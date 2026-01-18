Πώς-θα-αντιδράσει-η-Ευρώπη-στους-νέους-δασμούς-Τραμπ-λόγω-Γροιλανδίας

Οι πρέσβεις των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται εκτάκτως το απόγευμα, για να συζητήσουν το μέλλον των σχέσεων της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Coreper πραγματοποιείται σε απάντηση στην ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη, σε αντίποινα για την αντίθεσή τους στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Οι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες είχαν αναπτύξει στρατιώτες στη Γροιλανδία τις τελευταίες ημέρες, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, για να αξιολογήσουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση ασφαλείας στο νησί, που βρίσκεται ανάμεσα στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Αρκτικό Ωκεανό.

Αυτή η κίνηση εξόργισε τις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να περιγράφει την αποστολή ως «πολύ επικίνδυνη κατάσταση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 10% από τον Φεβρουάριο – ένα ποσοστό που θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο – σε εισαγόμενα προϊόντα Δανίας, Σουηδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Φινλανδίας, Νορβηγίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η απόφαση αυτή «εξέπληξε» για άλλη μία φορά τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και εξετάζουν πώς θα αντιδράσουν.

Θα ενδώσει στον εκφοβισμό;

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους: «Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδύνευαν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», δήλωσαν και οι δύο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι δεν θα «αποθαρρυνθούν».

Ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, απέρριψαν επίσης τις απειλές Τραμπ.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε τη στάση της Ουάσινγκτον «απαράδεκτη» και τόνισε ότι η Ευρώπη δεν θα ενδώσει στον «εκφοβισμό». Η ΕΕ διαθέτει «ισχυρά μέσα για να αντιμετωπίσει αυτές τις πρακτικές και να προστατεύσει τις εταιρείες της», δήλωσε ο Μακρόν.

Η γερμανική κυβέρνηση αντέδρασε πάντως επιφυλακτικά. Σκοπεύει να συντονιστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους της, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. «Μαζί, θα αποφασίσουμε για τις κατάλληλες απαντήσεις την κατάλληλη στιγμή», ανέφερε το Βερολίνο.

«Γελούν η Κίνα και η Ρωσία»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, αντέδρασε επίσης, αλλά βάζοντας στο στόχαστρο το Πεκίνο και τη Μόσχα. «Η Κίνα και η Ρωσία γελούν», έγραψε η Κάλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτές είναι που επωφελούνται από τις διαιρέσεις μεταξύ των συμμάχων». Έτεινε μάλιστα χείρα «αλληλεγγύης» στον Τραμπ, τονίζοντας ότι αν η ασφάλεια της Γροιλανδίας διακυβεύεται, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί εντός του ΝΑΤΟ. «Οι δασμοί ενέχουν τον κίνδυνο να φτωχύνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και να υπονομεύσουν την κοινή μας ευημερία», έγραψε η Εσθονή πολιτικός.

Και τώρα τι;

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή συνιστά απλά το «τελευταίο πισωγύρισμα» για τις διατλαντικές σχέσεις και η ΕΕ αγωνίζεται να βρει μια κατάλληλη απάντηση στον πρόεδρο Τραμπ» λένε στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Ο Πέτερ Μπάγιερ, εισηγητής της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU για τη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική, δήλωσε στην Bild am Sonntag: «Αυτό μοιάζει με έναν τυπικό ελιγμό του Τραμπ: Ασκεί τη μέγιστη πίεση, θέλει μια συμφωνία».

«Η εμπειρία-γράφει η γερμανική SZ -“δείχνει ότι όσοι επιτρέπουν στον εαυτό τους να εκβιάζεται από τον Αμερικανό πρόεδρο πρέπει πάντα να δίνουν ακόμη περισσότερα. Οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει πλέον να παίζουν αυτό το παιχνίδι».

