Στο Κάιρο ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την τριμερή Ελλάδας- Κύπρου- Αιγύπτου

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, στην Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Μετά το πέρας της συνάντησης, περί ώρα 11:45 π.μ., οι Υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.
TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Αίγυπτος Κύπρος