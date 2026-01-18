Κράτος-κακοπληρωτής,-στραγγίζει-την-αγορά

«Λερναία Ύδρα» είναι οι εκκρεμείς υποχρεώσεις του δημόσιου προς τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στον μήνα που εμφανίζεται μια μείωση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους, έρχεται να αποτυπωθεί αύξηση στις εκκρεμείς επιστροφές φόρου.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης, που αφορούν τον μήνα Νοέμβριο, ανεβάζουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στα 3,026 δισ. ευρώ και τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου στα 766 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο της ρευστότητας που στερείται η αγορά να φτάνει στα 3,792 δισ. ευρώ, μειωμένα οριακά σε σχέση με τον Οκτώβριο, που ήταν 3,812 δισ. ευρώ, αλλά σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 είναι αυξημένα κατά 741 εκατ. ευρώ ή κατά 24,3%.

Έτσι, δεδομένου ότι δεν αναμένεται να αποτυπωθεί αισθητή βελτίωση στα στοιχεία του Δεκεμβρίου που αναμένεται να δημοσιευτούν στα μέσα Φεβρουαρίου, η προσπάθεια συμμαζέματος των ασυμμάζευτων -τα τελευταία χρόνια- ληξιπρόθεσμων οφειλών θα ξεκινήσει από τα υψηλά επίπεδα των 3 δισ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα φανεί και το πώς θα αποδώσουν τα προωθούμενα από το υπουργείο Οικονομικών μέτρα: η σύσταση ειδικής επιτροπής για την εξεύρεση λύσεων και η δημόσια ανακοίνωση των φορέων που θα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πληρωμές των προμηθευτών τους.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ο Νοέμβριος του 2025 έκλεισε με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της γενικής κυβέρνησης να ανέρχονται στα 3,026 δισ. ευρώ, ελαφρά μειωμένες σε σχέση με τα 3,104 δισ. ευρώ του Οκτωβρίου.

Και το 2025 θα κλείσει με πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2024. Διότι μπορεί να εκκρεμούν τα στοιχεία του Δεκεμβρίου -το οικονομικό επιτελείο έχει άλλωστε την πλήρη εικόνα-, αλλά είναι δεδομένο ότι η περυσινή χρονιά δεν έχει κλείσει χαμηλότερα από τα 2,32 δισ. ευρώ που ήταν το κλείσιμο του Δεκεμβρίου του 2024.

Καθώς στο υπουργείο Οικονομικών αποφάσισαν ότι θα δημοσιεύουν τα ονόματα των φορέων

που δεν μειώνουν τις συσσωρευμένες οφειλές, αυτό που αναμένεται είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δούμε να ονοματίζονται νοσοκομεία.

Υπήρξε κάποια μείωση τον Νοέμβριο -στο 1,683 δισ. ευρώ από 1,725 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο-, όμως υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση συγκριτικά με το 1,164 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου του 2024.

Πρακτικά, λοιπόν, στα νοσοκομεία εστιάζεται πάνω από το μισό πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αν μάλιστα ανατρέξει κανείς στα στοιχεία του παρελθόντος, θα διαπιστώσει ότι, από το 2018 και μετά (όταν η χώρα δεσμεύτηκε με το κλείσιμο του τρίτου μνημονίου ότι θα μηδενίσει το πρόβλημα), υπάρχει εκτίναξη: είμαστε στα 294 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2018 και

φτάσαμε να έχουμε πενταπλασιάσει τις οφειλές της συγκεκριμένης χρονιάς.

Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 582 εκατ. ευρώ, από 590 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο και 585 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Αν απομονωθούν τα χρέη του ΕΟΠΥΥ, αυτά διαμορφώνονται στα 247 εκατ. ευρώ, από 208 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Δηλαδή στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης καταγράφεται μια σταθερότητα όσον αφορά την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ποσό διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στα 224 εκατ. ευρώ, από 239 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ είχε φτάσει στα 231 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σε δε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού, τα πράγματα εμφανίζονται πολύ συγκρατημένα: 300 εκατ. ευρώ το άθροισμα τον Νοέμβριο, από 313 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Βεβαίως, το αντίστοιχο ποσό του Δεκεμβρίου του 2024 ήταν 157 εκατ. ευρώ, άρα μιλάμε επί της ουσίας για διπλασιασμό.

Οι επιστροφές φόρου

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου, τον Νοέμβριο, διαμορφώθηκαν στα 766 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση συγκριτικά με τα 708 εκατ. ευρώ του Οκτωβρίου αλλά και τα 731 εκατ. ευρώ του Δεκεμβρίου του 2024, πόσο μάλλον τα 558 εκατ. ευρώ του Δεκεμβρίου του 2023.

Ο κύριος όγκος αφορά τους έμμεσους φόρους, με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου στο συγκεκριμένο πεδίο να ανέρχονται στα 460 εκατ. ευρώ, από 372 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Πολύ μεγάλη είναι η αύξηση και σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η διαφορά φτάνει τα 94 εκατ. ευρώ, καθώς ο προηγούμενος από τον μήνα αναφοράς είχε κλείσει στα 368 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη, στην άμεση φορολογία υπήρξε μείωση. Το υπόλοιπο περιορίστηκε στα 203 εκατ. ευρώ, από 230 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο και 222 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Από τα συνολικά 766 εκατ. ευρώ, τα 419 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς επιστροφές φόρων, η διάρκεια των οποίων υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

Τα 197 εκατ. ευρώ αφορούν υποχρεώσεις που δεν μπορούν να αποπληρωθούν, λόγω εξωγενών παραγόντων: μη ανταπόκριση από πλευράς του δικαιούχου ή μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Το υπόλοιπο των 222 εκατ. ευρώ δεν έχει τέτοιους περιορισμούς και σε αυτό θα επικεντρωθεί το βάρος προκειμένου να μειωθεί.

Είναι μάλιστα ένα ποσό, το οποίο βαίνει αυξανόμενο: από τα 121 εκατ. ευρώ του Δεκεμβρίου του 2024 και τα 176 εκατ. ευρώ του Οκτωβρίου, φτάσαμε στα 222 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου κάτω των 90 ημερών (θεωρούνται μη ληξιπρόθεσμες οφειλές)

ανήλθαν στα 347 εκατ. ευρώ, έναντι 309 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο και 400 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.