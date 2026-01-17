«Πυρά»-Τσίπρα-από-Θεσσαλονίκη:-Το-κράτος-έγινε-λάφυρο,-χρειάζεται-μια-ισχυρή-προοδευτική-δύναμη

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», υποστηρίζοντας ότι η χώρα «διαθέτει τη χειρότερη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση έως σήμερα» και ότι είναι επιτακτική ανάγκη μια βαθιά πολιτική αλλαγή με εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Όπως τόνισε, η επόμενη ημέρα για τη χώρα μπορεί να είναι ουσιαστικά διαφορετική μόνο μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα θεραπεύσει τις μεγάλες κοινωνικές πληγές και θα υλοποιήσει αναγκαίες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Διαβεβαίωσε ότι εργάζεται συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει σαφής προσανατολισμός και «πυξίδα» για την πορεία της χώρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο προοδευτικός χώρος έχει ανάγκη από μια ισχυρή, κυβερνώσα πολιτική δύναμη και όχι από μικρά, κατακερματισμένα σχήματα ή ακόμη μία δύναμη διαμαρτυρίας.

«Το κράτος έγινε λάφυρο»

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι αντιμετωπίζουν το κράτος ως ιδιοκτησία τους, κάνοντας λόγο για ένα κομματικοποιημένο και συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας. Όπως είπε, σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας, η Ελλάδα διοικείται από μια κυβέρνηση που προωθεί την κοινωνική αδικία, την αδιαφάνεια και την απαξίωση της δικαιοσύνης, παρά τις εξαγγελίες περί «αριστείας» και «αξιοκρατίας».

Αναφερόμενος στο ζήτημα του FIR Αθηνών, υποστήριξε ότι πρόκειται για συνέπεια πολιτικών επιλογών, επισημαίνοντας ότι η σύμβαση για νέο, σύγχρονο σύστημα είχε υπογραφεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2019, αλλά «πάγωσε» από τη σημερινή κυβέρνηση.

Επανέφερε, επίσης, το σύνθημα της «επανίδρυσης του κράτους», τονίζοντας ότι, δύο δεκαετίες μετά, όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε, αλλά το κράτος «αναπαλαιώθηκε».

Αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ και Mercosur

Αναφερόμενος στα προβλήματα των αγροτών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε για «ένα σύστημα επιδοτήσεων χωρίς διαφάνεια, χωρίς επαρκείς ελέγχους, χωρίς θεσμική θωράκιση». Επιτέθηκε επίσης, στην κυβέρνηση γιατί ψήφισε τη συμφωνία Mercosur.

Εξωτερική πολιτική

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική και στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας την ανάγκη μιας πολυδιάστατης στρατηγικής. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κινείται με αντιφάσεις και ευκαιριακές επιλογές, μεταβαλλόμενη από άκρα σε άκρα ανάλογα με τις διεθνείς συγκυρίες.

«Μια κυβέρνηση δήθεν κεντροδεξιά που τον τόνο, όμως, πάντα τον δίνουν τα ακροδεξιά δεκανίκια, που από τη μία μέρα στην άλλη, από αντισημίτες έγιναν υπερασπιστές των πιο ακραίων ισραηλινών θέσεων. Και απο φιλορώσοι έγιναν υπέρμαχοι της δήθεν “σωστής πλευράς της ιστορίας”. Και σήμερα ως δια μαγείας έγιναν Τραμπικότεροι του Τραμπ», είπε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό τον παρότρυνε να μιλήσει ανοιχτά για τα επόμενα βήματά του, ωστόσο εκείνος περιορίστηκε σε ένα χαμόγελο.

Η εκδήλωση

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου. Στην εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», παρευρέθηκαν βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Νέας Αριστεράς, πανεπιστημιακοί και πλήθος πολιτών.

Έξω από τον χώρο σχηματίστηκε μεγάλη ουρά, καθώς η πλατεία και ο εξώστης γέμισαν, γεγονός που προκάλεσε καθυστέρηση στην έναρξη. Παράλληλα, σημειώθηκε ένταση όταν μέλη του «Εθνικού Μετώπου» πέταξαν τρικάκια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και του Αλέξη Τσίπρα. Έξι άτομα προσήχθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για παραβίαση της απαγόρευσης συναθροίσεων που είχε επιβληθεί από την Αστυνομία.



