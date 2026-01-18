Προσοχή, αλλάζει βίαια η ισορροπία του χαλκού

Η άνοδος του συμβολαίου του χαλκού κατά περίπου 40% (4,37 στα 6,15 δολάρια ανά λίβρα) από τα τέλη του περασμένου καλοκαιριού έως σήμερα αποτυπώνει μια βαθιά μετατόπιση στη δομή της αγοράς, όπου η φυσική έλλειψη αρχίζει να υπερισχύει των χρηματιστηριακών ισορροπιών.

Ενδεικτικό της έντασης είναι ότι οι συναλλαγές φυσικού χαλκού πραγματοποιούνται με premium 20–25% έναντι των futures, στοιχείο που παραπέμπει σε πραγματική στενότητα υλικού. Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια ζήτηση –σήμερα περίπου 26 εκατ. τόνοι– εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 32–34 εκατ. τόνους έως το 2035, με την ενεργειακή μετάβαση να προσθέτει μόνη της 6–7 εκατ. τόνους νέας ζήτησης.

Ηλιακά, αιολικά, ηλεκτρικά δίκτυα και ηλεκτρικά οχήματα συγκεντρώνουν πάνω από το 65% της μελλοντικής αύξησης, ενώ κάθε ηλεκτρικό όχημα και η υποδομή φόρτισής του ενσωματώνουν πάνω από 80 κιλά χαλκού, τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερο από ένα συμβατικό αυτοκίνητο.

Στο σκέλος της προσφοράς, η εικόνα είναι πιο άκαμπτη. Η παραγωγή αυξάνεται με ρυθμό κάτω του 1% ετησίως, ενώ τα νέα μεγάλα έργα απαιτούν 7–10 χρόνια για να μπουν σε λειτουργία, με κόστος 15.000–20.000 δολάρια ανά τόνο δυναμικότητας.

Παράλληλα, οι περιεκτικότητες μεταλλεύματος έχουν υποχωρήσει από 1,2% σε κάτω από 0,6% τα τελευταία 25 χρόνια, ενώ οι ανακαλύψεις μεγάλων κοιτασμάτων είναι μειωμένες άνω του 70% από τη δεκαετία του ’90.

Μέχρι το 2030 αναμένονται μόλις 8–10 νέες μεγάλες μονάδες παγκοσμίως. Η αγορά λειτουργεί με αποθέματα που αντιστοιχούν σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες κατανάλωσης, η ανακύκλωση καλύπτει μόλις 30–32% της ζήτησης, ενώ Χιλή και Περού αντιμετωπίζουν πτωτική παραγωγή και έντονη υδατική πίεση (η εξόρυξη και επεξεργασία χαλκού είναι εξαιρετικά υδροβόρα).

Σε αυτό το βαρύ πλαίσιο, ο χαλκός διαμορφώνει ένα πολύ ισχυρό δομικό setup, με χαρακτηριστικά που ίσως αποδειχθούν ακόμη πιο εκρηκτικά και από εκείνα του ασημιού.

Στη μακροπρόθεσμη διαγραμματική ανάλυση το συμβόλαιο του χαλκού λαμβάνει τιμές στα 5,88 δολάρια ανά λίβρα, επίπεδα που μεταφράζονται σε σχεδόν 13.000 δολάρια ανά τόνο και αποτυπώνουν την ένταση της αγοράς. Η αρχή φαίνεται ότι έγινε με την απόδραση πάνω από τη μακροπρόθεσμη αντίσταση των 5 δολαρίων ανοίγοντας έτσι τον ανηφορικό δρόμο για τα 6,50 δολάρια.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

