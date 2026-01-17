Ο-Λευκός-Οίκος-επανεξετάζει-το-καθεστώς-παραμονής-συγγενών-της-ιρανικής-ελίτ-στις-ΗΠΑ

Την επανεξέταση του μεταναστευτικού καθεστώτος Ιρανών που έλαβαν άδειες παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες τα προηγούμενα χρόνια ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετά τη δημοσιοποίηση διαδικτυακών αιτημάτων που ζητούν την απομάκρυνση συγγενών μελών της ιρανικής πολιτικής και κρατικής ελίτ.

Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του Λευκός Οίκος, οι αμερικανικές αρχές «εξετάζουν» το μεταναστευτικό καθεστώς Ιρανών υπηκόων που έλαβαν προνόμια εισόδου ή παραμονής στις ΗΠΑ κατά την προηγούμενη κυβέρνηση, μετά την έντονη κινητοποίηση μελών της ιρανικής διασποράς. Αφορμή αποτέλεσαν διαδικτυακά αιτήματα που ζητούν την απέλαση συγγενών υψηλόβαθμων αξιωματούχων του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Περισσότεροι από 41.000 πολίτες έχουν ήδη υπογράψει αίτημα στην πλατφόρμα Change.org, με το οποίο καλούν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην απέλαση της Φατεμέ Αρντεσίρ-Λαριτζανί, κόρης του Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Ο Αλί Λαριτζανί προκάλεσε πρόσφατα αντιδράσεις, όταν σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησε τον Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «τους βασικούς δολοφόνους του ιρανικού λαού», την ώρα που – όπως επισημαίνουν επικριτές του – το καθεστώς στο οποίο υπηρετεί έχει καταστείλει βίαια διαδηλώσεις, με χιλιάδες θύματα τις τελευταίες ημέρες.

Η Φατεμέ Αρντεσίρ-Λαριτζανί είναι κόρη του Αλί Λαριτζανί, Ιρανού αξιωματούχου που σήμερα υπηρετεί ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν

Η κόρη του Ιρανού αξιωματούχου εργάζεται ως εξειδικευμένη ογκολόγος στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα και έλαβε πράσινη κάρτα το 2021, επί κυβέρνησης Μπάιντεν, όπως δήλωσε στο Newsweek η βοηθός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Τρίσια ΜακΛάφλιν. Από πλευράς του πανεπιστημίου, εκπρόσωπος του Winship Cancer Institute ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται σε πλήρη συμμόρφωση με την ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση.

Παράλληλα, στο στόχαστρο διαδικτυακής κριτικής έχει βρεθεί και ο Ίσα Χασέμι, 43 ετών, γιος της πρώην αντιπροέδρου του Ιράν Μαασούμεχ Εμπτεκάρ εκπροσώπου των φοιτητών που συμμετείχαν στην κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979 και την ομηρία 52 Αμερικανών για 444 ημέρες. Ο Χασέμι διαμένει σήμερα στην Καλιφόρνια.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν δήλωσε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει όλα τα μεταναστευτικά προνόμια που χορηγήθηκαν επί της προηγούμενης κυβέρνησης σε υπηκόους χωρών ιδιαίτερης ανησυχίας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν».

Υποστηρικτές των αιτημάτων τονίζουν ότι είναι απαράδεκτο μέλη των οικογενειών της ιρανικής πολιτικής ελίτ – ενός καθεστώτος που κατηγορείται για σκληρή καταστολή διαδηλωτών – να ζουν ανενόχλητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που απλοί Ιρανοί στερούνται βασικών ελευθεριών.

Η Μερσεντέχ Σαχινκάρ, Ιρανή μητέρα που έχασε το δεξί της μάτι από σφαίρα κατά τις διαδηλώσεις για το χιτζάμπ το 2021 και σήμερα ζει στην Καλιφόρνια, χαιρέτισε την εξέλιξη. Όπως δήλωσε, η παρουσία συγγενών αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ προκαλεί οργή και απογοήτευση στην ιρανική διασπορά, καθώς, όπως είπε, «τα παιδιά ενός καθεστώτος που στέρησε τις ελευθερίες του λαού του ζουν ελεύθερα στην Αμερική, συχνά με πρόσβαση σε πλούτο που συνδέεται με χρήματα του καθεστώτος».



Η Μερσεντέχ Σαχινκάρ βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της σε διαδήλωση στην Τεχεράνη τον Οκτώβριο του 2022, όταν έχασε το ένα της μάτι

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία και ανώτεροι αξιωματούχοι της έχουν χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως μέρος κράτους-χορηγού της τρομοκρατίας, προσθέτοντας ότι, παρότι δεν αποδίδεται παράνομη δράση στα άμεσα μέλη των οικογενειών τους, η παραμονή τους στις ΗΠΑ χωρίς αυστηρό έλεγχο εγείρει ζητήματα εθνικής ασφάλειας και δημόσιας εμπιστοσύνης.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν έχει δώσει κάποια απάντηση ακόμα για το θέμα.