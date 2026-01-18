Η-άμυνα-ως-νέο-επιχειρηματικό-eldorado:-Οι-επενδύσεις-των-metlen-και-theon

Το μεγάλο κάδρο που φτιάχνει «ευκαιρίες» και τα δύο λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Η αμυντική βιομηχανία εξελίσσεται με ταχύτητα σε ένα από τα πιο «θερμά» πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και, κατ’ επέκταση, στην Ελλάδα. Η αλλαγή δεν αποτυπώνεται μόνο σε πολιτικές αποφάσεις και εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και σε καθαρά εταιρικές κινήσεις: εξαγορές παραγωγικών μονάδων, επενδύσεις μετοχικού χαρακτήρα σε ευρωπαϊκούς ομίλους, συμβάσεις που «κλειδώνουν» γραμμές παραγωγής για χρόνια και στοχευμένες κινήσεις θωράκισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στην Ελλάδα, το 2026 ξεκινά με δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν πώς «στήνεται» ένα νέο οικοσύστημα: από τη μία η METLEN, μέσω του τομέα M Technologies, αυξάνει την παραγωγική της βάση στον Βόλο και «μεγαλώνει» το αμυντικό βιομηχανικό της hub· από την άλλη η Theon International προχωρά σε επένδυση σχεδόν 10% στη γαλλική Exosens, εμβαθύνοντας μια στρατηγική σχέση σε κρίσιμες τεχνολογίες νυχτερινής όρασης.

Το μεγάλο κάδρο που φτιάχνει «ευκαιρίες»

Η ζήτηση για αμυντικό υλικό στην Ευρώπη μεταφράζεται όλο και περισσότερο σε μακροχρόνιες συμβάσεις, συμπαραγωγές και ενίσχυση των γραμμών προμήθειας — δηλαδή σε αντικείμενο που αφορά πλέον ευθέως βιομηχανίες, εξαγωγές, θέσεις εργασίας και επενδύσεις. Αυτό το περιβάλλον είναι που οδηγεί εταιρείες να κινούνται σε δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα:

1. επέκταση παραγωγής (χώροι, μηχανές, προσωπικό, πολλαπλές γραμμές έργου),

2. εξασφάλιση κρίσιμων τεχνολογιών/εφοδιασμού (συμμετοχές, συμφωνίες προμήθειας, ενίσχυση θυγατρικών).

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι κινήσεις που καταγράφονται ήδη στις αρχές του 2026.

METLEN: νέα εξαγορά, 6ο εργοστάσιο και hub έξι «παράλληλων» προγραμμάτων

Η METLEN ανακοίνωσε την απόκτηση έκτης παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού στον Βόλο, μέσω του Τομέα M Technologies. Η εξαγορά αφορά τη λειτουργούσα βιομηχανική μονάδα NK Trailers στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, εταιρεία με δραστηριότητα στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων και βαγονιών τρένων.

Η νέα μονάδα περιλαμβάνει δύο μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 26.900 τ.μ., σε δύο όμορα οικόπεδα συνολικής έκτασης άνω των 47.000 τ.μ.. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος μερικής ανακαίνισης και εξοπλισμού εκτιμάται μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ.

Με την προσθήκη της NK Trailers, το M Technologies Hub της METLEN στον Βόλο συγκροτείται πλέον από έξι ανεξάρτητα εργοστάσια, μεταξύ των οποίων το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, η Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ και τρία ακόμη αυτοτελή βιομηχανικά συγκροτήματα που είχαν ήδη ανακοινωθεί, μαζί με τη νέα μονάδα στη Β’ ΒΙΠΕ. Η εταιρεία αναφέρει ότι η διάρθρωση αυτή δίνει δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης έξι διαφορετικών αμυντικών προγραμμάτων.

Στο οικονομικό σκέλος, ο προϋπολογισμός της M Technologies προβλέπει διπλασιασμό κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας το 2026 σε σχέση με το 2025, ενώ μέρος των απαιτούμενων επενδύσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με αναφορά και σε επιτάχυνση στόχων που είχαν παρουσιαστεί στο Capital Markets Day του 2025. Παράλληλα, η METLEN έχει ήδη δημοσιοποιήσει ότι η λειτουργία του hub στον Βόλο συνδέεται με δημιουργία περίπου 1.000 θέσεων εργασίας, κυρίως εργατοτεχνικού προσωπικού.

THEON: «κλειδώνει» τεχνολογία και εφοδιασμό με Exosens

Η Theon International ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά ποσοστού περίπου 9,8% της γαλλικής Exosens, μετά τις απαιτούμενες ρυθμιστικές κοινοποιήσεις. Η συναλλαγή ανήλθε σε 268,7 εκατ. ευρώ, με τιμή 54 ευρώ ανά μετοχή, καθιστώντας τη Theon International δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της Exosens.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο ομίλων, που διατηρούν μακροχρόνιους εμπορικούς δεσμούς. Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2025 υπήρξε παράταση της συμφωνίας προμήθειας λυχνιών ενίσχυσης φωτός (IIT) έως το τέλος του 2030, ενώ αναφέρεται και τροποποίηση σύμβασης του OCCAR που προβλέπει δεσμευτική παραγγελία 100.000 διοπτρών νυχτερινής όρασης για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τα «δύο λάθη» που δεν πρέπει να επαναληφθούν

Στο εσωτερικό της αγοράς, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Theon International, Κρίστιαν Χατζημηνάς, έχει επισημάνει δύο συγκεκριμένα λάθη που, όπως λέει, σημάδεψαν την ελληνική αμυντική βιομηχανία και δεν πρέπει να επαναληφθούν: ένα παλιό διαχρονικό και μία νέα αρνητική μόδα.

Πρώτον, οι ξένοι αμυντικοί οίκοι, προκειμένου να πουλήσουν και να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, επέλεγαν έναν «κύριο» αντιπρόσωπο ή σήμερα έναν «κύριο» υποκατασκευαστή στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα, κατά τον κ. Χατζημηνά, ήταν να στρέφεται η μία ελληνική εταιρεία εναντίον της άλλης, δημιουργώντας έναν «πετροπόλεμο» που έβλαπτε την ουσία και την εικόνα του κλάδου. Σε αυτό το περιβάλλον, υποστηρίζει ότι θεσμικοί επενδυτές κρατούσαν αποστάσεις, ενώ όταν ένας ξένος οίκος κέρδιζε, η ελληνική συμμετοχή μπορούσε να ελαχιστοποιείται.

Δεύτερον, περιγράφει ως «καινούργια μόδα» πρακτικές που ελαχιστοποιούν το ουσιαστικό έργο στην Ελλάδα. Στη μία περίπτωση, ξένοι οίκοι εντοπίζουν «κουφάρια» βιοτεχνιών και τις προβάλλουν ως μπροστάρηδες, ώστε να εμφανίζουν το προϊόν ως δήθεν ελληνικό ή με υψηλή ελληνική προστιθέμενη αξία, χωρίς να προκύπτει πραγματική ανάπτυξη, επένδυση ή εξαγωγές. Στη δεύτερη περίπτωση, αναφέρεται στη δημιουργία ενώσεων οργανισμών και υπογραφή MOU που παρουσιάζουν κινητικότητα, μοιράζοντας «ψίχουλα» σε ορισμένες ελληνικές εταιρείες, ενώ στην πράξη ωφελούνται κυρίως μεσάζοντες.

Το «νήμα» των κινήσεων μέσα στο 2026

Οι κινήσεις των δύο ομίλων αποτυπώνουν διαφορετικές στρατηγικές μέσα στην ίδια αγορά: από τη μία, επέκταση παραγωγικής βάσης και δημιουργία πολλαπλών γραμμών έργου σε ένα συγκροτημένο βιομηχανικό hub (Βόλος)· από την άλλη, συμμετοχή σε ευρωπαϊκό παίκτη με στόχο την ενίσχυση συνεργασιών και συνεργειών καθώς και τη θωράκιση κρίσιμων αλυσίδων προμήθειας σε εξειδικευμένες τεχνολογίες.

Σε αυτό το περιβάλλον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις επόμενες κινήσεις: νέες συμβάσεις, συμπαραγωγές, επεκτάσεις εγκαταστάσεων και συνεργασίες που μπορούν να διευρύνουν την εγχώρια αλυσίδα της άμυνας πέρα από τους σημερινούς πρωταγωνιστές.

