εργασίας και πιο ανθεκτικές βιομηχανίες. Για την Ευρώπη δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τις εταιρείες μας και μεγαλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού για τα υλικά που είναι απαραίτητα για τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Η συμφωνία θα επιφέρει οφέλη όχι μόνο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά και για τους γεωργούς της Ευρώπης. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50%. Οι χώρες της Mercosur θα αναγνωρίσουν επίσης περισσότερες από 350 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις. Προϊόντα όπως το τυρί Comté, το Prosciutto di Parma, η Ελιά Καλαμάτας και ο Κρόκος Κοζάνης θα απολαμβάνουν πλέον ισχυρή νομική προστασία σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Επίσης, θα δημιουργηθούν σημαντικές νέες ευκαιρίες για τις εξαγωγές τροφίμων και ποτών από την ΕΕ, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα που εισάγονται στην ΕΕ πληρούν τα υψηλά πρότυπά μας όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Επιπλέον, εξασφαλίσαμε ισχυρές διασφαλίσεις για τους ευαίσθητους αγροδιατροφικούς τομείς μας, με μηχανισμούς που θα περιορίζουν τις εισαγωγές από τη Mercosur εάν υπάρξει ανάγκη. Η συμφωνία αποδεικνύει ότι το ανοικτό εμπόριο και τα μέτρα προστασίας δεν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, καθώς και τα δύο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού της. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας της ΕΕ —μεταξύ των οποίων και οι γεωργοί μας— μπορούν να τη στηρίξουν με εμπιστοσύνη.

Η σπουδαιότητα αυτής της συμφωνίας εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τις οικονομικές πτυχές της. Αποτελεί ένα στρατηγικό μήνυμα σε μια χρονική στιγμή όπου οι γεωπολιτικοί συνασπισμοί γίνονται πιο άκαμπτοι και ο κατακερματισμός αυξάνεται. Αντί για τον ανταγωνισμό και την πόλωση, η ΕΕ και η Mercosur επιλέγουν τη συνεργασία και τη σύμπραξη. Η συμφωνία αναδεικνύει το γεγονός ότι οι ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο επιθυμούν ισχυρές εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με την Ευρώπη, καθώς συνεχίζουμε να είμαστε ένας σταθερός και αξιόπιστος εταίρος.

Σ’ έναν κόσμο που είναι αντιμέτωπος με οικονομική αβεβαιότητα και γεωπολιτικές διαιρέσεις, η ΕΕ και η Mercosur οικοδομούν κάτι διαφορετικό: αξιόπιστους δεσμούς, βασισμένους στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα, με μια τεράστια ολοκληρωμένη αγορά που βασίζεται στο κράτος δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάμε μια κοινή πλατφόρμα όπου μπορούμε να εργαστούμε από κοινού πάνω στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης των δασών έως την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση των διεθνών θεσμών.

Η συμφωνία αυτή είναι κάτι περισσότερο από μια εμπορική πράξη. Είναι μια δήλωση προθέσεων από δύο περιοχές που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και είναι αποφασισμένες να διαμορφώσουν μια πιο ανοικτή, προβλέψιμη και συνεργατική παγκόσμια οικονομία. Από το 2000 που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, γενιές ηγετών έφεραν τη συμφωνία πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η σύναψή της τώρα, σε μια περίοδο συγκρούσεων, κατακερματισμού και αυξανόμενου προστατευτισμού, στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο: το παγκόσμιο εμπόριο μπορεί ακόμη να οικοδομηθεί πάνω στην εμπιστοσύνη και τα κοινά συμφέροντα —και μπορεί να αποφέρει πραγματικά οφέλη για τους πολίτες και τις οικονομίες μας».