Ποιος-«Κέβιν»-θα-διαδεχθεί-τον-Πάουελ-στη-fed;

Κέβιν Χάσετ ή Κέβιν Γουόρς ; Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας Κέβιν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed που θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου εκπνέει στις 15 Μαΐου.

Μέχρι χθες, φαβορί για την προεδρία της Fed ήταν ο Κέβιν Χάσετ, πρόεδρος του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. Τώρα , όλοι σχεδόν, μιλούν για τον Κέβιν Γουόρς , πρώην μέλος του ΔΣ της Fed.

Αιφνιδίως, ο Ντόναλντ Τράμπ δημιούργησε νέα αβεβαιότητα στην κούρσα για την κορυφαία θέση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα προτιμούσε να κρατήσει τον Χάσετ στον σημερινό ρόλο του. «Βλέπω τον Κέβιν στο κοινό και θέλω απλώς να τον ευχαριστήσω. Ήσουν φανταστικός στην τηλεόραση σήμερα. Θέλω πραγματικά να σε κρατήσω εκεί που είσαι αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια», είπε ο Τραμπ.

Λίγο νωρίτερα πάντως, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο και για τον άλλο Κέβιν, πρώην μέλος της Fed, Κέβιν Γουόρς. «Και οι δύο Κέβιν είναι πολύ καλοί», είπε ο Τραμπ. «Υπάρχουν και άλλοι καλοί άνθρωποι, αλλά θα ανακοινώσω κάτι τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Γουόρς είχε ήδη υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed από το 2006 έως το 2011, θεωρούνταν πιθανός υποψήφιος το 2017, αλλά ο Τραμπ επέλεξε τότε τον Πάουελ.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα αποκαλέσει τον Πάουελ ανίκανο, σκοπεύει να ορίσει τον διάδοχό του εντός του Ιανουαρίου, τονίζοντας ότι ο νέος πρόεδρος της Fed πρέπει να ακολουθήσει τις ιδέες του.

Τα στοιχήματα υπέρ του Γουόρς

Σήμερα πάντως, οι αγορές στοιχημάτων έχουν επίσης αλλάξει το κλίμα: η πιθανότητα υποψηφιότητας του Χάσετ ως νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχει μειωθεί στο 15%. Αντίθετα,ο διορισμός του Γουόρς έχει επί του παρόντος 60% πιθανότητα στην πλατφόρμα Polymarket.

Οι αγορές θεωρούν τον Χάσετ πιο ήπιο και τον Γουόρς πιο επιθετικό. Ο Γουόρς έχει συχνά αναφέρει τον κίνδυνο πληθωρισμού που σχετίζεται με τη χαλαρή νομισματική πολιτική. Έχει επίσης εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με την επιθετική ποσοτική χαλάρωση. Αντίθετα, ο Χάσετ υποστηρίζει ενεργά τις βαθύτερες μειώσεις των επιτοκίων για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

«Η υποψηφιότητα του Χάσετ ως προέδρου της κεντρικής τράπεζας υποχωρεί γιατί οι επενδυτές πιστεύουν ότι είναι πολύ κοντά στον Τραμπ, και η εγγύτητά του θα μπορούσε να τον τιμωρήσει εάν η η ψηφοφορία έγκρισης από το Κογκρέσο εξελιχθεί σε «δημοψήφισμα»για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας», λένε Αμερικανοί αναλυτές.

Η προσπάθεια του Τραμπ για την αλλαγή στη Fed αντιμετωπίζει ήδη εμπόδια στη Γερουσία, η οποία πρέπει να επιβεβαιώσει τους υποψηφίους του προέδρου. Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, βασικός Ρεπουμπλικάνος στην Επιτροπή Τραπεζών, έχει ορκιστεί να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επιλογές του προέδρου μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Fed. Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν επίσης απορρίψει την έρευνα εναντίον του Πάουελ.

Η στήριξη στον Πάουελ

Ο Χάσετ μπορεί μάλιστα να έχασε τη μάχη γιατί υποβάθμισε την ποινική έρευνα σε βάρος του νυν προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ . «Δεν αναμένονται νέα ευρήματα», δήλωσε ο Χάσετ στο Fox Business Network . Η έρευνα της Fed είναι απλώς ένα αίτημα για πληροφορίες: «Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες και στη συνέχεια τα πράγματα θα προχωρήσουν».

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει έρευνα εναντίον του Πάουελ σχετικά με υπερβάσεις κόστους στις εργασίες ανακαίνισης στα κεντρικά γραφεία της Fed ,στην Ουάσιγκτον ,ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Χάσετ τόνισε ότι οι υπερβάσεις κόστους σχετίζονταν με «πράγματα όπως ο αμίαντος», όπως είχε πει ο Πάουελ. Πρόσθεσε ότι ο Πάουελ είναι «καλός άνθρωπος», κρατώντας αποστάσεις από τις πολύ σκληρές δηλώσεις του Τραμπ έναντι του προέδρου της Fed.

Ανησυχία στη Wall Street

Είναι ενδεικτικό ότι η Wall Street έκλεισε με απώλειες χθες, αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ήθελε «να κρατήσει τον Χάσετ εκεί που είναι». Οι αγορές θεωρούν τον Χάσετ πιο ήπιο και τον Γουόρς πιο επιθετικό. Το δολάριο αντέδρασε ανοδικά επίσης. Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων παραδοσιακά ενισχύει το νόμισμα. «Ισχυρή ανάπτυξη, φθηνό πετρέλαιο, άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς και συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος: η οικονομική πολιτική των ΗΠΑ είναι εκπληκτικά επιτυχημένη – μακάρι να μην υπήρχε χρέος και πληθωρισμός», σημειώνουν πάντως οι αναλυτές.

Προσθέτουν όμως ότι η ανεξαρτησία της Fed ήταν ανέκαθεν ένας από τους λόγους για την ισχύ του δολαρίου. Εάν τεθεί σε κίνδυνο και το νόμισμα γίνει εργαλείο εσωτερικής πολιτικής εξουσίας, αυτό θα μπορούσε να έχει δραστικές συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές. Η αυτονομία της κεντρικής τράπεζας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ορθοδοξίας της οικονομικής πολιτικής «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανακοίνωση της έναρξης ποινικής έρευνας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τις ενέργειες του Τζερόμ Πάουελ, αποτελεί ένδειξη ότι κάτι αλλάζει στην προσέγγιση της εκτελεστικής εξουσίας στην οικονομική πολιτική», τονίζουν παράγοντες της αγοράς και προσθέτουν :

«Το γεγονός όμως ότι μια τόσο σοβαρή επίθεση στην αυτονομία του κεντρικού τραπεζίτη, ο οποίος είναι επίσης κοντά στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα του προέδρου, δεν έχει προκαλέσει μεγάλη δημόσια αντίδραση από τους γίγαντες του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού και επιχειρηματικού χώρου ,υποδηλώνει ότι υπάρχει, αν όχι πλήρης, αλλά συναίνεση πάντως, σε αυτή την τροπή των γεγονότων».