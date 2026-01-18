Λιανεμπόριο:-Ποια-ελληνικά-brands-μπαίνουν-«σφήνα»-στις-πολυεθνικές

Πώς στέκονται απέναντι στους πολυεθνικούς «γίγαντες» Zara και H&M ελληνικές επιχειρήσεις μόδας με όπλο το ποιοτικό ελληνικό brand name. Πού επενδύουν Pink Woman, Celestino, Funky Buddha και τι σχεδιάζουν για το μέλλον.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στον χάρτη του εγχώριου λιανεμπορίου διεκδικούν οι ελληνικές αλυσίδες μόδας, την ώρα που η αγορά κατακλύζεται από την «απόβαση» ολοένα και περισσότερων ξένων αλυσίδων ένδυσης.

Κόντρα στους πολυεθνικούς γίγαντες Zara και H&M που κάνουν ισχυρό «παιχνίδι» στο εγχώριο οικοσύστημα του λιανικού εμπορίου εδώ και χρόνια, αλλά και απέναντι σε ξένες low cost αλυσίδες που έρχονται από κάθε γωνιά της Ευρώπης, οι ελληνικές αλυσίδες επιχειρούν να αφήσουν το δικό τους ισχυρό αποτύπωμα. Όπλο τους το ελληνικό brand name και η ποιότητα που το συνοδεύει. Pink Woman, Celestino, Funky Buddha προσπαθούν να θωρακίσουν τον δικό τους χώρο στο εγχώριο retail, με αδιάσειστο σύμμαχο την ελληνικότητά τους και παρακαταθήκη τα πολλά χιλιόμετρα που έχουν γράψει στον χώρο του εμπορίου.

Ένα ελληνικό οικοσύστημα μόδας οραματίζεται ο όμιλος Intrafashion

Ένα ελληνικό οικοσύστημα μόδας οραματίζεται ο ελληνικός όμιλος Intrafashion, με σημαντικό αποτύπωμα στον εγχώριο κλάδο της ένδυσης, γνωστός για το αναγνωρισμένο brand Pink Woman.

«Δεν θέλω να αντιπροσωπεύω μάρκες ελληνικές ή του εξωτερικού σαν αντιπρόσωπος. Θέλω να κατέχω την ιδιοκτησία», δήλωνε λίγο πριν τα τέλη του 2025 στους δημοσιογράφους ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Δημήτρης Ματεμτζής.

Το δε οικοσύστημα μόδας που οραματίζεται ο κ. Ματεμτζής θα έχει ως βάση το αναπτυξιακό μοντέλο που υιοθετεί ο όμιλος Inditex – γνωστός για το εμπορικό σήμα Zara – και το οποίο τον έχει καταστήσει τον «βασιλιά» της μόδας παγκοσμίως. Το αναπτυξιακό μοντέλο των Zara στηρίζεται άλλωστε στην πλήρη ιδιοκτησία των brands, ενώ επικεντρώνεται στον έλεγχο της παραγωγής και τη δυναμική εκτός συνόρων επέκταση.

Θέτοντας δε όλο και ψηλότερα τον πήχη της ανάπτυξής του, ο όμιλος Intrafashion εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου του και σε έναν επιπλέον κλάδο και δη των καλλυντικών που θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον κλάδο της γυναικείας ένδυσης.

Ταυτόχρονα, με γοργούς ρυθμούς προχωρά η εκτός συνόρων δραστηριοποίηση του ομίλου μέσω επέκτασης του brand Pink Woman στην ιταλική αγορά μέσω του ίδιου μοντέλου λιανικής πώλησης αποκλειστικά σε mono-brand καταστήματα. Στις 15 Απριλίου άνοιξε το πρώτο κατάστημα Pink Woman στην Ιταλία και δη στην περιοχή Taranto, στο εμπορικό κέντρο Porte Dello Jonio. Σήμερα, η Pink Woman διαθέτει περισσότερα από 15 καταστήματα στην ιταλική αγορά, ενώ εξετάζει επέκταση της παρουσίας της και σε νέες στρατηγικές τοποθεσίες. Όπως έχει γράψει παλαιότερα το -, η Ιταλία επελέγη καθώς πρόκειται για μια μεγάλη αγορά που παρουσιάζει ισχυρές προοπτικές. Είναι μια μεσογειακή χώρα με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την ελληνική αγορά, ενώ η εγγύτητα των δύο χωρών εμπνέει και μια δόση ασφάλειας στο εν λόγω επιχειρηματικό βήμα. Δεδομένου δε ότι στην ελληνική αγορά έχει επιτευχθεί ένα ουσιαστικό επιχειρηματικό επίτευγμα, με περισσότερα από 115 καταστήματα Pink Woman σε όλη την επικράτεια, η διοίκηση του ομίλου εξερευνά κάθε πιθανή ευκαιρία επέκτασής της και σε νέες αγορές στόχους.

Μια εξίσου σημαντική είδηση για τον όμιλο Intrafashion ήρθε το καλοκαίρι όταν έγινε γνωστό ότι αποκτά το 100% της εταιρείας αθλητικών ειδών Bodytalk, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την είσοδό του στην αγορά των αθλητικών ειδών, προκειμένου να διεκδικήσει θέση αλλά και μερίδια σε έναν κλάδο με μεγάλη ανάπτυξη. «H Bodytalk δεν θα ακολουθήσει το μοντέλο της Pink Woman. Το νόημα δεν είναι η ανάπτυξη λιανικής αλλά η στρατηγική συνεργασία με key accounts», σχολίαζε πρόσφατα ο κ. Ματεμτζής, προσθέτοντας πως σε ό,τι αφορά τη Bodytalk, ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα ευέλικτο μοντέλο χονδρικής και συνεργασιών στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, το 2024 ο όμιλος Intrafashion κατάφερε να επιτύχει βελτιωμένα αποτελέσματα σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας παρά τις πιέσεις που προκάλεσαν οι συνεχείς διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η αύξηση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς, καθώς και η είσοδος στην ελληνική αγορά διεθνών αλυσίδων. Ειδικότερα, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου κατέγραψαν αύξηση κατά 16,6% σε σχέση με το 2023, ξεπερνώντας τα 46,8 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο κερδοφορίας προ φόρων, σημειώθηκε αύξηση 38,0%, ήτοι κατά 1,5 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, η οποία στηρίχθηκε σε δύο στρατηγικούς πυλώνες. Στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από 43,5% το 2023 σε 49,2% το 2024 και στην ελεγχόμενη αύξηση -στο πλαίσιο της έντονα αναπτυξιακής πολιτικής -των εξόδων, που επικεντρώθηκε στη διεύρυνση και βελτίωση του δικτύου εταιρικών καταστημάτων.

Η νέα εποχή του ομίλου ξεκίνησε το 2020 όταν ο Δημήτρης Ματεμτζής απέκτησε το 100% των μετοχών της Intrafashion από τον ιδρυτή Παύλο Χατζηπαυλίδη. Σήμερα ο κ. Ματεμτζής ασκεί καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Πάνω από 50 καταστήματα για το ελληνικό brand Celestino

Στη σταθεροποίηση της θέσης της στην αγορά «ως μια από τις καλύτερες ως προς την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχει» προσβλέπει η Cristore AE που δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας γυναικείων ενδυμάτων και υποδημάτων, αναπτύσσοντας το δημοφιλές brand ένδυσης Celestino, με περισσότερα από 50 φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα.

Βασική δε στρατηγική για την επίτευξη των στόχων της είναι η σταθερή ανάπτυξη, παράλληλα με τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων, καθώς και την αύξηση των οικονομικών της μεγεθών.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 23,71 εκατ. ευρώ έναντι 27,10 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, μειωμένος κατά 12,53%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 151.554,02 ευρώ, έναντι 1.274.329,70 ευρώ της προηγουμένης χρήσης, μειωμένα κατά 88,11%, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 5.342,04 ευρώ, έναντι 1.176.921,51 της προηγουμένης χρήσης, μειωμένα κατά 99,55%.

Η Cristore AE εδρεύει στις Αχαρνές, αναπτύσσοντας το γνωστό brand Celestino. Με πολυετή παρουσία στο χώρο της μόδας, προσφέρει ρούχα, αξεσουάρ και είδη σπιτιού κορυφαίας ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Η Celestino ξεκίνησε ως ένα brand πολυτελείας απευθυνόμενο στην απαιτητική γυναίκα που αναζητά μοναδικά σχέδια. Γι’ αυτό και τα πρώτα καταστήματα απευθυνόντουσαν κυρίως στην εργαζόμενη γυναίκα που αναζητούσε την κομψότητα μέσα από ρούχα και αξεσουάρ που θα ξεχώριζαν. Προχωρώντας, όμως, με την πάροδο του χρόνου και αντιλαμβανόμενη τις αλλαγές στη βιομηχανία της μόδας καθώς και τις νέες απαιτήσεις της αγοράς, η επιχείρηση άλλαξε την προσέγγισή της για να προσελκύσει και τις νεότερες γενιές και να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός μεγαλύτερου κοινού γυναικών. Από τότε, η Celestino έχει διευρύνει τόσο το δίκτυο των καταστημάτων της, όσο και το αγοραστικό κοινό της.

Με τη στροφή στην ψηφιακή εποχή, το 2013 η επιχείρηση διεύρυνε την παρουσία της και στο διαδίκτυο. Η μεταφορά στον ψηφιακό κόσμο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της επιχείρησης, καθώς σηματοδοτεί την μετάβασή της από το luxury στο high street fashion, χωρίς παράλληλα να θυσιάσει την ποιότητα. Μέσα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, www.celestino.gr, η επιχείρηση έχει καταφέρει με επιτυχία να αναπτυχθεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προσελκύει τις νεότερες γενιές. Από το 2013 μέχρι σήμερα, η Celestino εξυπηρετεί πελάτες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά παράλληλα έχει διευρύνει το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων της μέσω franchisees σε όλη τη χώρα.

Είσοδος σε Βόρεια Μακεδονία, Γεωργία και Νότια Αφρική για τη Funky Buddha

Έτος ορόσημο αποδείχθηκε το 2025 για τη Funky Buddha, το δημοφιλές fashion brand του ελληνικού ομίλου Altex AΕ, καθώς προχώρησε στην υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων και στην επέκταση της παρουσίας της σε νέες διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης του ομίλου, η Funky Buddha ενίσχυσε καθοριστικά την παρουσία της στη Ρουμανία, ανοίγοντας τρία καταστήματα σε κομβικές εμπορικές τοποθεσίες: δύο στο Βουκουρέστι και ένα στην Τιμισοάρα.

Νέο κεφάλαιο στην πορεία της επέκτασης σηματοδότησε η είσοδος της Funky Buddha στη Βόρεια Μακεδονία με το πρώτο κατάστημα στο Diamond Mall των Σκοπίων, έναν από τους κορυφαίους εμπορικούς προορισμούς της πόλης. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εγκαινίασε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στη Γεωργία, συγκεκριμένα στην Τιφλίδα, στο νέο εμπορικό κέντρο Tbilisi Outlet Village, ενώ το brand διατίθεται επίσης μέσω του veli.store marketplace.

Ωστόσο, η επέκταση της Funky Buddha το 2025 δεν περιορίστηκε στην Ευρώπη. Η εταιρεία έκανε το μεγάλο άλμα στην αγορά της Νότιας Αφρικής, ανοίγοντας κατάστημα στο Κέιπ Τάουν. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει το όραμα του ομίλου για παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και στρατηγική ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς.

Στην εγχώρια αγορά, η Funky Buddha συνέχισε να επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη του δικτύου της, ενισχύοντας την παρουσία της με έξι νέα καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Παράλληλα, αναβάθμισε τα υφιστάμενα σημεία πώλησης, δημιουργώντας σύγχρονους retail προορισμούς που προσφέρουν ολοκληρωμένες επιλογές ανδρικής και γυναικείας ένδυσης.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το φιλόδοξο πλάνο επενδύσεων που άπτονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, εκμεταλλευόμενη τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχοντας υποβάλλει επιλέξιμες επενδύσεις άνω των 2.000.000 ευρώ προς επιδότηση. «Και σε αυτό τον τομέα η διοίκηση της εταιρείας έδρασε εγκαίρως ώστε να είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις που υπέβαλλαν φάκελο επιλέξιμων δαπανών που άπτονται ενδεικτικά σε λύσεις E-payments, E-invoicing, Marketplaces, Business Intelligence και Big Data Analytics, Τεχνητή Νοημοσύνη, Cloud Υπηρεσίες, Ψηφιακές Δεξιότητες και Πλατφόρμες ψηφιακού Marketing και Διαφήμισης», τονίζεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας. Ήδη το πλάνο αυτό έχει υλοποιηθεί κατά τα 3/4 και η πρόβλεψη είναι ότι θα υλοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, το 2024 η ALTEX συνέχισε τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλό τζίρο ύψους 43,1 εκατ. ευρώ, έναντι 39,4 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 9,4%. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 61,64% ενώ το περιθώριο EBITDA στο 20,11%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Η αύξηση του κύκλου εργασιών προήλθε κυρίως από τα νέα εταιρικά καταστήματα λιανικής, με επιπλέον συνεισφορά 1,61 εκατ. ευρώ, την ανάπτυξη της χονδρικής, εγχώριας και διεθνούς, καθώς και από τη σταθερή απόδοση του e-commerce με πωλήσεις 3,84 εκατ. ευρώ και μικτό περιθώριο 57,9%.

Η εταιρεία ALTEX ιδρύθηκε το 2003 στην Ελλάδα από τα αδέρφια Αλεξίου. Με οδηγό το πάθος και τη διαίσθηση, τα δύο αδέλφια δημιούργησαν ρούχα που αποτελούν «καμβάδες έκφρασης» και δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ο εαυτός τους και να ξεχωρίσουν από το πλήθος. Ρούχα άνετα, ποιοτικά και προσιτά, που ταιριάζουν σε κάθε άτομο, εκφράζοντας την προσωπικότητά του. Από τον χειμώνα 2013-14 η Funky Buddha παρουσίασε και την πρώτη της γυναικεία συλλογή.

Να σημειωθεί εδώ ότι η Altex μπορεί να είναι κυρίως γνωστή για το brand Funky Buddha, ωστόσο αναπτύσσει και το εμπορικό σήμα Garage 55.