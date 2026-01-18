Χρηματοδότηση από 10.000 έως 3,5 εκατ. ευρώ φέρνουν τα νέα εργαλεία της ΚΑΠ για αγρότες και επιχειρήσεις

Τελικοί αποδέκτες των Χρηματοδοτικών Εργαλείων είναι επαγγελματίες γεωργοί φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, γεωργοί νεαρής ηλικίας, συλλογικά σχήματα και ΚοινΣΕπ, καθώς και μεταποιητικές επιχειρήσεις με τελικό προϊόν γεωργικό.

Με τρία διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία, που καλύπτουν από μεγάλες επενδύσεις έως μικρά δάνεια και ειδικές ρυθμίσεις για νέους αγρότες, το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ επιχειρεί να δώσει ουσιαστική απάντηση στο χρόνιο πρόβλημα πρόσβασης του αγροδιατροφικού τομέα στη χρηματοδότηση. Την υλοποίηση των εργαλείων έχει αναλάβει η Μονάδα Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Πολιτικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις μεταποίησης.

“Με την υλοποίηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, η εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ γίνεται πράξη, δημιουργώντας άμεσες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον πρωτογενή τομέα” δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αργυρώ Ζέρβα και πρόσθεσε “ο υπερδιπλασιασμός του αρχικού προϋπολογισμού από τα 72 στα 160 εκατ. ευρώ αποτελεί συνειδητή επιλογή ενίσχυσης των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία μέσω της μόχλευσης αναμένεται να κινητοποιήσουν πόρους άνω των 350 εκατ. ευρώ”.

Σύμφωνα με την ίδια, “τα τρία νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ έχουν σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ώστε να μειώσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο επενδύσεων όσο και κεφαλαίου κίνησης, χωρίς υποχρεωτική σύνδεση με επιχορηγούμενα προγράμματα και με περιορισμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη μείωση του χρηματοδοτικού ρίσκου και τη στήριξη της μετάβασης του πρωτογενούς τομέα σε ένα πιο ανταγωνιστικό και ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο”.

Τελικοί αποδέκτες των Χρηματοδοτικών Εργαλείων είναι επαγγελματίες γεωργοί φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, γεωργοί νεαρής ηλικίας, συλλογικά σχήματα και ΚοινΣΕπ, καθώς και μεταποιητικές επιχειρήσεις με τελικό προϊόν γεωργικό.

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Εγγυήσεων

Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο Εγγυήσεων προβλέπει δάνεια από 25.000 έως 3.500.000 ευρώ για επενδύσεις και από 25.000 έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης. Συνοδεύεται από επιδότηση επιτοκίου 4% για τέσσερα έτη, συμβουλευτική υποστήριξη 800 ευρώ και δυνατότητα διετούς περιόδου χάριτος.

Στο πεδίο εφαρμογής του εντάσσονται πρακτικά όλες οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής μεταποίησης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου. Επιλέξιμες είναι δαπάνες για εξοπλισμό (καινούργιο ή μεταχειρισμένο), κεφάλαιο κίνησης, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αγορά γης έως 10% του δανείου, καθώς και ο ΦΠΑ, ανεξαρτήτων εάν είναι ανακτήσιμος ή όχι.

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα, είτε για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επιχορηγούμενες πράξεις του ΣΣ ΚΑΠ, όπως Σχέδια Βελτίωσης ή επενδύσεις μεταποίησης. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ για μεγαλύτερα ποσά οι τράπεζες μπορούν να ζητήσουν εμπράγματες εγγυήσεις έως 30% του δανείου.

Το Ταμείο καλύπτει το 70% της ζημίας από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με ανώτατο όριο ζημιάς στο 20% του χαρτοφυλακίου. Το δάνειο χορηγείται εξ ολοκλήρου από την τράπεζα, η οποία εισπράττει τους τόκους, ενώ το Ταμείο παρέχει την εγγύηση. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης χωρίς υποχρέωση υλοποίησης επενδύσεων ή ένταξης σε πρόγραμμα επιχορήγησης.

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Μικρών Δανείων

Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο Μικρών Δανείων αφορά ποσά από 10.000 έως 50.000 ευρώ για επενδύσεις ή και κεφάλαιο κίνησης. Το 50% του δανείου χορηγείται άτοκα από το Ταμείο, ενώ για το υπόλοιπο 50% επιδοτείται πλήρως το επιτόκιο για τα δύο πρώτα έτη. Προβλέπεται επίσης συμβουλευτική υποστήριξη 800 ευρώ και προαιρετική διετής περίοδος χάριτος.

Οι δικαιούχοι είναι οι ίδιοι με το Χρηματοδοτικού Εργαλείου Εγγυήσεων, ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, κεφάλαιο κίνησης, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αγορά γης έως 5% του δανείου και ΦΠΑ. Οι εξασφαλίσεις είναι αποκλειστικά ενοχικές, στοιχείο που μειώνει σημαντικά τα εμπόδια πρόσβασης στη χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης χωρίς σύνδεση με επενδυτικό πρόγραμμα.

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Εγγυήσεων για νέους γεωργούς νεαρής ηλικίας

Ξεχωριστό εργαλείο προβλέπεται για γεωργούς νεοεισερχόμενους έως 40 ετών. Περιλαμβάνει δάνεια από 10.000 έως 50.000 ευρώ αποκλειστικά για επενδύσεις, καθώς και κατ’ αποκοπή μη επιστρεπτέα ενίσχυση και συμβουλευτική υποστήριξη συνολικού ύψους από 8.000 έως 40.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής υποστήριξης ύψους 800 ευρώ.

Επιλέξιμες είναι δαπάνες για εξοπλισμό, καινούριο ή μεταχειρισμένο, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, ΦΠΑ, ανεξαρτήτως εάν είναι ανακτήσιμος ή όχι, και, κατ’ εξαίρεση, αγορά γης έως και το 100% του ύψους του Χρηματοδοτικού Εργαλείου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα προγράμματα ή χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο μηχανισμός εγγύησης είναι αντίστοιχος με εκείνον του Χρηματοδοτικού Εργαλείου Εγγυήσεων, αλλά ενισχυμένος, με ποσοστό εγγύησης 80% και ανώτατο ποσοστό ζημιάς 25%. Στόχος είναι να μειωθεί το ρίσκο για τις τράπεζες και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των νέων γεωργών, που παραδοσιακά αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε δανεισμό. Το δάνειο τέλος, χορηγείται από την τράπεζα, ενώ η μη επιστρεπτέα ενίσχυση και η συμβουλευτική υποστήριξη καταβάλλονται από το Ταμείο.

