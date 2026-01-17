Στην-τελική-ευθεία-για-λήξη-των-αγροτικών-κινητοποιήσεων

Της -

Οι χυδαίες εκφράσεις του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη κατά του πρωθυπουργού βάρυναν το κλίμα ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο, οι ίδιοι οι επικεφαλής των μπλόκων έσπευσαν να αποδοκιμάσουν την στάση του και τις δηλώσεις του, σε μια σαφή ένδειξη αποστασιοποίησης και διάθεσης να προχωρήσει κανονικά, όπως είχε προγραμματιστεί, ο διάλογος.

Από την πλευρά της κυβέρνησης κατέστη σαφές ότι δεν υπήρχε περίπτωση να είναι ο κ. Ανεστίδης στην ομάδα των παραγωγών που θα εκπροσωπήσουν τα μπλόκα. Αυτό, μάλιστα, πριν ακόμα προχωρήσει στις ύβρεις που εκστόμισε, καθώς είχε διαμηνυθεί ως όρος για τη συνάντηση ότι στην αντιπροσωπεία των αγροτών δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται άτομα που ελέγχονται για αδικήματα και ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για επιδοτήσεις που έχει λάβει.

«Πολύ πριν το βίντεο η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ο οποίος έκανε γνωστό ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής ήταν ενεργό μέλος της Ν.Δ. μέχρι το 2019 και με αφορμή όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, έχει διαγραφεί πλέον και από τις λίστες των ανενεργών μελών του κόμματος.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στη συνάντηση της Δευτέρας, που αναμένεται ότι θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει διαμηνυθεί ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για επιπλέον μέτρα. Ωστόσο, στο τραπέζι του διαλόγου οι εκπρόσωποι των αγροτών θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τη δική τους προσέγγιση και παρατηρήσεις για κάποιες τροποποιήσεις σε όσα έχουν ανακοινωθεί, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η εφαρμογή τους. Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει επίσης διαμηνυθεί ότι υπάρχει πάντοτε διάθεση να συζητηθούν άλλα προβλήματα, που δεν επιφέρουν δημοσιονομικό κόστος και μπορούν να αντιμετωπιστούν με νομοθετικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, ανοίγει τώρα ο διάλογος για τις προοπτικές και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, ενώ την Τετάρτη θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η σύσταση της διακομματικής επιτροπής για τα αγροτικά θέματα.

Ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας τα μπλόκα έχουν ανοίξει και έχουν απελευθερωθεί οι δρόμοι, κάτι που αποτελούσε έναν από τους όρους για να γίνει η συνάντηση. Χθες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισήμανε ότι σε κάθε διεκδίκηση, όταν υποβάλλονται 20 – 30 αιτήματα, δεν ικανοποιούνται όλα και αυτό συνέβαινε πάντα. «Συνεπώς, δεν δικαιολογείται από εδώ και πέρα οποιαδήποτε συνέχιση μιας ταλαιπωρίας, η οποία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, είναι και η οικονομική ζημιά» πρόσθεσε και ξεκαθάρισε ότι αν συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, θα εφαρμοστεί ο νόμος, όπως αυτός προβλέπεται με βάση τις σχετικές διατάξεις. Είναι, άλλωστε, ένα μήνυμα που εδώ και αρκετές ημέρες εκπέμπει η κυβέρνηση, υιοθετώντας διαφορετική στάση έναντι των κινητοποιήσεων.

