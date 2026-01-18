eurogroup:-Πρώτη-συνεδρίαση-με-ελληνική-σφραγίδα-τη-Δευτέρα

Επίσημη πρώτη τη Δευτέρα για τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως πρόεδρος του Eurogroup, πρώτη συμμετοχή του υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά ως εκπροσώπου της Ελλάδας και του υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας μετά και την ένταξη της χώρας ως το 21ο μέλος της ζώνης του ευρώ, στη πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για το 2026.

Η ευρωζώνη υποδέχεται ένα ακόμη κράτος-μέλος σε μία συνεδρίαση υπό την προεδρία της Ελλάδας, μιας χώρας που το 2015 είχε βρεθεί ένα βήμα πριν από την έξοδο από το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

Την Τρίτη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλάζει ρόλο, συμμετέχοντας ως υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος στη συνεδρίαση του Ecofin, διαπραγματευόμενος πολλά και κρίσιμα ζητήματα όπως την επενδυτική ατζέντα του Ταμείου Ανάκαμψης, τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και την είσοδο της Φινλανδίας σε καθεστώς εποπτείας.

Τελευταίο θέμα στην ατζέντα του Eurogroup, ιδιαίτερης ωστόσο βαρύτητας, είναι η επιλογή του προσώπου που θα αντικαταστήσει τον Λουίς Ντε Γκίντος στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από τον Ιούνιο. Όπως έχει ανακοινωθεί, τη θέση διεκδικούν οι :

· Μάριο Σεντένο, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας,

· Μάρτινς Καζάκς διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας,

· Μάντις Μίλερ διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας,

· Όλι Ρεν διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας και πρώην Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων,

· Ρίμαντας Σαντζιούσις πρώην υπουργός Οικονομικών της Λιθουανίας και

· Μπόρις Βούιτσιτς διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να προτείνει τη διεξαγωγή μίας «πρώτης» ψηφοφορίας προκειμένου να υπάρξει εικόνα για εκείνους τους υποψήφιους που προηγούνται.

Σε κάθε περίπτωση οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε ένα όνομα, αλλά, παρά την πρόθεσή τους να βρουν άμεσα τον διάδοχο του ντε Γκίντος, δεν θα πιέσουν αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια που απαιτούνται. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 72% των κρατών-μελών της ευρωζώνης (δηλαδή τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες του ευρώ), που θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού. Το υποψήφιο μέλος παρίσταται ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δίνουν τη γνώμη τους σχετικά με την υποψηφιότητα και εν συνεχεία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σε επίπεδο ευρωζώνης), διορίζει το νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Με βάση την ατζέντα του Eurogroup, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των G7 (η χώρα κατέχει την προεδρία). Επίσης, θα συζητηθούν οι συστάσεις οικονομικής πολιτικής για το 2026 με κομβικότερα τα πεδία για τη δημοσιονομική πολιτική και την άμυνα ενώ ο Βούλγαρος υπουργός θα ενημερώσει για την πρόοδο της μετάβασης της χώρας στο ευρώ.

Βασικός στόχος, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του κ. Πιερρακάκη κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης μέσω πρωτοβουλιών όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η θεμελίωση της ενιαίας αγοράς.

Η θητεία του Κυριάκου Πιερρακάκη ξεκίνησε στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει 2,5 χρόνια. Μία περίοδο κατά την οποία θα ληφθούν αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για την κατανομή των κοινοτικών χρημάτων, την υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ αλλά και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων που αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα.