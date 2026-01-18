«Λίμνη»-από-αλκοόλ-στα-αζήτητα-προκαλεί-η-ιστορική-πτώση-στην-παγκόσμια-ζήτηση

Μία λίμνη από απούλητο αλκοόλ έχει δημιουργήσει η ιστορική πτώση της ζήτησης για σκωτσέζικο ουίσκι, κονιάκ και τεκίλα. Αποτέλεσμα; Αποστακτήρια να κινδυνεύουν με λουκέτο, οι τιμές να μειώνονται και εκατομμύρια μπουκάλια από οινοπνευματώδη ποτά να στοιβάζονται σε αποθήκες.

Πέντε από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, οι Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman και Rémy Cointreau, ξέμειναν με «παλαιωμένα» οινοπνευματώδη ποτά αξίας 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το υψηλότερο επίπεδο αποθεμάτων εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Στην πιο ακραία περίπτωση, τα ώριμα αποθέματα της Rémy, του γαλλικού κολοσσού παραγωγής κονιάκ, φθάνουν πλέον τα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια) και είναι πλέον σχεδόν διπλάσια από τα ετήσια έσοδά της.

Η συσσώρευση επιδεινώνει το χρέος των παραγωγών και απειλεί να οδηγήσει σε πόλεμο τιμών.

«Η συσσώρευση αποθεμάτων είναι άνευ προηγουμένου», δηλώνει ο αναλυτής της Bernstein, Τρέβορ Στέρλινγκ (Trevor Stirling), καθώς τα τρέχοντα αποθέματα έχουν ξεπεράσει αυτά που συσσωρεύτηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Τα ώριμα αποθέματα της Diageo ως ποσοστό των ετήσιων εσόδων της έχουν αυξηθεί από 34% το έτος 2022 σε 43% το 2025.

Η «καλή» εποχή της πανδημίας

Τα βαρέλια με παλαιωμένα οινοπνευματώδη ποτά ξεκίνησαν να σωρεύονται όταν οι εταιρείες, αντιδρώντας με υπέρμετρες προσδοκίες στην άνοδο της κατανάλωσης αλκοόλ κατά την πανδημία, αύξησαν δραματικά την παραγωγή.

«Το 2021 και το 2022 όλοι έχασαν τον έλεγχο και πίστευαν ότι η ζήτηση θα συνεχιζόταν αμείωτη για πάντα.

Τελικά η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού επανέφερε τον κλάδο πίσω στον πλανήτη γη καθώς η παγκόσμια συμπίεση των διαθέσιμων εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια μείωσε μειώσει τη ζήτηση για οινοπνευματώδη ποτά, πυροδοτώντας μια σειρά από red alert για τα κέρδη, αλλαγές στις κορυφές των εταιριών και μια μαζική έξοδο μετόχων από τα μεγαλύτερα brands του κλάδου.

Kάποιοι επενδυτές διερωτώνται κατά πόσον η ύφεση οφείλεται και σε βαθύτερες κοινωνικές αλλαγές. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ συνδέεται κυρίως με την ταχεία υιοθέτηση φαρμάκων απώλειας βάρους όπως το Wegovy και το Ozempic, σε συνδυασμό με τη γενικότερη έμφαση στην υγεία και την ευεξία.

Πλέον οι παραγωγοί πρέπει να προβλέπουν τη ζήτηση αρκετά χρόνια νωρίτερα προτού αυτή εκδηλωθεί στην πραγματική αγορά.

Οι παραγωγοί κονιάκ, για παράδειγμα, πρέπει να αποφασίσουν πόσα λίτρα αλκοολούχου αποστάγματος (eau-de-vie) που χρησιμοποιείται παλαιωμένο για την παραγωγή κονιάκ, θα πρέπει να βάλουν σε βαρέλια για δύο, τέσσερα, 10 ή 12 χρόνια στο μέλλον, ανάλογο με τον βαθμό παλαίωσης του τελικού προϊόντος.

Οι πωλήσεις του γαλλικού μπράντι επλήγησαν σκληρά στην ύφεση, με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 72% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2025.

εμπορικό φορέα.

Υστερα ήρθαν οι δασμοί

Τα πράγματα επιδεινώθηκαν όταν η Κίνα επέβαλε δασμό 34,9% στο ευρωπαϊκό κονιάκ πέρυσι, εν μέσω εμπορικών εντάσεων με την ΕΕ.

Η Rémy Cointreau τον περασμένο Νοέμβριο ανέφερε πτώση 7,6% στα έσοδα από το βιολογικό κονιάκ με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φρανκ Μάριλι να αφήνει να λέει: «Βρισκόμαστε σε έναν διαφορετικό κόσμο».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η τιμή του κονιάκ Hennessy της LVMH στις ΗΠΑ έφτανε τα 45 δολάρια το μπουκάλι, αλλά έκτοτε έχει μειωθεί στα 35 δολάρια.

Από το κακό στο χειρότερο

Η άνθηση της τεκίλας την τελευταία δεκαετία —που τροφοδοτήθηκε από νέες μάρκες και γνωστούς ηθοποιούς στις διαφημίσεις τους (όπως ο Τζορτζ Κλούνε και η Κένταλ Τζενερ) οδήγησε παραγωγούς όπως οι Diageo και Brown Forman να ξοδέψουν εκατομμύρια δολάρια προσθέτοντας νέες παραγωγικές δυνατότητες.

Αλλά μόλις οι νέες εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία, η ζήτηση μειώθηκε κατακόρυφα. Τον Δεκέμβριο του 2024 το Μεξικό είχε αποθέματα άνω των μισού δισεκατομμυρίου λίτρων τεκίλας, σχεδόν όσο η ετήσια παραγωγή του.

Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις οινοπνευματωδών ποτών, από την τεκίλα Don Julio μέχρι το ιρλανδικό ουίσκι Jameson, πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Οι συνολικές πωλήσεις οινοπνευματωδών ποτών μειώθηκαν κατά 3,4% τις τέσσερις εβδομάδες έως τα τέλη Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με πτώση 2,4% τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες.

Επιστροφή στο 80;

Οι παραγωγοί μέχρι πρότινος αντιστέκονταν στις μεγάλες εκπτώσεις που είχαν καταφύγει σε ανάλογες «λίμνες» αλκοόλ του παρελθόντος, όπως η λεγόμενη «λίμνη ουίσκι» της δεκαετίας του 1980. Ωστόσο, οι μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην παραγωγή και την αποθήκευση επιβαρύνουν σημαντικά τους ισολογισμούς των εταιρειών.

Οι παρασκευαστές έχουν σταματήσει την παραγωγή, καθώς προσπαθούν να πουλήσουν τις υπάρχουσες σοδειές. Ο ιαπωνικός όμιλος ποτών Suntory έκλεισε το βασικό αποστακτήριο του μπέρμπον ουίσκι Jim Beam, στο Κεντάκι, για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Η Diageo έχει σταματήσει την παραγωγή ουίσκι στις εγκαταστάσεις της στο Τέξας και το Τενεσί μέχρι το καλοκαίρι.