SAFE: Εγκρίθηκε το πρώτο πακέτο 38 δισ. ευρώ για 8 χώρες – Η Κύπρος στην πρώτη παρτίδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο κύμα χρηματοδότησης της Άμυνας για οκτώ κράτη-μέλη, στο πλαίσιο του SAFE.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο για την έγκριση οικονομικής βοήθειας για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, για τις προτάσεις τους μέσω SAFE συνολικού ύψους 38 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, πρόκειται για την πρώτη «παρτίδα» προτάσεων ευρωπαϊκών κρατών που αναμένεται να ενταχθούν στο μηχανισμό SAFE.

Σύμφωνα με δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «πέρυσι, η Ε..Ε σημείωσε μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα της άμυνας από ό,τι σε δεκαετίες πριν. Η Λευκή Βίβλος και ο Χάρτης Πορείας Ετοιμότητας 2030 επέτρεψαν στα κράτη-μέλη να κινητοποιήσουν έως και 800 δισ. ευρώ για την άμυνα. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα 150 δισ. ευρώ για κοινές προμήθειες – SAFE. Έχουμε πλέον εγκρίνει μια αρχική δέσμη σχεδίων SAFE για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν λίγο αργότερα. Είναι πλέον επείγον το Συμβούλιο να εγκρίνει αυτά τα σχέδια για να επιτραπεί η ταχεία εκταμίευση».

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, σχετικά με την έγκριση των πρώτων προτάσεων για το μηχανισμό SAFE, τονίζει πως «δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή! Προχωράμε με την 🇪🇺χρηματοδότηση της άμυνας. Μετά από λεπτομερή ανάλυση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα εθνικά σχέδια SAFE 8 κρατών μελών για χρηματοδότηση ύψους 38 δισ. ευρώ. Τα επόμενα βήματα αφορούν την έγκριση εθνικών σχεδίων άλλων 11 κρατών μελών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου, την υπογραφή δανειακών συμβάσεων, την αποδέσμευση του 15% της χρηματοδότησης».

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Άμυνας της Κύπρου σε σχετική ανακοίνωσή του για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Κανονισμού SAFE, «η επιτυχής συμμετοχή στον Κανονισμό SAFE επιβεβαιώνει τη δέσμευση του υπουργείου Άμυνας για την αναβάθμιση, ενίσχυση και διεύρυνση των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς προκειμένου να ενδυναμωθεί περαιτέρω η άμυνα και η αποτρεπτική ισχύς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το υπουργείο Άμυνας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο για τη συνέχιση του έργου που αφορά στην υλοποίηση του Κανονισμού SAFE, όσο και για την ισχυροποίηση της αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Επιτροπής, το Συμβούλιο έχει πλέον τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει τις εκτελεστικές αποφάσεις. Μόλις εγκριθούν, η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει τις δανειακές συμβάσεις, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2026.

Η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά από αυστηρή αξιολόγηση των «Εθνικών Σχεδίων Επενδύσεων στην Άμυνα» των χωρών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την Ασφάλεια για την Ευρώπη» (SAFE). Η έγκριση από την Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για την αποδέσμευση του πρώτου κύματος μακροπρόθεσμων δανείων χαμηλού κόστους, επιτρέποντας σε αυτά τα έθνη να αυξήσουν επειγόντως την στρατιωτική τους ετοιμότητα και να αποκτήσουν τον απαραίτητο σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό.

Τα επίπεδα χρηματοδότησης για κάθε χώρα καθορίστηκαν προσωρινά τον Σεπτέμβριο, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της διαφάνειας. Για παράδειγμα, 1,18 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί για την Κύπρο, ενώ 16,68 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί προσωρινά για τη Ρουμανία. Αυτή η ομάδα των 8 κρατών – μελών δικαιούται περίπου 38 δισ. ευρώ μετά την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Αυτά τα κεφάλαια θα παράσχουν ζωτική ώθηση στις στρατηγικές δυνατότητες όπου χρειάζονται περισσότερο.

Ο κανονισμός SAFE εγκρίθηκε στις 27 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος Readiness 2030. Θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αυξήσουν άμεσα και μαζικά τις αμυντικές τους επενδύσεις μέσω κοινών προμηθειών από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, εστιάζοντας στις δυνατότητες προτεραιότητας. Αυτό θα συμβάλει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της προβλεψιμότητας και στη μείωση του κόστους με στόχο μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας.