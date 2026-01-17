Στη-Θεσσαλονίκη-ο-Τσίπρας:-Υψηλοί-αντιπολιτευτικοί-τόνοι-στην-παρουσίαση-της-«Ιθάκης»

Στις 12:00 σήμερα το μεσημέρι παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη η «Ιθάκη», το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», εκκινώντας τον νέο κύκλο περιοδειών του πρώην Πρωθυπουργού για το 2026 και ενώ η ρευστότητα στον προοδευτικό πόλο εξακολουθεί από τις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε αισθητή την παρουσία του στην πόλη ήδη από χθες, καθώς συνέφαγε με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεο, ενώ επισκέφθηκε και το δημαρχιακό μέγαρο της πόλης, πραγματοποιώντας συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη. Ακολούθως, ο κ. Τσίπρας επέλεξε να συναντηθεί χθες και με νέους και νέες, προκειμένου να συνομιλήσουν για τα γραφόμενά του στην «Ιθάκη», αλλά και την τρέχουσα πολιτική και διεθνή επικαιρότητα σε κεντρικό καφέ της Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, η άνοδος του πρώην Πρωθυπουργού στην συμπρωτεύουσα θα σημάνει και την «ολική επαναφορά» του σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση κατά την σημερινή του τοποθέτηση, εστιάζοντας στο επιτελικό κράτος, την στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, τις απευθείας αναθέσεις αλλά και στα εθνικά θέματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα οργάνωσης του κράτους, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τον δημόσιο έλεγχο και την διαφάνεια. Ένα κράτος που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και θα είναι η απάντηση της Προοδευτικής παράταξης στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται να επισημάνει ο κ. Τσίπρας, αντιπαραβάλλοντας την πρότασή του στο επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων των ημετέρων και των υποκλοπών, όπως τονίζεται.

Μάλιστα, η ολομέτωπη επίθεση στο επιτελικό κράτος, την οποία θα επιχειρήσει στην σημερινή του ομιλία ο πρώην Πρωθυπουργός, αποκτά έναν ισχυρό συμβολισμό, αφού θα λάβει χώρα επί τούτου από την Θεσσαλονίκη, την πόλη δηλαδή από όπου πριν από 23 χρόνια η τότε ηγεσία της ΝΔ είχε δώσει το σήμα για την επανίδρυση του κράτους που οδήγησε τελικά στην… αναπαλαίωσή του, κατά την οπτική του Αλέξη Τσίπρα. Αντίστοιχα σήμερα, το λεγόμενο επιτελικό κράτος οδήγησε στα γνωστά οδυνηρά του αποτελέσματα για τους πολίτες και το κράτος δικαίου, όπως αναμένεται να τονίσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Επιπλέον, ο ίδιος θα εξαπολύσει σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για το μπλακ άουτ του FIR Αθηνών, ενώ τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στις αποστροφές του για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης.

Έντονη κινητικότητα και πολιτικές ζυμώσεις

Αναφορικά με την ανάγκη δημιουργίας μια κυβερνώσας Προοδευτικής πρότασης, ο Αλέξης Τσίπρας θα υπογραμμίσει την ανάγκη για τις ρήξεις που θα πρέπει να γίνουν, την στιγμή που δεν θα αφήσει ασχολίαστες και τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική του δεδομένου συμμάχου που ασκεί, τονίζοντας τους κινδύνους για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο πρώην Πρωθυπουργός θα τονίσει την ανάγκη- ιδιαίτερα στην εποχή μας- για επιστροφή της χώρας σε μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, η οποία θα προωθεί τον ιστορικό της ρόλο ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της.

Σημειωτέον ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα δημιούργησε έντονη κινητικότητα και σε τοπικό πολιτικό επίπεδο. Όχι μόνο λόγω της συμμετοχής του Αντώνη Σαουλίδη, στελέχους του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης στην σημερινή παρουσίαση, αλλά και για τις ζυμώσεις που προηγήθηκαν χθες το βράδυ, καθώς στελέχη προερχόμενα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της Νέας Αριστεράς παρακάθισαν σε δείπνο με οικοδεσπότη τον Διονύση Τεμπονέρα σε εστιατόριο στην περιοχή του Λευκού Πύργου, όπου έλαβε χώρα μια δημιουργική συζήτηση εκπροσώπων όλων των ρευμάτων του προοδευτικού χώρου ,και αντιπροσωπευτικων ηλικιών ,εκφράζοντας τη διάθεση συμβολής στην προοδευτική ανσυνθεση με εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, κατά τους συμμετέχοντες.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της παρουσίασης Τσίπρα:

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Αντώνης Σαουλίδης

Νομικός

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

Άρης Στυλιανού

Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

Διονύσης Τεμπονέρας