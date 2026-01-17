Τσίπρας:-Ο-προοδευτικός-χώρος-αναζητά-κυβερνώσα-δύναμη,-όχι-μικρά-και-ανίσχυρα-κόμματα-ούτε-δύναμη-διαμαρτυρίας

Το βιβλίο του «Ιθάκη» παρουσίασε στο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,.

«Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή. Μια ισχυρή Ελλάδα αναζητά συμμαχίες, δεν αναζητά προστάτες. Ισχυρή δεν είναι μια Ελλάδα που μπλοκάρει κυρώσεις απέναντι στο Ισραήλ όταν διαπράττει γενοκτονία; Πώς θα διεκδικήσει κυρώσεις για την Κύπρο;» αναρωτήθηκε, ασκώντας κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάρτησή του για τη Βενεζουέλα. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση, ότι αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροδεξιά, αλλά τον λόγο της καθορίζουν «τα ακροδεξιά της δεκανίκια» και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική εγκατάλειψη των εθνικών συμφερόντων.

«Η Ελλάδα είναι ισχυρή όταν λύνει προβλήματα και δεν τα μεταφέρει στις επόμενες γενιές, για να αποφύγει το πολιτικό κόστος, όπως κάναμε εμείς με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είμαι και είμαστε υπερήφανοι για τη συμφωνία, όχι μόνο επειδή οφέλησε την πατρίδα μας, αλλά επειδή αποδείξαμε στη σύγχρονη εποχή τι σημαίνει πατριωτισμός, να βάζεις το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό», είπε.

«Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, υπάρχουν όμως λύσεις, σε ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει την αξιοκρατία, την ισονομία, την εντιμότητα», ανέφερε, κάνοντας λόγο για κράτος του Φραπέ και των Τεμπών.

«Χρειαζόμαστε μια νέα Μεταπολίτευση και ένα ισχυρό και δίκαιο κράτος, και χρειαζόμαστε σχέδιο ριζικών αλλαγών στους θεσμούς, ριζικών αλλαγών στο σσύστημα της εξουσίας και της κοινωνικής προστασίας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης, που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο από τις δομές της γραφειοκρατίας, της διαπλοκής. Χρειαζόμαστε ένα κράτος για όλους και όχι ένα εργαλείο για λίγους», είπε.

«Δεν τα κάναμε όλα σωστά εμείς και οι πολίτες αποφάσισαν λάθος», ανέφερε, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει δουλειά στο περιεχόμενο. Ο προοδευτικός χώρος δεν έγινε μειοψηφικό κομμάτι της κοινωνίας, αναζητά μια ισχυρή, κυβερνώσα δύναμη κι όχι μικρά, ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα, ούτε μία δύναμη διαμαρτυρίας. Αυτό που ζητούν είναι εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα σημειώνοντας ότι «ο προοδευτικός χώρος αναζητά μια κυβερνώσα δύναμη, δεν αναζητά μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα, ούτε μια δύναμη διαμαρτυρίας».

Αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε από νωρίς στο «Ολύμπιον», για να εισέλθει στον χώρο, ενώ ακροδεξιοί πέταξαν φωτογραφίες του πρώην πρωθυπουργού με τη λέξη «Ανεπιθύμητος». Αμέσως απειλήθηκε επεισόδιο, καθώς αποδοκιμάστηκαν από τους παρευρισκόμενους, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. επενέβη και προχώρησε σε πέντε προσαγωγές.

Έντονο ενδιαφέρον έχει και η παρουσία, στο πάνελ της παρουσίασης, του στελέχους του ΠΑΣΟΚ και νομικού Αντώνη Σαουλίδη, που στο παρελθόν υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Σαουλίδης ανέφερε ότι απαιτείται μια ευρεία, προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. «Σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει και κανείς μόνος του δεν αρκεί», τόνισε. «Το αίτημα για μια μεγάλη, προοδευτική παράταξη συνεχίζει να μένει ανοιχτό. Αυτή η παράταξη δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο στη μνήμη των ανθρώπων. Και δεν τους απασχολεί αν το χρώμα είναι πράσινο ή κόκκινο, ούτε το όνομα», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι οι ψηφοφόροι θα αναζητήσουν σε άλλες παρατάξεις πολιτική εκπροσώπηση. Αν και επισήμανε ότι ο ίδιος παραμένει στο ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι επί της αρχής αντιμετωπίζει θετικά τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν είναι θεμιτό να κλείσνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι αυτή», είπε.

Πέραν του κ. Σαουλίδη, για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα μιλήσουν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνος και πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, ο Άρης Στυλιανού, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας Κώστας Τούμπουρος. Τον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.