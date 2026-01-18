Νότια-Κορέα:-Θα-διαπραγματευτεί-με-τις-ΗΠΑ-για-ευνοϊκούς-όρους-στους-δασμούς-των-τσιπ

Η Samsung Electronics και η SK Hynix της Νότιας Κορέας συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς τσιπ μνήμης παγκοσμίως.

Η Νότια Κορέα θα επιδιώξει ευνοϊκούς όρους όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές μνημών (memory chips), δήλωσε εκπρόσωπος της προεδρία της χώρας την Κυριακή.

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη διακήρυξη της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή δασμών σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, η χώρα είχε δημοσιεύσει πέρυσι κοινό ενημερωτικό έγγραφο για την εμπορική της συμφωνία με τις ΗΠΑ. Το έγγραφο αυτό περιλάμβανε όρους που διασφαλίζουν ότι η Νότια Κορέα δεν θα αντιμετωπιστεί δυσμενέστερα από βασικούς ανταγωνιστές της, όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές τσιπ.

Το Σάββατο, ο υπουργός Εμπορίου της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι οι αμερικανικοί δασμοί σε ορισμένα προηγμένα υπολογιστικά τσιπ θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στις νοτιοκορεατικές εταιρείες.

