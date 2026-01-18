Χρυσός: από την ασφάλεια στη στρατηγική

Το συμβόλαιο του χρυσού κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά στα 4.643 δολάρια ανά ουγγιά, ανοίγοντας το δρόμο για τη ζώνη αντίστασης των 4.800 δολαρίων.

Η κίνηση αυτή αντανακλά εν μέρη και τη συστηματική στροφή των κεντρικών τραπεζών προς το μέταλλο, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και νομισματικής αβεβαιότητας.

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη διακρατούν πάνω από το 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων, ενώ η Κίνα πρόσθεσε 331 τόνους από το 2019 έως το 2024, ανεβάζοντας τα συνολικά της αποθέματα στους 2.280 τόνους. Ινδία, Πολωνία και Τουρκία ενίσχυσαν επίσης θεαματικά τις θέσεις τους, με την Πολωνία να φτάνει τους 448 τόνους.

Ξεχωριστή είναι τελευταία η περίπτωση της Ιαπωνίας, όπου τα αποθέματα χρυσού ανήλθαν σε 120 δισ. δολάρια το 2025 (+60% ετησίως), αντιπροσωπεύοντας πλέον 9% των συνολικών συναλλαγματικών διαθεσίμων.

Με τα συνολικά αποθεματικά στα 1,37 τρισ. δολάρια και την Ιαπωνία τον μεγαλύτερο ξένο κάτοχο αμερικανικών ομολόγων, ο χρυσός βελτιώνει τη σύνθεση και την ανθεκτικότητα των αποθεματικών.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

