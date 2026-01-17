Φάμελλος-στο-Περιστέρι:-Ο-Μητσοτάκης-εξασφαλίζει-μόνο-τα-υπερκέρδη-των-τραπεζών-και-των-γαλάζιων-ακρίδων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξασφαλίζει υπερκέρδη σε ΔΕΗ, τράπεζες και τις “γαλάζιες ακρίδες”.

Κατά την περιοδεία του στο Περιστέρι, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων, των καταστηματαρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μέτρα όπως 13ος και 14ος μισθός, 13η σύνταξη και ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Επισημάνθηκε η προειδοποίηση για κλείσιμο των σχολικών επιτροπών στους μεγάλους δήμους, αφήνοντας τα σχολεία χωρίς βασικά αναλώσιμα, ως αρνητική εξέλιξη που πρέπει να αποτραπεί.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε την ανάγκη για μεγάλη προοδευτική ενότητα και γρήγορη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την περιοδεία του στο Περιστέρι, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι οι πολιτικές της εξυπηρετούν τα υπερκέρδη συγκεκριμένων κλάδων, όπως η ΔΕΗ, οι τράπεζες και οι αποκαλούμενες ‘γαλάζιες ακρίδες’. Όπως επισήμανε:

«Χρειαζόμαστε μια πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική κοινωνία. Και ο κ. Μητσοτάκης το μόνο το οποίο εξασφαλίζει είναι τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, των τραπεζών και των ‘γαλάζιων ακρίδων’».

Ο κ. Φάμελλος επισκέφτηκε το Περιστέρι για να συζητήσει με εργαζόμενους, καταστηματάρχες και τη δημοτική αρχή, προκειμένου να ακούσει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Εξέφρασε τη βούλησή του το κόμμα να σταθεί δίπλα στους πολίτες, τονίζοντας: «Είμαστε σήμερα στο Περιστέρι, γιατί αυτόν τον λαό και αυτήν την κοινωνία εκπροσωπούμε. Ήρθαμε να ακούσουμε… ποια είναι η πραγματική ανάγκη της κοινωνίας».

Προτεραιότητες και προτάσεις στη σκιά της ακρίβειας

Αναφερόμενος στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ως κεντρικό αίτημα την ενίσχυση του εισοδήματος και τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, δηλώνοντας την ανάγκη για:

Αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού

Ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων

Καθιέρωση 13ης σύνταξης

Ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών, του αγροτικού κόσμου και στήριξη της αποκέντρωσης

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης να καταργήσει τις σχολικές επιτροπές στους μεγάλους δήμους, τονίζοντας ότι αυτό θα αφήσει πολλά σχολεία χωρίς τα απαραίτητα λειτουργικά αναλώσιμα.

Έκκληση για προοδευτική ενότητα και υπέρβαση κομματικών διαφορών

Ερωτώμενος για τις προοπτικές συμμαχίας με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ο κ. Φάμελλος απάντησε:

«Ναι, αλλά όλη η κοινωνία έξω λέει: ‘Βρείτε τα για να φύγουν το συντομότερο, δεν αντέχουμε άλλο’. Εμείς λοιπόν, πάνω από το κομματικό συμφέρον βάζουμε το συμφέρον της κοινωνίας. Και το συμφέρον της κοινωνίας είναι να υπάρχει μια προοδευτική πρόταση για να έχουμε και προοδευτική κυβέρνηση».

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη να παραμεριστούν οι κομματικοί εγωισμοί προς όφελος μιας ενωμένης κοινωνίας, υπογραμμίζοντας το μήνυμα ότι «Χρειάζεται να υπάρχει ένα ‘εμείς’, αλλά προοδευτικό ‘εμείς’, το ‘εμείς’ της κοινωνίας και του λαού. Αυτό είναι η Αριστερά: το ‘εμείς’ της κοινωνίας και του λαού».

