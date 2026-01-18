Ασημένια απόδραση πρός νέα ιστορικά υψηλά

Η ανοδική διάσπαση του συμβολαίου στο ασήμι πάνω από τα 90 δολάρια ανά ουγκιά αλλάζει έντονα τα ανοδικά δεδομένα της αγοράς.

Μετά από μια εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 15% και την καταγραφή νέων ιστορικών υψηλών στα 93,51 δολάρια, το μέταλλο αρχίζει πλέον να «μετρά» τη ζώνη των 100–110 δολαρίων, ακόμη κι αν η διαδρομή παραμένει νευρική.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το ασήμι προσελκύει αυξανόμενο κερδοσκοπικό ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά των αγοραστών όσο και των πωλητών, οδηγώντας το σε έντονες διακυμάνσεις. Παρά τη μερική εκτόνωση της φυσικής στενότητας –με ροές μετάλλου από αποθήκες του COMEX στις ΗΠΑ πίσω στην Ευρώπη– η εικόνα δεν έχει εξομαλυνθεί. Στην Ασία μάλιστα, οι τιμές στη Σαγκάη διαπραγματεύονται σχεδόν 10 δολάρια πάνω από το Λονδίνο, ένδειξη ισχυρής ζήτησης.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο της όλης κατάστασης παραμένει δυναμικό, καθώς η ζήτηση από τα φωτοβολταϊκά έχει εκτοξευθεί από το λίγο χαμηλότερα των 50 εκατ. ουγκιών πριν μια δεκαετία σε περίπου 160 εκατ. ετησίως, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα και τα ηλεκτρονικά απορροφούν πλέον πάνω από το ένα τέταρτο της κατανάλωσης.

Το 2022, η αγορά κατέγραψε έλλειμμα 237,7 εκατ. ουγκιών, ιστορικό ρεκόρ, και σύμφωνα με το Silver Institute η εξορυκτική παραγωγή αναμένεται να υποχωρήσει τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο το μακροπρόθεσμο διάγραμμα δείχνει ότι αν το συμβόλαιο δεν διασπάσει καθοδικά τα 75 δολάρια η κίνηση θα συνεχίσει για υψηλότερα νούμερα των 110 δολαρίων.

