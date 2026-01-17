Συμφωνία-ΕΕ–mercosur:-Τα-οφέλη-για-την-ελληνική-οικονομία

Περισσότερες και φθηνότερες εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, μηδενικοί ή χαμηλότεροι δασμοί, ευκολότερη πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Mercosur, είναι ορισμένα από αυτά που φέρνει η συνθήκη.

Πολλαπλά είναι τα οφέλη για την Ελλάδα από την υπογραφή της συνθήκης ελευθέρου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Mercosur.

Η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ–Mercosur σημαίνει ότι:

-Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι μικρές εταιρείες θα μπορούν πολύ ευκολότερα να δραστηριοποιούνται στις χώρες της Mercosur

-Οι ελληνικές εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες πιο εύκολα και με χαμηλότερο κόστος

-Οι Έλληνες παραγωγοί (βιομηχανικών και αγροδιατροφικών προϊόντων) καθώς και οι αγρότες θα μπορούν να εξάγουν περισσότερο

-Τα ελληνικά εδέσματα θα πωλούνται περισσότερο και σε υψηλότερες τιμές (premium)

EE και Mercosur υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου

Το εμπόριο είναι σημαντικό για την ελληνική οικονομία

–631.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα στηρίζονται από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο

-Αυτό αντιστοιχεί σε 1 στις 8 θέσεις εργασίας

Η Ελλάδα και η Mercosur έχουν στενή εμπορική σχέση

-Συνολικό εμπόριο Ελλάδας–Mercosur: 2,6 δισ. ευρώ

Μηδενικοί ή χαμηλότεροι δασμοί, περισσότερες και φθηνότερες εξαγωγές

Η συμφωνία θα καταργήσει τους δασμούς στο 91% όλων των προϊόντων, ωφελώντας σχεδόν το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών.

Νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες αγρότες

Σήμερα, τα αγροδιατροφικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ προς τη Mercosur, λόγω των απαγορευτικών δασμών και άλλων περιορισμών που ισχύουν στις χώρες της Mercosur.

Επί του παρόντος, οι δασμοί της Mercosur που φτάνουν έως και το 55% στα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ ουσιαστικά κλείνουν την αγορά για τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα καταργήσει αυτούς τους δασμούς, βοηθώντας τους Έλληνες αγρότες να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς την περιοχή αυτή.

Οι ελληνικές αγροδιατροφικές εξαγωγές προς τη Mercosur σε αριθμούς:

Προστασία των ιδιαίτερων ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα προστατεύσει 344 ευρωπαϊκά προϊόντα τροφίμων και ποτών από απομιμήσεις στις χώρες της Mercosur. Αυτή η προστασία συμβάλλει στο να γίνουν τα προϊόντα πιο διακριτά και αναγνωρίσιμα. Θα βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων ελληνικών προϊόντων και στη διάθεσή τους σε υψηλότερες τιμές (premium), καθώς η τιμή πώλησης προϊόντων που προστατεύονται με Γεωγραφική Ένδειξη είναι 2 έως 3 φορές υψηλότερη από εκείνη των αντίστοιχων μη προστατευόμενων προϊόντων.

Η Συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα προστατεύσει 21 ελληνικές Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ):

Ελιά Καλαμάτας (επιτραπέζιες ελιές)

Καλαμάτα (ελαιόλαδο)

Κεφαλογραβιέρα (τυριά)

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (ελαιόλαδο)

Κονσερβολιά Αμφίσσης (επιτραπέζια ελιά)

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (φρούτα)

Κρόκος Κοζάνης (σαφράν)

Λυγουριό Ασκληπιείου (ελαιόλαδο)

Μανούρι (μαλακό τυρί ορού γάλακτος)

Μαστίχα Χίου (φυσικά κόμμεα και ρητίνες)

Σητεία Λασιθίου Κρήτης (ελαιόλαδο)

Φέτα (τυρί)

Αμύνταιο (οίνος)

Μαντινεία (οίνος)

Νάουσα (οίνος)

Νεμέα (οίνος)

Ρετσίνα Αττικής (οίνος)

Σάμος (οίνος)

Σαντορίνη (οίνος)

Τσίπουρο (αλκοολούχα ποτά)

Στήριξη των Ελλήνων αγροτών σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς

Θα τεθούν σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών.

Θα υπάρξει ανώτατο όριο (ποσόστωση) στις εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων από τη Mercosur που θα επωφελούνται από μειωμένους δασμούς:

-99.000 τόνοι βοείου κρέατος: αντιστοιχούν στο 1,5% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ

-25.000 τόνοι χοιρινού κρέατος: 0,1% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ

-180.000 τόνοι πουλερικών: 1,3% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ ετησίως

Η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα διασφάλισης για την προστασία των αγροτών της ΕΕ από οποιαδήποτε αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα τέτοιο μέτρο περιλαμβάνεται σε συμφωνία της ΕΕ, ακόμη και για προϊόντα που ήδη υπόκεινται σε ποσοστώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να στηρίξει άμεσα και δυναμικά τους αγρότες στην απίθανη περίπτωση σημαντικής διαταραχής της αγοράς που θα συνδέεται με τη συμφωνία.

Τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των πολιτών της ΕΕ δεν θα τεθούν σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο: όλα τα προϊόντα της Mercosur θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανονισμούς ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ.

Ισχυρές δεσμεύσεις βιωσιμότητας ισχύουν εξίσου για τους παραγωγούς και στις δύο πλευρές.

Ευκολότερη και φθηνότερη παροχή υπηρεσιών στη Mercosur

Η Ελλάδα και οι χώρες της Mercosur εξάγουν πολλές υπηρεσίες η μία προς την άλλη.

Οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών προς τη Mercosur ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ ετησίως.

Το 2023, οι βασικές εξαγωγές υπηρεσιών ήταν:

-Μεταφορές: 1,5 δισ. ευρώ

-Τουρισμός: 67 εκατ. ευρώ

-Πολιτισμός: 2 εκατ. ευρώ

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα ανοίξει περαιτέρω την αγορά υπηρεσιών της Mercosur σε τομείς όπως:

-Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

-Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορές

-Τηλεπικοινωνίες

-Μεταφορές

Ψηφιακό εμπόριο

-Περιβάλλον

Βοήθεια στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις για περισσότερες εξαγωγές στη Mercosur

Το 97% όλων των Ελλήνων εξαγωγέων είναι μικρές επιχειρήσεις. Αυτές συχνά δυσκολεύονται να εξάγουν εκτός ΕΕ, λόγω πρόσθετου κόστους και διοικητικών διαδικασιών.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα αλλάξει αυτή την κατάσταση, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στις μικρές επιχειρήσεις. Θα:

-Μειώσει το κόστος καταργώντας τους δασμούς και απλοποιώντας τις τελωνειακές διαδικασίες

-Περιορίσει τη διοικητική επιβάρυνση, διευκολύνοντας την πιστοποίηση προϊόντων για τοπική διάθεση

-Προσφέρει καλύτερες δυνατότητες συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς, μέσω βελτιωμένης πρόσβασης σε πληροφορίες

-Παρέχει πρόσθετη στήριξη μέσω ειδικών Συντονιστών Μικρών Επιχειρήσεων

-Ανοίξει νέες δυνατότητες μέσω εύκολα προσβάσιμων διαδικτυακών πληροφοριών για την επιχειρηματική δραστηριότητα στις χώρες της Mercosur